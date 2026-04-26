Skandal Pengaturan Wasit Guncang Liga Italia: Gianluca Rocchi Dituduh Untungkan Inter Milan

Mantan wasit Serie A, Gianluca Rocchi, kini menjadi sorotan utama dalam sebuah skandal pengaturan wasit di Liga Italia. Kejaksaan Milan menuduhnya melakukan kecurangan olahraga dengan sengaja menunjuk wasit yang menguntungkan Inter Milan.

Skandal besar tengah mengguncang dunia sepak bola Italia, khususnya Liga Italia Serie A , dengan tuduhan serius yang diarahkan kepada Gianluca Rocchi , sosok kunci dalam penunjukan wasit.

Rocchi, yang merupakan mantan wasit Serie A dengan pengalaman panjang dari tahun 2004 hingga 2020, kini memegang peran strategis sebagai penentu siapa yang akan memimpin pertandingan-pertandingan penting. Posisi ini memberinya pengaruh besar dalam jalannya kompetisi, dan kini muncul dugaan kuat bahwa pengaruh tersebut disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Kantor Kejaksaan Umum Milan telah secara resmi menuduh Rocchi melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai 'kecurangan olahraga' (frode sportiva) dalam menjalankan tugasnya.

Tuduhan ini bukan sekadar spekulasi, melainkan didasarkan pada penyelidikan yang mengarah pada indikasi bahwa Rocchi secara sengaja memilih wasit-wasit yang dinilai akan memberikan keuntungan bagi Inter Milan, terutama dalam kompetisi musim 2024-2025. Fokus utama penyelidikan saat ini tertuju pada pertandingan antara Bologna dan Inter Milan yang digelar pada tanggal 20 April 2025. Dalam pertandingan krusial tersebut, Rocchi memutuskan untuk menunjuk Andrea Colombo sebagai wasit yang memimpin jalannya laga.

Keputusan ini menimbulkan pertanyaan karena Colombo dianggap sebagai pilihan yang lebih disukai oleh pihak Inter Milan dibandingkan dengan Daniele Doveri. Doveri, yang sebelumnya dijadwalkan untuk memimpin pertandingan Bologna-Inter, kemudian dialihkan tugasnya oleh Rocchi untuk memimpin leg kedua semifinal Coppa Italia antara Inter Milan dan AC Milan pada tanggal 23 April 2025. Pengalihan tugas ini semakin memperkuat kecurigaan bahwa Rocchi telah melakukan manipulasi dalam penunjukan wasit untuk menguntungkan salah satu klub.

Penyelidikan lebih lanjut akan dilakukan untuk mengungkap motif di balik tindakan Rocchi dan sejauh mana pengaruhnya terhadap hasil pertandingan. Kejaksaan akan memeriksa komunikasi antara Rocchi dengan pihak-pihak terkait, termasuk petinggi Inter Milan, untuk mencari bukti yang lebih kuat. Skandal ini berpotensi merusak reputasi Liga Italia dan menimbulkan keraguan terhadap integritas kompetisi. Para penggemar sepak bola dan pengamat olahraga menuntut transparansi penuh dalam penyelidikan ini agar keadilan dapat ditegakkan.

Jika terbukti bersalah, Rocchi dapat menghadapi sanksi berat, termasuk larangan terlibat dalam kegiatan sepak bola dan tuntutan pidana. Implikasi dari skandal ini sangat luas dan dapat berdampak signifikan pada persaingan di Liga Italia. Jika tuduhan terhadap Rocchi terbukti benar, hal ini akan menimbulkan pertanyaan serius tentang independensi dan objektivitas penunjukan wasit. Klub-klub lain di Liga Italia mungkin merasa dirugikan dan menuntut investigasi lebih lanjut terhadap praktik-praktik serupa di masa lalu.

Selain itu, skandal ini juga dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sepak bola Italia secara keseluruhan. Para penggemar mungkin kehilangan minat untuk menonton pertandingan jika mereka merasa bahwa hasil pertandingan telah dimanipulasi. Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) telah menyatakan komitmennya untuk bekerja sama sepenuhnya dengan pihak kejaksaan dalam penyelidikan ini. Mereka juga berjanji untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang terbukti terlibat dalam kecurangan olahraga.

Penting untuk diingat bahwa tuduhan terhadap Rocchi saat ini masih berupa tuduhan dan dia berhak untuk membela diri. Namun, jika bukti-bukti yang ada mengarah pada kesimpulan bahwa dia telah menyalahgunakan wewenangnya, maka konsekuensi hukum dan reputasi yang akan dia hadapi akan sangat berat. Skandal ini menjadi pengingat penting tentang pentingnya integritas dan transparansi dalam olahraga, dan perlunya adanya mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah praktik-praktik kecurangan





