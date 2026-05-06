Skandal Mengerikan Pencabulan Santriwati di Ponpes Ndolo Kusumo Pati: Dugaan Kehamilan dan Pelarian Pelaku

Seorang oknum pengasuh pondok pesantren di Pati diduga mencabuli puluhan santriwati, menyebabkan beberapa korban hamil, dan melarikan diri saat warga menuntut keadilan.

Masyarakat Kabupaten Pati, Jawa Tengah, saat ini tengah diguncang oleh sebuah skandal asusila yang sangat memprihatinkan dan mengerikan. Kasus ini melibatkan seorang oknum pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Ndolo Kusumo yang berlokasi di Kecamatan Tlogowungu, dengan inisial AS, seorang pria berusia 50 tahun yang merupakan warga Desa Tlogosari.

Terungkapnya kasus ini membawa fakta-fakta yang sangat mengejutkan publik, di mana tersangka diduga telah melakukan tindakan pencabulan terhadap sejumlah santriwati di bawah umur dalam kurun waktu yang cukup lama. Kekejaman tersangka tidak berhenti pada pelecehan seksual semata, namun dugaan yang muncul adalah adanya korban yang sampai hamil dan melahirkan anak akibat perbuatan bejat sang kiai. Pengakuan memilukan ini disampaikan oleh Ali Yusron, yang bertindak sebagai kuasa hukum para korban.

Dalam penjelasannya, Ali mengungkapkan bahwa perilaku menyimpang tersangka AS telah memakan banyak korban, yang diperkirakan mencapai 50 orang santriwati. Salah satu hal yang paling menyayat hati adalah adanya mekanisme penutupan jejak yang dilakukan oleh pelaku. Ali memaparkan bahwa ada korban yang hamil kemudian dipaksa atau diarahkan untuk menikah dengan santri senior atau jemaah laki-laki yang lebih dewasa di lingkungan pondok pesantren tersebut.

Bahkan, dikabarkan bahwa anak dari hasil pemerkosaan tersebut telah lahir dan ikut menetap serta mondok di pesantren yang sama, namun status ayahnya tidak diakui oleh pelaku, bahkan terjadi proses gugat cerai sebelum korban dinikahkan kembali dengan orang lain. Perjalanan hukum kasus ini ternyata penuh dengan rintangan dan ketidakpastian. Ali menjelaskan bahwa laporan resmi sebenarnya sudah diajukan kepada pihak kepolisian sejak tahun 2024. Namun, proses penyelidikan saat itu mengalami stagnasi atau mandek tanpa alasan yang jelas.

Pada awalnya, terdapat delapan orang korban yang berani melapor, tetapi di tengah proses hukum, tujuh di antaranya menarik kembali laporan mereka. Hal ini diduga kuat terjadi karena adanya upaya intimidasi atau pemberian imbalan berupa kedudukan sebagai guru di pondok pesantren tersebut agar para korban tutup mulut. Saat ini, hanya tersisa satu korban yang tetap teguh pada pendiriannya untuk membongkar kejahatan biadab tersangka AS demi mencegah munculnya korban-korban baru di masa depan.

Di sisi lain, pihak Kepolisian Resor Pati melalui Kasat Reskrim Kompol Dika Hadian Widya Wiratama menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada laporan resmi yang masuk secara spesifik mengenai korban yang hamil dan dinikahkan oleh tersangka. Pihak kepolisian mengimbau agar korban yang mengalami hal tersebut segera melapor agar dapat diproses secara hukum. Sementara itu, situasi di Desa Tlogosari kini mencekam dan penuh tanda tanya.

Berdasarkan keterangan warga setempat, termasuk seorang pemuda bernama Ahmad Nawawi, tersangka AS sudah tidak terlihat di rumah maupun di lingkungan pesantren selama beberapa bulan terakhir. Warga meyakini bahwa Ashari telah melarikan diri untuk menghindari kejaran hukum dan amukan massa. Kekecewaan warga Kecamatan Tlogowungu mencapai puncaknya pada Sabtu, 2 Mei 2026, ketika massa dalam jumlah besar mendatangi pondok pesantren putri tersebut. Aksi protes ini dipicu oleh rasa geram warga karena pelaku yang sudah lama meresahkan tidak kunjung tersentuh hukum.

Ternyata, perilaku menyimpang AS bukanlah hal baru di mata warga sekitar. Ahmad Nawawi mengungkapkan bahwa sosok kiai Ashari sebenarnya sudah tidak diterima oleh masyarakat lokal sejak tahun 1995. Selain kasus pelecehan seksual, ia diduga sering terlibat dalam aksi penipuan dan pemerasan. Kondisi pesantren saat ini dilaporkan sudah tidak ada aktivitas santri putri sama sekali, mempertegas bahwa lembaga pendidikan tersebut telah lumpuh akibat skandal moral yang dilakukan oleh pemimpinnya sendiri.

Warga kini menuntut ketegasan aparat penegak hukum untuk segera menangkap tersangka AS dan memberikan keadilan bagi seluruh santriwati yang telah menjadi korban kebejatan tersebut





