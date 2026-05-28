Skandal Pemalsuan di Konferensi Internasional: Indonesia Terkenal Merusak Nama di Mata Dunia

Artikel ini membahas tentang skandal pemalsuan yang terjadi di sebuah konferensi ilmiah bergengsi, ISPPD 2026, yang diadakan di Kopenhagen, Denmark. Beberapa orang Indonesia diketahui melakukan pemalsuan terorganisir di depan ribuan ilmuan dunia, dengan mengganti nama dan identitas mereka saat presentasi.

GULIR UNTUK LANJUT BACA ‘Merusak nama Indonesia di mata dunia. Skandal pemalsuan di konferensi Internasional. Beberapa orang Indonesia ketahuan melakukan pemalsuan terorganisir di depan ribuan ilmuan dunia.

Hal ini terungkap di sebuah konferensi ilmiah ISPPD 2026, sebuah konferensi ilmiah bergengsi untuk ahli pneumonia di seluruh dunia yang tahun ini diadakan di Kopenhagen, Denmark. Dalam unggahan tersebut dijelaskan bahwa seorang wanita yang diduga sebagai pelaku melakukan pemalsuan identitas. Modusnya, ia berganti-ganti nama saat presentasi hanya dengan mengganti hijab dan nametag yang dikenakannya. Tak hanya identitasnya, riset yang dibuat peserta tersebut juga diduga dipalsukan.

Disebutkan bahwa penelitian itu dibuat menggunakan AI dan/atau fabrikasi data sehingga tampak meyakinkan, padahal riset tersebut diduga tidak pernah benar-benar ada. Data, gambar, hingga isi tulisannya pun disebut merupakan hasil rekayasa AI. Saya mendapat confort ke orangnya langsung (prihatin), minta dijalasin figure-figurenya, jelasin poster-posternya dan dia tidak bisa menjelaskan sama sekali. Katanya seluruh abstrak mereka di’generate’ (kata yang dia pakai) oleh leader mereka atas nama Rifadly Fajar.

Hal ini terlihat jelas di poster-poster riset mereka. Dua riset berbeda dengan conclusion yang sama persis. Ada beberapa hal yang juga disorot oleh pemilik akun tersebut terkait dengan riset yang diduga dipalsukan oleh peneliti dalam konferensi ISPPD tersebut. Pertama terkait dengan lokasi yang tidak masuk akal yakni di Peruvian Andes, dataran tinggi Ethopia, dataran tinggi Guatemala, Lebanon, Jordan, Bangladesh, Sudan Selatan, Filipina, Kenya, Nepal, Malawi, dan India Utara.

Disebutkannya, peneliti tersebut tidak melakukan kolaborasi dengan peneliti setempat. Militer AS kembali menyerang operasi drone Iran. Serangan ini diluncurkan beberapa jam setelah Trump membantah kabar soal kesepakatan dengan Iran terkait Selat Hormuz Sinyal diplomatik terpenting bukan semata pertemuan puncak Donald Trump dengan Xi Jinping, atau menjamu Putin setelahnya. China ingin tampil sebagai pusat kekuatan global Jamarat, salah satu proyek pembangunan paling signifikan di tempat suci.

Dirancang dengan standar teknik dan operasional kelas dunia mengatur pergerakan jemaah haji Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memperingatkan Oman agar tidak berusaha menguasai Selat Hormuz, jika tidak, negara itu dapat”diledakkan” oleh AS. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan, tidak akan setuju jika Rusia atau China mengambil persediaan uranium Iran yang diperkaya tingkat tinggi.

Televisi pemerintah Iran sebelumnya mengatakan bahwa draf garis besar nota kesepahaman dengan Washington mencakup komitmen untuk mencabut blokade laut AS Sekjen Golkar, Sarmuji memberikan catatan positif atas kinerja para petugas haji yang dinilainya lebih disiplin dan profesional dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh menjelaskan model pengadaan tersebut memiliki landasan fikih yang sangat kuat dalam sejarah Islam, secara hadis.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto telah memberi ‘lampu hijau’ bagi para prajuritnya untuk menangani aksi begal dengan prinsip kehadiran prajurit di lapangan. Polrestabes Makassar mengungkap fakta mengerikan di balik kasus pembunuhan siswi sekolah dasar (SD) berinisial NU (12) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ke seluruh Indonesia dengan anggaran Rp 100 miliar pakai APBN.

Update One UI 8.5 hadir untuk Galaxy Tab A11 dengan desain baru dan fitur praktis, menyegarkan pengalaman tablet entry-level kamu. Sukses mengantarkan Persib Bandung meraih gelar juara BRI Super League tiga kali secara berturut-turut, Bojan Hodak melepas jabatannya sebagai pelatih. Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam, Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei menjadi salah satu sosok yang paling dicari sejak agresi militer AS dan Israel terhadap Iran. DPC PDIP Karanganyar menyembelih tujuh sapi kurban pada Idul Adha 2026.

Hewan kurban berasal dari Puan Maharani, Dolfie OFP, Pinka Haprani, Sumanto, Fraksi PDIP dan Robe





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Indonesia Pemalsuan Konferensi Internasional Pneumonia Kopenhagen Denmark AI Fabricasi Data Lokasi Yang Tidak Masuk Akal Serangan Militer AS Serangan Drone Iran Kesepakatan Selat Hormuz Pusat Kekuatan Global Jamarat Panglima TNI Polrestabes Makassar Sapi Kurban Update One UI 8.5 Persib Bandung Bojan Hodak Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam DPC PDIP Karanganyar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Skandal Riset Palsu di Denmark, Peneliti Indonesia Diduga Tipu Ilmuwan Dunia Demi 'Grant'Kasus dugaan pemalsuan itu mencuat setelah ditemukan indikasi manipulasi dalam publikasi dan proses penelitian yang dipresentasikan dalam forum akademik internasional

Read more »

Viral Orang Indonesia Diduga Palsukan Riset di Konferensi Internasional, Tuai HujatanPeriset Indonesia diduga memalsukan data riset AI di konferensi internasional Kopenhagen.

Read more »

Skandal Dugaan Pemalsuan Riset Seret Nama UNY, Pihak Kampus Buka SuaraDua peneliti Indonesia yang disebut-sebut dari UNY melakukan pemalsuan riset, bahkan dipresentasikan di forum internasional.

Read more »

Dugaan Skandal Warga RI Palsukan Riset, Menteri-DPR Ikut Buka SuaraDugaan pemalsuan riset oleh Warga Indonesia, Mendiktisaintek dan DPR buka suara

Read more »