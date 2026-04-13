Skandal Penggelapan Rp 28 Miliar: Jemaat Gereja Katolik Sumut Jadi Korban Penipuan Oknum Pegawai Bank

Kasus penggelapan dana jemaat Gereja Katolik Paroki Aek Nabara, Sumatera Utara, senilai Rp 28 miliar oleh mantan Kepala Kantor Kas BNI Aek Nabara. Modus penipuan menggunakan produk deposito fiktif, melibatkan koperasi gereja dan anggota jemaat.

Kasus penggelapan dana sebesar Rp 28 miliar yang melibatkan jemaat Gereja Katolik Paroki Aek Nabara di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, mengungkap skema penipuan yang rumit. Pelaku utama, Andi Hakim Febriansyah, yang kala itu menjabat sebagai Kepala Kantor Kas BNI Aek Nabara, memanfaatkan kepercayaan dan hubungan baik dengan pengurus gereja untuk melakukan tindakan kriminal.

Modus operandi dimulai pada tahun 2019, ketika Andi menawarkan produk investasi deposito BNI dengan iming-iming bunga 8 persen per tahun, jauh lebih tinggi dibandingkan bunga deposito yang berlaku pada umumnya. Koperasi Credit Union Paroki Aek Nabara, yang mengelola dana jemaat, tertarik dengan tawaran tersebut dan memutuskan untuk menginvestasikan uang mereka. Proses investasi dilakukan secara bertahap, dimulai dari Rp 2 miliar hingga mencapai total Rp 28 miliar. Penarikan uang dari rekening tabungan koperasi dilakukan melalui formulir penarikan yang diserahkan langsung kepada Andi. Bendahara Gereja Paroki Aek Nabara, Suster Natalia Situmorang KYM, menjelaskan bahwa Andi memberikan bilyet deposito yang ditandatangani oleh Kepala Cabang BNI Rantauprapat sebagai bukti investasi. Pihak gereja bahkan menerima pembayaran bunga sebesar 8 persen setiap bulan, yang ditransfer ke rekening koperasi, sehingga mereka percaya bahwa investasi berjalan sesuai rencana. Total bunga yang telah diterima mencapai sekitar Rp 3 miliar. Kejadian mulai terkuak ketika pengurus koperasi mengajukan pencairan deposito yang sudah jatuh tempo sebesar Rp 10 miliar pada Desember 2025. Andi menyanggupi permintaan tersebut dan meminta semua bilyet deposito untuk diperbaharui. Namun, pada 23 Februari 2026, Kepala Cabang BNI Rantauprapat datang menemui Suster Natalia dan menginformasikan bahwa Andi bukan lagi pegawai BNI dan deposito yang mereka ikuti bukanlah produk BNI. Informasi ini mengejutkan dan membuat pihak gereja merasa tertipu. Setelah terungkapnya kasus ini, pihak gereja dan jemaat mengalami dampak yang signifikan. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut menyatakan bahwa Andi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penggelapan dan penipuan perbankan. Andi sendiri sempat melarikan diri ke Australia bersama istrinya sebelum akhirnya kembali dan menyerahkan diri. Dana sebesar Rp 28 miliar yang digelapkan terdiri dari berbagai sumber, termasuk persembahan, kas gereja, dan uang koperasi. Uang koperasi yang disimpan oleh lebih dari 1.900 anggota jemaat, sebagian besar adalah petani kecil, merupakan bagian penting dari pelayanan gereja. Koperasi ini telah berdiri selama lebih dari 40 tahun dan memberikan akses keuangan kepada jemaat, termasuk fasilitas menabung dengan setoran minimal Rp 10.000. Dampak dari penggelapan ini sangat dirasakan oleh anggota koperasi yang tidak dapat lagi mencairkan tabungan mereka untuk kebutuhan mendesak seperti biaya pengobatan, pendidikan anak, dan modal usaha. Pihak gereja telah melakukan mediasi dengan pihak BNI sebanyak tujuh kali, meminta agar bank bertanggung jawab atas kerugian yang dialami. Hingga saat ini, BNI telah mentransfer Rp 7 miliar ke rekening koperasi, namun uang tersebut belum digunakan karena belum ada kejelasan terkait tujuan transfer tersebut. Pengacara BNI Wilayah Sumut, Munawir Hasibuan, mengonfirmasi bahwa deposito yang diterbitkan oleh Andi adalah fiktif dan uang tersebut tidak pernah disetorkan ke sistem BNI. Bunga yang dibayarkan juga bukan berasal dari bank. BNI baru mengakui kerugian sebesar Rp 7 miliar dan telah membayar talangan sebesar jumlah tersebut kepada koperasi. Harapan dan upaya penyelesaian kasus ini terus berjalan. Pihak gereja berharap agar seluruh kerugian dapat ditanggung oleh BNI, mengingat peran Andi sebagai pegawai bank yang telah memanfaatkan jabatannya untuk melakukan penipuan. Jemaat dan anggota koperasi sangat membutuhkan dana mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara itu, BNI sedang melakukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan jumlah kerugian yang sebenarnya. Proses hukum terhadap Andi diharapkan dapat berjalan secara transparan dan adil, serta memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan perbankan lainnya. Kasus ini juga menyoroti pentingnya pengawasan internal yang ketat dalam lembaga keuangan, serta edukasi keuangan yang lebih mendalam kepada masyarakat, terutama mereka yang kurang memiliki pengetahuan tentang produk investasi. Keterlibatan pihak berwenang dan kerja sama antara gereja, BNI, dan penegak hukum diharapkan dapat memberikan solusi terbaik bagi seluruh pihak yang terdampak. Jemaat dan gereja berharap dapat memulihkan kepercayaan dan semangat kebersamaan setelah melewati masa sulit ini. Koperasi sebagai bagian dari pelayanan gereja memiliki peran penting dalam membantu jemaat. Diharapkan koperasi dapat segera beroperasi kembali setelah masalah ini selesai, sehingga dapat memenuhi kebutuhan keuangan jemaat. Upaya pemulihan kepercayaan dan pemulihan dana merupakan fokus utama saat ini. Pihak gereja juga berupaya memberikan dukungan moral dan spiritual kepada anggota jemaat yang terdampak, serta memberikan edukasi keuangan yang lebih komprehensif untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang





hariankompas / 🏆 8. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Penggelapan Penipuan Gereja Katolik BNI Koperasi

United States Latest News, United States Headlines

