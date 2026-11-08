Skandal Penyadapan Ekspresi: Listyo Sigit dan Tiga Jenderal Tertangkap

Empat jenderal Polri tertangkap dalam skandal penyadapan ilegal yang melibatkan Presiden Prabowo, mantan Presiden Jokowi, dan tokoh lain selama 2025-2026.

Kejutan besar mengguncang tubuh Kepolisian Republik Indonesia ketika empat perwira tinggi ditangkap karena keterlibatan dalam skandal penyadapan illegal yang melibatkan kepala negara dan tokoh masyarakat. Di antara para tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang sebelumnya menjabat sebagai orang nomor satu di institusi tersebut. Penangkapan ini menandai akhir dari masa jabatannya yang diwarnai kontroversi dan menjadi titik balik bagi integritas institusi kepolisian.

Skandal ini mengungkap praktik penyadapan yang dilakukan secara massal dan tanpa izin resmi terhadap target-target strategis selama periode 2025 hingga 2026. Para tersangka diyakini memanfaatkan wewenang institusi untuk kepentingan pribadi maupun politik, bukan untuk penegakan hukum sebagaimana mestinya. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hukum dan kepercayaan publik terhadap aparatur negara.

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Mekanisme Penyadapan Ilegal dan Pelanggaran Hukum

Penyadapan tanpa izin merupakan kejahatan luar biasa yang melanggar prinsip-prinsip dasar penegakan hukum di Indonesia. Menurut analisis para ahli hukum, penyadapan sah harus memenuhi tiga persyaratan ketat, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, tindakan tersebut harus memiliki batas waktu yang jelas dan dilakukan semata-mata sebagai upaya penegakan hukum, bukan untuk kepentingan lain.

Tindakan penyadapan tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pejabat manapun tanpa otoritas yang jelas. Satu-satunya kepentingan yang sah mendasari penyadapan adalah kepentingan negara untuk menegakkan hukum. Praktik yang dilakukan oleh para tersangka jelas melampaui batas ini, karena digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau bahkan menyingkirkan lawan politik. Hal ini berpotensi merusak stabilitas pemerintahan yang sah.

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Posisi Para Pemangku Kepentingan dan Konteks Politik

Skandal penyadapan ini menargetkan Presiden Prabowo Subianto, mantan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, serta sejumlah pejabat negara, pengusaha, dan jurnalis. Tujuannya bukan hanya untuk mengumpulkan informasi, tetapi juga untuk menciptakan suasana saling curiga dan ketakutan di kalangan elit politik. Tindakan ini dianggap meruntuhkan kepercayaan publik terhadap keamanan dan integritas aparatur negara.

Sejumlah pengamat politik menilai bahwa operasi penyadapan ini terkait erat dengan konflik internal antar elit politik. Hubungan antara Presiden Prabowo Subianto, mantan Presiden Joko Widodo, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dinilai mengalami pasang surut yang memicu ketegangan. Para tersangka diduga memanfaatkan teknologi canggih untuk memata-matai pergerakan lawan politik mereka demi keuntungan strategis.

Dampak Sosial dan Langkah Hukum Selanjutnya

Kasus ini memiliki dampak serius terhadap stabilitas nasional dan kepercayaan publik. Tindakan penyadapan tanpa izin menciptakan lingkungan yang tidak sehat bagi kehidupan berdemokrasi dan berpolitik. Masyarakat umum kini mempertanyakan profesionalisme dan integritas kepolisian dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum.

Penyidikan kasus ini harus dilakukan secara profesional dan transparan untuk mengungkap siapa yang memberikan perintah, siapa saja yang mengetahui, dan untuk kepentingan apa operasi tersebut dilakukan. Kapolri baru Jenderal Suyudi Ario Seto diharapkan dapat memimpin proses ini dengan bersih, memastikan tidak ada intervensi dari kelompok tertentu. Proses hukum harus berjalan sesuai koridor yang berlaku untuk mengembalikan kepercayaan publik.

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Integritas Kepolisian di Bawah Kepimpinan Baru

Kasus ini menjadi momentum penting bagi Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk melakukan pembersihan institusi kepolisian. Polri harus kembali menjadi abdi negara yang profesional, mengedepankan semangat polisi bersama rakyat. Stigma partai cokelat dan keterlibatan dalam politik praktis harus dihilangkan sepenuhnya dari budaya institusi.

Keempat perwira tinggi yang ditangkap diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi seluruh anggota Polri untuk kembali pada Tri Brata dan Sumpah Polisi. Kewenangan yang dimiliki harus digunakan untuk melindungi negara dan menjaga kehormatan institusi. Polri harus setia kepada bangsa dan negara, bukan pada orang atau kelompok tertentu, meskipun sedang berkuasa. Kepatuhan kepada undang-undang adalah ukuran utama integritas profesi kepolisian di masa depan.