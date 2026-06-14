Kasus korupsi besar yang melibatkan Menteri Urusan Bank Sentral Jusuf Muda Dalam pada 1960-an, mengungkap empat skema penyelewengan dana negara, penyitaan aset, dan vonis mati yang dipertahankan oleh Mahkamah Agung, serta pelajaran sejarah bagi Indonesia masa kini.

Sebuah kasus korupsi yang mengguncang Indonesia pada era 1960-an kembali menjadi sorotan setelah proses peradilan yang menegangkan pada Agustus 2026. Kasus tersebut melibatkan Menteri Urusan Bank Sentral periode 1963-1966, Jusuf Muda Dalam (JMD), yang pada akhirnya dijatuhi hukuman mati karena terbukti menyalahgunakan jabatan untuk melakukan penyelewengan dana negara secara masif.

Skandal yang kemudian dikenal sebagai "Skandal JMD" atau "Anak Penyamun di Sarang Perawan" mengungkap serangkaian tindakan korupsi yang mencakup empat perkara utama. Pertama, JMD memberi izin impor dengan skema Deffered Payment kepada sejumlah perusahaan importir, menunda pembayaran kredit luar negeri hingga jangka waktu tertentu sehingga menimbulkan beban sebesar US$270 juta. Kedua, ia memberikan kredit kepada perusahaan‑perusahaan tertentu tanpa prosedur yang sah, yang berujung pada defisit fiskal yang signifikan.

Ketiga, JMD dituduh menggelapkan kas negara atau dana revolusi hingga mencapai Rp 97,3 miliar, dan keempat, ia diduga menyelundupkan senjata tanpa izin serta barang‑barang dari Cekoslavia. Dana hasil korupsi tersebut tidak hanya mengalir ke kantong pribadi JMD, melainkan juga digunakan untuk membeli properti, perhiasan, mobil mewah, serta menambah jumlah istri dan selingkuhan. Meskipun secara resmi ia hanya memiliki enam istri, setidaknya 25 perempuan dilaporkan menikmati hasil kejahatan tersebut.

Pada masa itu, kondisi ekonomi negara tengah merosot tajam; inflasi melambung dan harga pangan meningkat drastis, sehingga keluhan publik terhadap skandal ini menjadi semakin menggelegar. Sidang pengadilan yang dimulai pada 30 Agustus 2026 dipimpin oleh Ketua Majelis Jakim Made Labde dan dihadiri oleh banyak saksi yang diminta menelusuri aliran dana korupsi. Ruang sidang selalu penuh sesak, mencerminkan besarnya minat masyarakat terhadap proses hukum yang menegakkan keadilan.

Selama persidangan, JMD berulang kali berusaha mengelak dari tuduhan, namun tak ada yang dapat membantah fakta bahwa ia memiliki enam istri, dengan salah satunya berkata, "Bapak hakim tentunya mengerti mengapa saya keburu kawin sampai enam kali, setelah melihat istri‑istri saya yang wajahnya cantik ini.

" Pada 8 September 1966, majelis mengumumkan vonis mati bagi JMD, sekaligus menyita empat mobil mewah, enam rumah, serta berbagai tanah dan bangunan lain. Hakim menegaskan bahwa latar belakang politik JMD berbau komunis, mengingat kebijakan internal lembaganya yang mewajibkan menyanyikan lagu Internasionale, mengganti istilah karyawan menjadi buruh, serta mendukung persenjataan buruh dan petani - kebijakan yang pada waktu itu identik dengan Partai Komunis Indonesia yang telah dilarang.

JMD mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada 8 April 1967, namun permohonan tersebut ditolak dan vonis mati tetap dikuatkan. Eksekusi tidak pernah terlaksana karena JMD meninggal karena penyakit tetanus di dalam penjara pada September 1976. Kisah ini disajikan oleh CNBC Insight dalam rubrik ulasan sejarah, dengan tujuan mengaitkan peristiwa masa lalu kepada kondisi masa kini dan mengekstrak nilai‑nilai moral yang relevan untuk generasi sekarang





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Jusuf Muda Dalam Korupsi 1960-An Skandal JMD Vonis Mati Sejarah Indonesia

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