Skandal Korupsi Besar di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Terkait Impor Barang Tiruan

Kemenkeu dan KPK sedang mengusut kasus dugaan suap di DJBC yang melibatkan Dirjen Djaka Budhi Utama dan sejumlah pejabat lainnya terkait penyelundupan barang tiruan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia saat ini tengah berada dalam sorotan publik setelah mencuatnya kasus dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC.

Purbaya, salah satu pejabat tinggi di Kementerian Keuangan, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan penelusuran secara mendalam dan berusaha memahami seluruh rangkaian proses hukum yang sedang berjalan. Hal ini menjadi sangat krusial karena dalam proses hukum tersebut muncul nama salah satu jajaran penting di DJBC. Purbaya menekankan bahwa saat ini ia belum mendapatkan gambaran yang sepenuhnya jelas mengenai detail proses hukum yang terjadi, sehingga langkah pertama yang diambil adalah mengamati perkembangan persidangan dengan saksama.

Ia menegaskan bahwa Kementerian Keuangan tidak akan terburu-buru dalam mengambil keputusan, melainkan akan menunggu hingga seluruh fakta terungkap secara transparan dan jelas. Setelah segala sesuatunya menjadi terang benderang, barulah tindakan tegas akan diambil sesuai dengan regulasi yang berlaku di lingkungan pemerintahan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku. Di sisi lain, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan, Budi Prasetiyo, memberikan pernyataan resmi mengenai keterlibatan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, dalam kasus ini.

Nama Djaka Budhi Utama diketahui muncul dalam berkas dakwaan yang diajukan terhadap terdakwa John Field, yang merupakan pemilik dari perusahaan Blueray Cargo. Meskipun nama pimpinan tertinggi di DJBC tersebut terseret, Budi Prasetiyo menegaskan bahwa instansinya akan tetap menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung di pengadilan. Ia juga mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, di mana seseorang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Budi menambahkan bahwa karena perkara ini sudah memasuki tahap persidangan, pihak DJBC memilih untuk tidak memberikan komentar lebih lanjut mengenai substansi perkara guna menjaga independensi proses peradilan agar tidak terintervensi oleh pernyataan eksternal yang dapat mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus memantau dan menunggu perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi yang melanda lingkungan Bea Cukai ini.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa proses penyidikan masih terus berjalan intensif, terutama setelah penyidik KPK menemukan sejumlah besar uang tunai saat melakukan penggeledahan di beberapa lokasi strategis beberapa waktu lalu. Jejak kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan atau OTT yang dilakukan oleh KPK pada tanggal 4 Februari 2026. Dalam operasi senyap tersebut, KPK berhasil mengamankan sejumlah oknum, salah satunya adalah Rizal yang menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat.

Operasi ini menjadi pintu masuk bagi KPK untuk membongkar jaringan suap yang lebih luas di dalam organisasi tersebut, yang diduga telah berlangsung selama beberapa periode. Hanya berselang satu hari setelah OTT, KPK menetapkan enam orang dari total tujuh belas orang yang diamankan sebagai tersangka. Kasus ini berkaitan erat dengan dugaan pemberian suap dan gratifikasi yang bertujuan untuk memuluskan proses impor barang-barang tiruan atau barang palsu agar dapat masuk ke wilayah Indonesia tanpa pengawasan yang ketat.

Para tersangka yang ditetapkan antara lain adalah Rizal yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai untuk periode 2024 hingga Januari 2026. Selain itu, terdapat Sisprian Subiaksono yang menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan, serta Orlando Hamonangan yang merupakan Kepala Seksi Intelijen Bea Cukai.

Keterlibatan pejabat setingkat direktur dan kepala subdirektorat menunjukkan adanya potensi masalah sistemik dalam pengawasan impor barang tiruan, yang tidak hanya merugikan negara secara finansial tetapi juga merusak ekosistem perdagangan yang sehat dan adil bagi pengusaha lokal. Kasus ini menjadi pengingat keras bagi seluruh instansi pemerintah tentang pentingnya integritas dan pengawasan internal yang ketat.

Dugaan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi seperti Direktur Jenderal menunjukkan bahwa celah penyalahgunaan wewenang masih terbuka lebar, terutama pada sektor yang memiliki otoritas besar dalam pengaturan arus barang masuk dan keluar negara. Masyarakat berharap agar KPK dan Kementerian Keuangan dapat bekerja sama secara terbuka untuk membersihkan DJBC dari praktik-praktik koruptif yang merugikan negara. Penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu sangat diperlukan agar kepercayaan publik terhadap instansi pemungut pajak dan bea masuk ini dapat dipulihkan kembali.

Dengan adanya transparansi dalam proses persidangan John Field dan para tersangka lainnya, diharapkan pola korupsi dalam impor barang tiruan dapat dipetakan dengan jelas dan dicegah agar tidak terulang di masa depan melalui penguatan sistem digitalisasi pengawasan bea cukai





