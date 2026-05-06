Skandal Pencabulan di Pesantren Ndholo Kusomo Pati: Kiai Ashari Diduga Lecehkan 50 Santriwati dan Kini Buron

Pengasuh Pondok Pesantren Ndholo Kusomo di Pati, Kiai Ashari, menjadi tersangka kasus pelecehan seksual terhadap sekitar 50 santriwati muda dan saat ini sedang dalam pengejaran polisi.

Dunia pendidikan agama di Kabupaten Pati baru-baru ini diguncang oleh sebuah tragedi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan. Kasus dugaan pencabulan massal yang melibatkan seorang tokoh agama terkemuka, Kiai Ashari , pengasuh Pondok Pesantren Ndholo Kusomo di Desa Tlogosari, telah memicu kemarahan dan kesedihan mendalam bagi masyarakat luas.

Perkara ini mencuat ke permukaan setelah sejumlah korban, yang sebagian besar adalah santriwati berusia muda, mulai mengumpulkan keberanian untuk melaporkan tindakan bejat tersebut kepada pihak berwenang. Berdasarkan informasi yang dihimpun, jumlah korban diduga mencapai sekitar 50 santriwati, sebuah angka yang menunjukkan betapa sistematisnya tindakan pelecehan yang terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat paling aman untuk menimba ilmu agama. Sebelum kasus ini terungkap, Kiai Ashari dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai sosok yang sangat disegani dan memiliki reputasi sosial yang tinggi.

Ia bukan sekadar pemimpin pesantren, tetapi juga dianggap sebagai pahlawan bagi kalangan kurang mampu. Pondok Pesantren Ndholo Kusomo yang ia pimpin menyediakan layanan pendidikan agama secara cuma-cuma, dengan fokus utama menampung santri yang berasal dari keluarga yatim piatu maupun keluarga dengan kondisi ekonomi rendah. Citra positif ini diperkuat dengan berbagai kegiatan sosial dan keagamaan yang aktif ia jalankan di lingkungan desa.

Bahkan pada tahun 2023, pesantren tersebut sempat menerima berbagai bantuan santunan dari kelompok sosial, yang semakin mengukuhkan posisi Kiai Ashari sebagai figur teladan di mata publik dan para wali santri yang mempercayakan anak-anak mereka untuk dididik di sana. Namun, di balik topeng kedermawanan dan kewibawaan tersebut, tersimpan kenyataan kelam yang menghancurkan masa depan puluhan anak gadis. Hasil penyelidikan sementara dari aparat kepolisian mengungkap bahwa tindakan pelecehan seksual ini telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama.

Modus operandi yang digunakan oleh pelaku adalah dengan memanfaatkan kedudukannya sebagai pengasuh pesantren sekaligus guru spiritual bagi para santriwati. Dengan menggunakan otoritas keagamaan, pelaku diduga mendekati para korban melalui manipulasi psikologis, sehingga para korban merasa tertekan atau bahkan merasa bahwa tindakan tersebut adalah bagian dari ketaatan kepada guru. Hal ini membuat banyak korban terdiam dalam waktu lama karena rasa takut dan bingung akan posisi mereka sebagai santri.

Kasus ini akhirnya terbongkar ketika salah satu korban memiliki keberanian luar biasa untuk menceritakan pengalaman traumatis yang dialaminya kepada orang terpercaya. Pengakuan awal tersebut menjadi pemicu bagi korban-korban lainnya untuk turut bersuara, sehingga terungkaplah skala kejahatan yang jauh lebih besar dari yang dibayangkan sebelumnya. Laporan demi laporan masuk ke kepolisian, membawa bukti-bukti memilukan tentang bagaimana kepercayaan disalahgunakan untuk memuaskan nafsu bejat seorang pemimpin agama.

Saat ini, status Kiai Ashari telah ditetapkan sebagai tersangka, namun yang lebih mengecewakan, ia dikabarkan telah melarikan diri atau kabur untuk menghindari proses hukum, sehingga aparat kepolisian kini tengah melakukan pengejaran intensif. Reaksi masyarakat terhadap peristiwa ini sangat beragam, namun didominasi oleh rasa kecewa dan amarah. Banyak pihak menyayangkan tindakan Kiai Ashari karena dinilai telah mencoreng marwah dunia pendidikan agama di Indonesia dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pesantren.

Kejadian ini menjadi pengingat keras bagi semua pihak tentang pentingnya pengawasan internal di lembaga pendidikan, terutama yang bersifat tertutup. Di sisi lain, sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis perlindungan anak mendesak agar proses hukum berjalan dengan transparan tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Mereka menekankan bahwa pelaku harus dijatuhi hukuman maksimal agar memberikan efek jera dan keadilan bagi para korban. Selain penegakan hukum, perhatian utama kini tertuju pada pemulihan kondisi psikologis para santriwati yang menjadi korban.

Mengingat usia mereka yang masih muda dan trauma berat yang dialami, pendampingan psikologis secara profesional dianggap sangat krusial. Para korban tidak hanya mengalami luka fisik dan mental, tetapi juga krisis kepercayaan terhadap figur otoritas agama. Oleh karena itu, dukungan penuh dari pemerintah daerah, Dinas Sosial, serta lembaga psikologi sangat dibutuhkan untuk membantu para korban bangkit dari trauma dan melanjutkan hidup mereka.

Kasus ini menjadi pelajaran berharga bahwa ketaatan kepada guru tidak boleh melampaui batas kemanusiaan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar anak, serta pentingnya menciptakan ruang aman bagi anak-anak untuk melapor jika terjadi kekerasan di lingkungan pendidikan





Pati: Kasus dugaan kekerasan seksual Ponpes Ndholo Kusumo, tersangka mengaku 'wali Allah'Tersangka pelaku disebut mencekoki para korban dengan doktrin menyesatkan dan mengklaim sebagai sosok 'Khariqul 'Adah' atau wali yang memiliki kemampuan di luar akal manusia. Tersangka bahkan menyatakan dirinya sebagai keturunan nabi yang harus dimuliakan.

Kasus Kekerasan Seksual Pondok Pesantren Ndholo Kusumo di Pati, DPR Singgung Pengawasan KemenagBerita Kasus Kekerasan Seksual Pondok Pesantren Ndholo Kusumo di Pati, DPR Singgung Pengawasan Kemenag terbaru hari ini 2026-05-05 19:31:41 dari sumber yang terpercaya

MUI Desak Kiai Pesantren Ndholo Kusumo Pati Dihukum BeratMUI mengecam dugaan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Ndholo Kusumo, Pati, dan mendesak pelaku dihukum maksimal.

Transformasi Pesantren Mendesak Usai Kasus Pelecehan Santriwati di Pati Desakan publik terhadap pengusutan kasus dugaan pencabulan santriwati di Pati kian menguat. Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Santri Pati

Peran LN HAM Krusial dalam Kasus Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren PatiAnggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menekankan peran penting lembaga nasional hak asasi manusia (LN HAM) dalam menangani kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan pengasuh pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah. Ia mengecam keras tindakan kejahatan seksual tersebut dan menuntut negara hadir secara aktif. Kasus ini melibatkan sedikitnya 50 santriwati yang umumnya masih duduk di bangku kelas VII hingga IX SMP.

MUI Dorong Perbaikan Tata Kelola Pesantren Usai Kasus PatiKetua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Asrorun Ni'am Sholeh, menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pengecualian, termasuk di lingkungan pendidikan

