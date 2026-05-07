Skandal Korupsi Sertifikasi K3 Kemnaker: Aliran Dana Fantastis dan Modus Pemerasan Pejabat

Pengungkapan kasus pemerasan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan aliran dana hingga puluhan miliar rupiah dan manipulasi biaya sertifikasi.

Persidangan kasus dugaan pemerasan dalam proses sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan kembali membuka tabir gelap mengenai aliran dana ilegal yang sangat besar.

Dalam jalannya sidang yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu, 6 Mei 2026, Jaksa Penuntut Umum membeberkan fakta mengejutkan terkait jumlah uang yang dikelola oleh salah satu terdakwa, Irvian Bobby Mahendro, yang juga dikenal dengan julukan 'Sultan Kemnaker'. Jaksa menyatakan bahwa total uang yang mengalir kepada Bobby, yang menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3, mencapai angka yang fantastis, yakni sekitar 75,29 miliar rupiah.

Namun, angka ini sempat diperdebatkan di dalam ruang sidang, di mana Bobby memberikan keterangan bahwa menurut perhitungannya sendiri, jumlah uang yang ia terima tidak setinggi klaim jaksa, melainkan berada di kisaran 58 miliar rupiah. Perbedaan angka yang cukup signifikan ini menunjukkan betapa kompleksnya pencatatan aliran dana haram dalam praktik korupsi tersebut. Lebih lanjut, Irvian Bobby Mahendro mengungkap rincian penggunaan uang hasil pemerasan tersebut yang mereka beri istilah sebagai 'uang nonteknis'.

Bobby mengakui bahwa setiap bulannya ia rutin mentransfer uang dalam jumlah 15 juta hingga 25 juta rupiah kepada istrinya. Selain digunakan untuk keperluan rumah tangga, Bobby juga menggunakan dana tersebut untuk membeli berbagai aset berupa kendaraan bermotor. Menariknya, motif pembelian kendaraan ini bukan semata-mata untuk kemewahan pribadi, melainkan sebagai bentuk tabungan aset yang dapat segera dijual kapan saja apabila pimpinan di kementerian tersebut membutuhkan dana segar secara mendadak.

Pengakuan ini mengindikasikan adanya sistem setoran atau kebutuhan dana tak terduga yang diminta oleh atasan kepada bawahannya. Salah satu momen yang disebutkan Bobby adalah ketika mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan atau yang lebih akrab disapa Noel, meminta uang sebesar 3 miliar rupiah. Meski dana yang mengalir sangat besar, Bobby mengklaim bahwa jumlah yang benar-benar ia nikmati untuk kepentingan pribadinya hanya sekitar 8 miliar rupiah, termasuk aset-aset yang telah dibeli.

Modus operandi yang dijalankan oleh para pelaku dalam skandal ini tergolong sangat licik dan sistematis. Berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), para pejabat di Kemnaker sengaja menciptakan hambatan dalam proses birokrasi sertifikasi K3. Mereka memperlambat, mempersulit, atau bahkan sengaja tidak memproses permohonan sertifikasi meskipun pemohon telah memenuhi semua persyaratan administratif dan teknis yang berlaku. Kondisi ini memaksa para pemohon, yang mayoritas adalah pekerja atau buruh, untuk memberikan sejumlah uang pelicin agar sertifikasi mereka dapat segera diterbitkan.

Perbandingan harga yang terjadi sangat mencolok, di mana tarif resmi untuk sertifikasi K3 seharusnya hanya sebesar 275 ribu rupiah. Namun, dalam praktiknya, para korban diminta membayar hingga 6 juta rupiah per orang. Selisih biaya yang sangat besar inilah yang kemudian dikumpulkan dan menjadi sumber kekayaan tidak sah bagi para pelaku korupsi di lingkungan kementerian tersebut. Kasus ini tidak hanya melibatkan satu atau dua orang, melainkan sebuah jaringan korupsi yang terstruktur di dalam Kementerian Ketenagakerjaan.

KPK telah menetapkan sejumlah nama sebagai terdakwa, termasuk pejabat tinggi seperti mantan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemnaker, Fahrurozi, serta Direktur Bina Kelembagaan, Hery Sutanto. Selain itu, terdapat nama-nama seperti Subkoordinator Keselamatan Kerja Subhan, Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Gerry Aditya Herwanto Putra, serta Subkoordinator Bidang Pengembangan Kelembagaan K3 Sekarsari Kartika Putri. Jaringan ini juga mencakup Anitasari Kusumawati selaku Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja, serta Supriadi yang merupakan Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda.

Keterlibatan pihak swasta juga terungkap dengan ditetapkannya Miki Mahfud dan Temurila dari PT KEM Indonesia sebagai tersangka. Skandal ini menjadi tamparan keras bagi integritas pelayanan publik di Indonesia, terutama dalam sektor keselamatan kerja yang seharusnya menjadi prioritas untuk melindungi nyawa para buruh, namun justru dijadikan ladang bisnis ilegal oleh para oknum pejabat





