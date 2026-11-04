Skandal Penyadapan Prabowo: Eks-Kapolri Listyo Sigit dan Dua Jenderal Lainnya Dijadikan Tersangka

Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo, termasuk eks-Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam operasi yang mengguncang marwah institusi.

Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah memasuki tahap penuntutan serius dengan penetapan status tersangka bagi tiga pejabat tinggi kepolisian. Dalam sebuah konferensi pers di Kantor Bareskrim Polri, Komjen Polisi Asep Safrudin secara resmi mengumumkan bahwa mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, beserta dua rekan setawanya, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara kompleks yang melibatkan pelanggaran kerahasiaan negara dan akses ilegal.

Tiga Tersangka Utama Dalam Kasus Penyadapan

Daftar tersangka mencakup nama-nama besar di tubuh kepolisian yang sebelumnya memegang jabatan strategis dan otoritas tinggi. Selain Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang menjabat sebagai Kapolri, tersangka kedua adalah Irjen Polisi Ahrie Sonta Nasution yang saat itu menduduki posisi Kepala Divisi Hukum Polri. Tersangka ketiga adalah Irjen Polisi Eko Hadi Santoso, seorang Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat 1 di Sespim Lemdiklat Polri yang memiliki kompetensi mendalam tentang prosedur dan teknologi kepolisian.

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Ketiga individu ini dituduh terlibat dalam serangkaian tindak pidana yang mencakup penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal ke sistem keamanan nasional. Penetapan status tersangka ini menandai eskalasi signifikan dalam penyelidikan hukum yang dilakukan oleh Bareskrim Polri terhadap dugaan intersepsi komunikasi yang disponsori oleh pucuk pimpinan kepolisian masa lalu.

Skala Penyadapan Menyasar Figur Nasional

Komjen Polisi Asep Safrudin mengungkapkan bahwa lingkup penyadapan yang dilakukan para tersangka jauh lebih luas dari sekadar komunikasi pribadi. Data yang dikumpulkan secara ilegal mencakup nomor telepon dan saluran komunikasi milik Presiden Prabowo Subianto, para pejabat tinggi negara, tokoh-tokoh partai politik, pemimpin media, serta perwakilan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.

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Menurut keterangan resmi yang disampaikan pada Selasa malam tanggal 3 November 2025, para tersangka diduga telah melakukan intersepsi tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap privasi dan keamanan data nasional, mengingat target yang disasar mencakup berbagai pilar penting dalam struktur pemerintahan dan demokrasi Indonesia.

Kritik Mendalam Dari Ahli Keamanan Strategis

Reaksi kritis segera datang dari dunia akademik dan pakar keamanan strategis. Bambang Rukminto, seorang peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), menyatakan bahwa kasus ini merupakan skandal luar biasa yang belum pernah terjadi selama sejarah berdiri Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak kemerdekaan negara ini.

Bambang Rukminto menekankan bahwa tindakan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia meruntuhkan marwah Korps Bhayangkara secara fundamental. Ia mengingatkan bahwa seluruh anggota kepolisian terikat kuat dengan Sumpah Sahabat dan Catur Prasetya, yang salah satu intinya adalah Satya Haprabu, yaitu kesetiaan absoluta kepada negara dan pimpinan negara. Memerintahkan penyadapan terhadap pimpinan negara adalah bentuk pengkhianatan terhadap sumpah jabatan tersebut.

Pakar keamanan ini juga menyoroti motif politik yang kental dalam kasus ini. Karena target penyadapan menyasar tokoh politik dan pejabat tinggi, Bambang meyakini bahwa intersepsi data ini dilakukan dengan agenda politik tertentu yang harus ditelusuri secara hukum. Ia juga mempertanyakan kegunaan data masif yang telah dikumpulkan dalam jangka waktu yang cukup lama.

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Tekanan Transparansi Pada Kapolri Baru

Menindaklanjuti perkembangan kasus ini, Bambang Rukminto memberikan himbauan tegas kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto agar segera melakukan transparansi terkait pihak-pihak yang menjadi korban penyadapan. Meskipun proses penyidikan masih berlangsung dan tidak memungkinkan untuk membuka seluruh rincian secara instan, eksposer mengenai pengguna data yang disadap dianggap krusial untuk menjaga kepercayaan publik.

Langkah ini dipandang sebagai upaya penting untuk mengembalikan integritas institusi kepolisian yang tercemar oleh dugaan penyalahgunaan wewenang. Publik menunggu kepasti hukum yang tegas agar tidak ada lagi keraguan mengenai independensi dan profesionalitas kepolisian Indonesia dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan elite politik dan negara.