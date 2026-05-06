Skandal Manipulasi Presensi Ribuan ASN di Brebes: Krisis Integritas dan Celah Digital

Dugaan manipulasi absensi oleh 3.000 ASN di Brebes melalui aplikasi GPS palsu mengungkap lemahnya pengawasan internal dan budaya permisif dalam birokrasi daerah.

Pemerintah Kabupaten Brebes di Jawa Tengah kini tengah menghadapi guncangan serius setelah terungkapnya dugaan manipulasi data presensi yang melibatkan sekitar 3.000 aparatur sipil negara atau ASN.

Skandal ini menjadi pusat perhatian publik karena jumlah pegawai yang diduga terlibat sangat masif, sehingga menimbulkan tanda tanya besar mengenai sejauh mana integritas birokrasi di wilayah tersebut terjaga. Praktik curang ini diduga dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi pihak ketiga yang mampu memalsukan koordinat Global Positioning System atau GPS pada perangkat ponsel pintar mereka. Dengan cara ini, para pegawai dapat mencatatkan kehadiran mereka secara digital seolah-olah berada di lokasi kantor atau unit kerja, padahal kenyataannya mereka berada di tempat lain.

Kasus ini menunjukkan bahwa digitalisasi birokrasi yang seharusnya meningkatkan transparansi justru menjadi celah baru bagi mereka yang ingin menghindari kewajiban disiplin kerja. Menanggapi fenomena ini, Guru Besar Ilmu Pemerintahan IPDN, Djohermansyah Djohan, memberikan analisis mendalam mengenai akar permasalahan yang terjadi. Menurut beliau, apa yang terjadi di Brebes adalah perpaduan antara kelemahan infrastruktur sistem teknologi informasi dan krisis integritas individu. Djohermansyah menekankan bahwa teknologi absensi digital tidak boleh dipandang sebagai solusi final yang sempurna.

Dalam ekosistem digital, setiap sistem pasti memiliki celah keamanan yang dapat ditembus jika tidak ada pembaruan berkala atau pengawasan yang ketat. Beliau menggarisbawahi bahwa praktik manipulasi kehadiran sebenarnya bukan merupakan fenomena baru, melainkan sekadar evolusi dari perilaku lama. Jika pada masa lalu pegawai menggunakan metode manual seperti titip absen kepada rekan kerja, kini mereka menggunakan perangkat lunak untuk melakukan hal yang sama.

Perubahan modus dari manual ke digital ini menunjukkan bahwa masalah utamanya bukan terletak pada alat yang digunakan, melainkan pada mentalitas dan disiplin pegawai yang rendah. Lebih jauh lagi, terungkapnya kasus ini menjadi cermin kegagalan fungsi pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes. Inspektorat daerah sebagai garda terdepan pengawasan internal dianggap belum mampu menjalankan peran pengawasan secara efektif, terutama terhadap ribuan ASN yang tersebar di berbagai instansi, mulai dari tenaga pendidik di sekolah-sekolah hingga tenaga kesehatan di Puskesmas.

Ada indikasi kuat bahwa telah terjadi pembiaran sistematis yang berlangsung dalam waktu lama tanpa terdeteksi. Djohermansyah menyebut hal ini sebagai budaya permisif dalam birokrasi, di mana terdapat kecenderungan saling melindungi antarpegawai atau istilah populernya adalah Tahu Sama Tahu. Budaya saling memaklumi pelanggaran disiplin ini sangat berbahaya karena dapat mengikis fondasi integritas organisasi secara keseluruhan. Jika pelanggaran kecil seperti presensi dibiarkan, maka hal tersebut dapat membuka pintu bagi pelanggaran yang lebih besar, seperti korupsi atau penyalahgunaan wewenang lainnya.

Dampak dari manipulasi presensi massal ini tentu tidak hanya berhenti pada persoalan administratif, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik. Ketika ribuan ASN tidak benar-benar berada di tempat tugasnya, produktivitas kerja akan menurun drastis dan masyarakat sebagai penerima layanan akan menjadi pihak yang paling dirugikan. Hal ini menciptakan ketidakadilan bagi pegawai lain yang tetap disiplin dan bekerja dengan jujur.

Oleh karena itu, diperlukan langkah tegas dari pemerintah daerah, tidak hanya dengan memperbarui sistem aplikasi absensi menjadi lebih canggih, tetapi juga dengan memberikan sanksi disiplin yang berat bagi mereka yang terbukti melakukan manipulasi. Reformasi birokrasi tidak boleh hanya sekadar mengganti kertas menjadi aplikasi, melainkan harus menyentuh perubahan budaya kerja dan penguatan moralitas aparatur negara agar kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat dipulihkan kembali





