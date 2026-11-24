SKK Migas meminta PT MGA Utama Energi menemukan investor baru untuk akuisisi 80% saham atau berisiko blok produksi di Sumenep dicabut. Tenggat akhir Desember 2026 ditetapkan mutlak untuk evaluasi RKAP 2027.

SKK Migas secara resmi memberikan ultimatum kepada PT MGA Utama Energi agar segera menemukan investor baru untuk mengakuisisi 80% saham perusahaan. Langkah korektif ini diambil guna mengatasi krisis berhentinya produksi minyak di wilayah kerja Sumenep, Jawa Timur, sejak akhir tahun 2024. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Djoko Siswanto, menegaskan bahwa kelalaian akan berujung pada terminasi kontrak secara resmi.

Pemanggilan tersebut dilakukan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI yang berlangsung pada hari Selasa, 24 November 2026, di Jakarta. Situasi ini muncul setelah adanya dugaan kuat dari Bupati Sumenep bahwa PT MGA Utama Energi merupakan entitas perusahaan bodong yang hanya menjadi kedok bagi pihak lain. Anggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar, mendesak manajemen perusahaan untuk memastikan integritas operasional agar kredibilitas proses lelang dan SKK Migas tidak tercemar.

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Mekanisme Teguran Berjenjang dan Terminasi Blok

SKK Migas menerapkan prosedur operasi standar (SOP) yang ketat melalui sistem teguran berjenjang terhadap kinerja kontraktor. Djoko Siswanto menjelaskan bahwa surat teguran tertulis pertama telah dikirimkan sejak 12 Juni 2026. Namun, karena tindak lanjut yang minim, SKK Migas siap melayangkan surat teguran kedua dan ketiga sebagai peringatan terakhir sebelum mengajukan permohonan terminasi blok kepada Pemerintah Indonesia.

Jika seluruh tahapan teguran tersebut dilanggar dan tidak ditindaklanjuti oleh PT MGA Utama Energi, wilayah kerja migas tersebut akan diserahkan kembali sepenuhnya kepada negara. Pemerintah kemudian akan melakukan proses lelang ulang untuk mencari operator baru yang memiliki kemampuan finansial dan teknis untuk mengelola aset tersebut. Proses terminasi ini merupakan langkah akhir untuk memastikan keberlanjutan energi nasional tanpa penundaan lebih lanjut.

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Kompleksitas Skema Kontrak dan Penawaran Cost Recovery

Pemerintah sebelumnya telah berupaya mencari solusi melalui perubahan skema kontrak dari gross split menjadi cost recovery karena blok tersebut dinilai kurang ekonomis. PT MGA Utama Energi sempat merespons surat tersebut dengan menyampaikan minat tertulis singkat untuk beralih ke skema cost recovery. Namun, Djoko Siswanto menyatakan bahwa surat selembar tersebut tidak memadai karena perusahaan belum menyerahkan proposal lengkap.

Proposal yang dibutuhkan mencakup rincian besaran bagi hasil atau split yang diminta serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) yang rinci. Tanpa dokumen lengkap ini, SKK Migas tidak dapat memberikan persetujuan atau rekomendasi lanjut kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Ketidakjelasan ini menjadi alasan utama mengapa mekanisme teguran tetap berjalan dan menuntut penyelesaian administratif segera dari pihak kontraktor.

Target Pelepasan Saham dan Infrastruktur Tangki Darat

PT MGA Utama Energi telah mengonfirmasi niatnya untuk melakukan farm out atau pelepasan 80% hak partisipasi kepada investor baru. Djoko Siswanto menetapkan tenggat waktu mutlak untuk penyelesaian proses ini pada pertengahan Desember 2026. Batas waktu ini bersifat kaku karena SKK Migas hanya memiliki jendela waktu terbatas hingga akhir Desember untuk mengevaluasi dan menyepakati RKAP 2027 bersama operator baru yang berpotensi masuk.

Dana hasil dari transaksi farm out tersebut akan dialokasikan untuk melunasi seluruh kewajiban finansial PT MGA Utama Energi, termasuk utang kepada pihak ketiga. Selain itu, investor baru yang masuk wajib membangun fasilitas tangki penyimpanan minyak di darat. Upaya sebelumnya menggunakan barge dinyatakan gagal karena pemanas rusak导致 minyak beku serta insiden barge menabrak jetty hingga bocor saat cuaca buruk.

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Dampak Operasional dan Langkah Sanksi Hukum

Komisi XII DPR RI menuntut kejelasan hukum mengenai status perusahaan agar tidak ada pihak yang luput dari tanggung jawab. Yulian Gunhar menekankan bahwa jika operasional di lapangan bermasalah dan merugikan, harus ada kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab secara hukum maupun finansial. Dugaan perusahaan bodong yang dilontarkan Bupati Sumenep wajib diusut tuntas untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap sektor hulu migas.

Langkah tegas SKK Migas ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga keamanan energi dan mencegah pemborosan sumber daya alam. Dengan tenggat akhir Desember 2026, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat segera menyelesaikan administrasi agar blok produksi di Sumenep dapat kembali beroperasi secara optimal di tahun 2027 tanpa hambatan administratif yang berlarut-larut.