Skellefteå: Kota Pionir Transisi Hijau Swedia yang Bernasib sama dengan Northvolt

Kota Skellefteå di utara Swedia, dengan populasi sekitar 75.000 jiwa, telah menjadi simbol ambisi Eropa bagi industri hijau. Melalui proyek e-Sustainable Aviation Fuel (e-SAF), pemerintah kota melalui perusahaan energi Skellefteå Kraft berupaya mengubah karbon dari industri kehutanan menjadi bahan bakar pesawat ramah lingkungan. Proyek ini adalah bagian dari transformasi besar yang berlangsun di kawasan utara Swedia, meski kota tersebut pernah menghadapi masa sulit dengan eksodus pemuda dan krisis ekonomi. Dialog publik masif pada 2015 menghasilkan strategi pembangunan yang berfokus pada keberlanjutan ekologis dan kualitas hidup. Kehadiran Northvolt pada 2016 yang kemudian bangkrut pada 2025 menciptakan 'Northvolt Effect' yang memicu ledakan pertumbuhan namun juga krisis. Meski demikian, Skellefteå tetap berkomitmen membangun ekonomi sirkular dan sistem hijau yang tangguh, termasuk melanjutkan proyek e-SAF yangivinovasi teknologi yang memanfaatkan listrik terbarukan dan karbon biogenik.

Di ujung utara Swedia , sekitar 800 kilometer dari Stockholm, berdiri sebuah kota yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi simbol ambisi besar Eropa untuk membangun industri hijau.

Kota itu bernama Skellefteå. Kota berpenduduk sekitar 75.000 jiwa yang berada di wilayah Västerbotten itu baru-baru ini berambisi memangkas emisi maskapai penerbangan. Ambisi semacam ini di tempat lain mungkin menjadi pekerjaan pelaku industri aviasi. Namun, di Skellefteå, pemerintah ikut menginisiasi program ini.

Melalui proyek e-Sustainable Aviation Fuel (e-SAF), perusahaan energi milik pemerintah kota, Skellefteå Kraft, berupaya mengubah karbon yang ditangkap dari industri kehutanan dan pembangkit bioenergi menjadi bahan bakar pesawat yang jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan avtur konvensional. Bagi CEO Skellefteå Kraft Joachim Nordin, proyek itu bukan sekadar inovasi teknologi. Ia merupakan bagian dari transformasi besar yang sedang berlangsung di kawasan utara Swedia.

"Industri penerbangan merupakan salah satu sektor yang paling sulit dielektrifikasi. Dengan bahan bakar hijau, pesawat yang ada saat ini tetap dapat digunakan sambil menurunkan emisi secara signifikan," kata Nordin saat memaparkan kinerja perusahaan, Kamis (4/6/2026). Teknologi e-SAF memanfaatkan listrik terbarukan, air, dan karbon dioksida biogenik yang ditangkap dari cerobong pembangkit bioenergi ataupun industri kehutanan. Melalui proses elektrolisis dan sintesis bahan bakar, karbon tersebut diubah menjadi bahan bakar pesawat yang kompatibel dengan armada penerbangan saat ini.

Namun, fokus perusahaan tidak hanya sekadar memproduksi listrik ramah lingkungan. Nordin menekankan pentingnya membangun sistem ekonomi sirkular di mana limbah dari satu industri menjadi sumber daya bagi industri lainnya. Skellefteå kini memang dikenal sebagai salah satu laboratorium transisi hijau paling ambisius di Eropa. Namun, perjalanan menuju titik ini bukanlah cerita tentang pertumbuhan yang mulus.

Fondasi transformasi Skellefteå sesungguhnya dibangun jauh sebelum istilah ekonomi hijau menjadi populer. Pada 1906, perusahaan energi milik kota mulai membangun pembangkit listrik tenaga air yang menjadi tulang punggung industrialisasi kawasan tersebut. Kemudian, pada 1924, penemuan cadangan emas di Boliden mengubah arah sejarah daerah itu dan melahirkan industri pertambangan yang selama puluhan tahun menjadi penggerak ekonomi lokal. Namun, seperti banyak kota industri lainnya, Skellefteå juga pernah mengalami dampak negatif dari masa sulit.

Dari kebangkrutan masyarakat hingga dampak kesehatan dan lingkungan dari keberadaan industri. Bahkan, memasuki dekade 1990-an hingga awal 2010-an, anak-anak muda mulai meninggalkan kota untuk kuliah dan bekerja di wilayah yang lebih besar. Pertumbuhan penduduk pernah nyaris berhenti. Banyak yang khawatir kota ini akan mengalami kemunduran jangka panjang.

Kesadaran itulah yang mendorong pemerintah kota melakukan sesuatu yang tidak biasa. Helena Renström, yang bekerja untuk Pemerintah Kota Skellefteå, Rabu (3/6/2026), bercerita, lebih dari 1.000 warga pernah dilibatkan dalam dialog publik untuk merumuskan masa depan Skellefteå. Dalam forum-forum tersebut, politisi tidak diperbolehkan berbicara. Mereka hanya mendengarkan.

"Kami membalik hubungan kekuasaan. Wargalah yang berbicara, kami yang mendengar," kata perempuan yang menjabat sebagai Head of Society Expo Skellefteå. Hasilnya adalah strategi pembangunan yang disahkan pada 2015. Separuh berasal dari aspirasi warga, separuh lagi berdasarkan penelitian tentang kebutuhan masa depan kota.

Bagi pemerintah kota, keberlanjutan tidak hanya berarti mengurangi emisi karbon. Ia juga berarti menciptakan kota yang menarik untuk ditinggali, bekerja, membangun keluarga, dan menua dengan nyaman. Oleh karena itu, pemerintah berinvestasi besar-besaran dalam pembangunan sekolah, perumahan, jalan raya, pelabuhan, fasilitas olahraga, hingga Sara Kulturhus, gedung kayu 20 lantai yang kini menjadi ikon kota. Strategi tersebut kemudian mendapat momentum besar ketika Northvolt memilih Skellefteå sebagai lokasi baterai pertama mereka pada 2016.

Northvolt adalah perusahaan produsen baterai lithium-ion pelopor industri baterai domestik di utara Eropa. Dalam waktu singkat, ribuan pekerja dari puluhan negara berdatangan. Permintaan perumahan melonjak. Infrastruktur berkembang pesat.

Kota kecil ini mendadak menjadi salah satu pusat perhatian industri hijau Eropa. Fenomena tersebut dikenal sebagai "Northvolt Effect". Ledakan pertumbuhan itu memang tidak berlangsung lama karena pada 2025, Northvolt bangkrut setelah menghadapi berbagai persoalan produksi dan pendanaan. Ribuan pekerja kehilangan pekerjaan dan sebagian penduduk mulai meninggalkan kota walau sebuah perusahaan rintisan asal Amerika Serikat, Lyten, mengambil alih perusahaan itu pada 2026. Meski demikian, bagi Skellefteå, krisis tersebut bukan akhir perjalanan





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