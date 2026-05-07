Skandal Pencabulan Massal di Ponpes Ndolo Kusumo Pati: Pengasuh Diduga Cabuli Puluhan Santriwati

Oknum pendiri Pondok Pesantren Ndolo Kusumo di Pati diduga mencabuli puluhan santriwati hingga menyebabkan kehamilan dan melakukan manipulasi pernikahan untuk menutupi kejahatannya.

Dunia pendidikan pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, baru-baru ini diguncang oleh sebuah tragedi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan. Seorang pria berinisial AS, yang merupakan pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Ndolo Kusumo di Kecamatan Tlogowungu, diduga telah melakukan tindakan pencabulan terhadap sejumlah santriwati di bawah umur dalam jangka waktu yang lama.

Tindakan bejat ini terungkap setelah adanya pengakuan dari kuasa hukum korban, Ali Yusron, yang membeberkan fakta-fakta mengerikan terkait pola kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Berdasarkan estimasi yang disampaikan, jumlah korban yang menjadi sasaran nafsu pelaku diperkirakan mencapai lima puluh orang santriwati. Hal ini menunjukkan betapa sistematis dan luasnya dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh oknum pendidik yang seharusnya menjadi pelindung bagi para siswanya. Salah satu pengakuan yang paling mengguncang publik adalah adanya korban yang sampai hamil akibat perbuatan tersangka AS.

Ali Yusron menjelaskan bahwa situasi yang sangat tidak manusiawi ini terjadi ketika pelaku mencoba menutupi kejahatannya dengan cara menikahkan korban yang hamil dengan santri senior atau jamaah laki-laki yang berusia lebih dewasa. Bahkan, fakta lebih menyedihkan terungkap bahwa anak yang lahir dari hubungan terlarang tersebut juga ikut tinggal dan menimba ilmu di pondok pesantren yang sama.

Proses penutupan kasus ini dilakukan dengan cara yang sangat manipulatif, di mana korban yang telah menikah kemudian digugat cerai dan dinikahkan kembali dengan orang lain untuk menghilangkan jejak kejahatan sang pengasuh. Tindakan ini menunjukkan adanya upaya terorganisir untuk membungkam korban dan memanipulasi keadaan demi menjaga nama baik lembaga pesantren tersebut. Upaya hukum sebenarnya telah dimulai sejak tahun dua ribu dua puluh empat, namun perjalanan mencari keadilan bagi para korban tidaklah mudah.

Awalnya, terdapat delapan orang korban yang memberanikan diri untuk melaporkan perbuatan AS ke pihak kepolisian. Namun, dalam perjalanannya, tujuh dari delapan korban tersebut menarik kembali laporan mereka. Hal ini diduga terjadi karena pelaku memberikan iming-iming berupa kedudukan sebagai guru di pondok pesantren bagi para korban yang bersedia diam. Saat ini, hanya tersisa satu korban yang tetap teguh dengan pendiriannya untuk membongkar perilaku biadab tersangka AS agar tidak ada lagi korban baru di masa depan.

Sementara itu, pihak kepolisian melalui Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadian Widya Wiratama, menyatakan bahwa hingga kini belum ada laporan resmi yang masuk secara spesifik mengenai korban yang hamil dan dinikahkan secara paksa oleh pelaku. Polisi tetap membuka pintu bagi korban yang merasa dirugikan untuk melaporkan kejadian tersebut secara resmi. Kini, keberadaan AS menjadi misteri bagi warga Desa Tlogosari. Berdasarkan keterangan warga setempat, termasuk seorang pemuda bernama Ahmad Nawawi, tersangka diduga telah melarikan diri beberapa bulan terakhir.

Aktivitas di Pondok Pesantren Ndolo Kusumo pun kini tampak mati total, tidak ada lagi kegiatan belajar mengajar, terutama bagi santri putri. Ternyata, perilaku menyimpang AS sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat setempat sejak tahun sembilan puluh lima. Selain pelecehan seksual, ia juga kerap dikaitkan dengan kasus penipuan dan pemerasan. Kemarahan warga memuncak pada tanggal dua Mei dua ribu dua puluh enam, di mana massa mendatangi pondok pesantren tersebut untuk mendesak agar pelaku segera diproses hukum.

Warga merasa geram karena pelaku selama ini merasa kebal hukum dan terus meneror para korban agar tidak melapor, sehingga menciptakan suasana ketakutan yang mencekam di lingkungan pesantren tersebut





