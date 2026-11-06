Skandal Penyadapan Prabowo: Dalang Hukum dan Dampak Politik 2026

Investigasi dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mengungkap pelanggaran KUHAP. Eks Kapolri Listyo Sigit ditetapkan sebagai tersangka.

Dugaan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto telah memicu krisis kepercayaan mendalam dalam struktur pemerintahan Indonesia tahun 2026. Skandal ini bukan sekadar kasus pelanggaran privasi biasa, melainkan indikasi serius terjadinya pembajakan kewenangan negara oleh aparat yang seharusnya menjaga hukum. Publik kini bertanya-tanya siapa sebenarnya dalang intelektual di balik operasi rahasia yang menjangkau lingkaran paling elit Istana Kepresidenan.

Identitas Dalang Hukum Penyadapan

Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi, menegaskan bahwa kasus ini menyentuh akar masalah tata kelola kekuasaan. Ia mendesak agar penyelidikan tidak berhenti pada pelaku lapangan, melainkan menggali siapa yang memerintahkan, mengetahui, dan memfasilitasi operasi penyadapan tersebut. Penekanan utama adalah pada adanya jaringan kekuasaan yang mungkin melibatkan unsur pidana berat, termasuk dugaan makar, yang harus dibuktikan secara obyektif dan akuntabel melalui proses hukum yang transparan.

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Perspektif serupa disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, yang meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengungkap motif di balik tindakan tersebut. Pertanyaan kuncinya adalah apakah penyadapan dilakukan demi kepentingan publik atau semata-mata memenuhi perintah atasan. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, menambahkan bahwa kasus ini telah menampar marwah institusi Polri, sehingga penegakan hukum harus dibuka seterang mungkin untuk memulihkan kepercayaan publik.

Mekanisme Pelanggaran KUHAP

Persoalan mendasar dari skandal ini terletak pada penggunaan rasa curiga oleh pemegang kuasa untuk menembus ruang belakang kepala negara. Kasus tahun 2026 ini menandai babak baru di mana pengawasan tidak lagi ditujukan pada ancaman eksternal, melainkan pada pucuk pimpinan internal. Situasi ini dimungkinkan oleh celah dalam aturan, khususnya ketidaklengkapan implementasi KUHAP yang memberikan kewenangan menyadap namun belum memiliki aturan pelaksananya.

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RUU Penyadapan yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026 hingga kini masih dalam tahap penyusunan. Akibatnya, praktik di lapangan tersebar dan berbeda-beda di kepolisian, KPK, hingga kejaksaan. Polri misalnya, berpegang pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2020 yang kini diduga dilanggar oleh para tersangka. Tanpa standar tunggal dan pengawasan independen, kuasa menyadap sangat bergantung pada integritas individu, sehingga audit jejak dan laporan berkala kepada publik menjadi sangat krusial untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Status Hukum Para Tersangka

Secara konkret, Bareskrim Polri telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini pada 3 November 2026. Tersangka tersebut adalah mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso. Listyo, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, ditahan bersama dua perwira tinggi lainnya atas dugaan pelanggaran hukum yang serius. Penetapan status tersangka ini adalah langkah awal yang harus diikuti dengan penyidikan mendalam untuk membongkar seluruh jaringannya.

Dampak Operasional Istana Merdeka

Meskipun skandal ini sedang dalam proses hukum, aktivitas di Istana Kepresidenan Jakarta tetap berjalan seperti biasa. Pada Kamis 5 November 2026, Presiden Prabowo tetap menggelar rapat terbatas dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobby Rasyidin, di Istana Merdeka untuk membahas proyek revitalisasi stasiun. Kehadiran dan kelancaran rapat ini menunjukkan bahwa pemerintahan berusaha menjaga stabilitas operasional di tengah badai kontroversi politik yang melanda.

Di sayap timur kompleks Istana, yakni di Gedung Bina Graha, Letnan Jenderal Ariyo Windutomo juga mengadakan rapat dengan jajaran Kantor Staf Presiden. Sebagai Kepala Sekretariat Presiden yang kini menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan setelah Listyo ditetapkan sebagai tersangka, Ariyo memberikan pengarahan mengenai pentingnya lembaga tersebut mengawal program prioritas pemerintah. Hal ini menandakan adanya penyesuaian struktur sementara untuk memastikan kesinambungan administrasi negara.

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Kasus ini membawa persoalan hubungan kepolisian dan kekuasaan ke titik nadir yang belum pernah terjadi sebelumnya. Publik telah berkali-kali menyaksikan petinggi Polri berhadapan dengan hukum dalam kasus korupsi, pembunuhan, hingga perdagangan barang bukti narkoba. Namun, dugaan penyadapan terhadap kepala negara membawa dimensi baru yang lebih berbahaya bagi demokrasi. Proses hukum ke depan akan menjadi ujian besar bagi integritas penegak hukum dan sistem ketatanegaraan Indonesia untuk memastikan tidak ada lagi pihak yang merasa berada di atas hukum.