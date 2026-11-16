Skor Denmark vs Portugal: Denmark Bantai Portugal 4-1 di UEFA Nations League

Denmark mengalahkan Portugal 4-1 dalam laga UEFA Nations League. Rasmus Hojlund cetak dua gol. Denmark jadi kedua di Grup 4 League A.

Denmark menghadirkan penampilan mengejutkan dan dominan saat bertemu Portugal pada lanjutan UEFA Nations League di Grup 4 League A. Kemenangan telak dengan skor final 4-1 ini diperoleh Denmark di ajang tersebut pada 15 November. Hasil ini menjadi sorotan utama dalam babak kelompok karena mengubah dinamika klasemen sementara. Portugal yang sebelumnya menjadi favorit justru mengalami kekalahan berat di kandang mereka sendiri. Denmark menunjukkan kualitas tinggi sepanjang pertandingan untuk mengamankan tiga poin penuh yang sangat berharga bagi ambisi lolos ke putaran berikutnya.

Mekanisme Kemenangan Denmark Atas Portugal

Pertandingan ini diwarnai oleh efisiensi serangan Denmark yang berhasil menerobos pertahanan Portugal dengan sempurna. Pierre-Emile Hojbjerg membuka keunggulan timnya melalui tendangan penalti pada menit ke-43. Gol pertama ini menjadi pemantik semangat bagi Denmark untuk terus menekan lawan. Rasmus Hojlund kemudian menjadi tokoh utama dengan mencetak dua gol. Hojlund menyamakan kedudukan dan memimpin serangan pada menit ke-50. Hojlund kembali menambahkan gol keduanya pada menit ke-57 untuk menjauhkan Portugal dari peluang comeback. Skor semakin memburuk bagi Portugal ketika Andersen mencetak gol keempat Denmark pada menit ke-75. Portugal hanya mampu membalas dendam seadanya melalui gol Bernardo Silva pada menit ke-90+3.

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Status Klasemen dan Posisi Tim Nasional

Kemenangan 4-1 ini membawa Denmark mengumpulkan total sembilan poin dari lima pertandingan yang telah dijalani. Posisi ini menempatkan Denmark di tangga kedua klasemen Grup 4 League A. Di sisi lain, Portugal masih memimpin klasemen dengan koleksi 12 poin. Meskipun kalah, Portugal telah memastikan tiket ke babak perempat final lebih dulu. Keunggulan poin Portugal membuat mereka aman dari penurunan kelas atau kekhawatiran eliminasi dini. Denmark kini fokus mempertahankan posisi kedua untuk menghindari zona degradasi atau pertandingan tambahan yang tidak diinginkan.

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Pertandingan Pemenang Lain di Liga A dan B

Di laga lain yang sama menegangkannya, Swedia berhasil mengalahkan Bosnia-Herzegovina dengan skor 3-2 di Grup 4 League B. Svensson membawa Swedia unggul cepat pada menit kelima pertandingan yang sengit. Gyokeres kemudian mencetak dua gol melalui penalti pada menit ke-11 dan 45+2 untuk memperbesar keunggulan. Kemenangan ini sangat penting bagi Swedia untuk mengamankan posisi di grup mereka. Sementara itu, Norwegia juga meraih kemenangan penting melawan Wales. Nusa membuka keunggulan Norwegia pada menit ke-59 sebelum Schjelderup menggandakan skor sembilan menit kemudian. Erling Haaland memastikan kemenangan Norwegia melalui eksekusi penalti pada menit ke-88 setelah Brooks memperkecil ketertinggalan Wales pada menit ke-79. Austria dan Irlandia Utara juga mencatatkan kemenangan masing-masing atas Irlandia dan lawan mereka.