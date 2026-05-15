Skandal Dugaan Child Grooming Kepala Sekolah SMK di Pamulang: Yayasan Ambil Tindakan Tegas

Kepala sekolah sebuah SMK swasta di Pamulang, Tangerang Selatan, resmi dinonaktifkan setelah viral dugaan kasus child grooming yang menyasar siswi di sekolah tersebut.

Kasus mengejutkan kembali mengguncang dunia pendidikan di Indonesia, kali ini terjadi di sebuah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta yang berlokasi di wilayah Pamulang , Tangerang Selatan .

Seorang kepala sekolah diduga kuat telah melakukan praktik child grooming terhadap sejumlah siswi di sekolah yang dipimpinnya. Dugaan perilaku tidak pantas ini pertama kali mencuat dan menjadi perbincangan hangat setelah beberapa akun anonim di media sosial membagikan pengakuan serta pengalaman pahit mereka. Unggahan tersebut dengan cepat menjadi viral dan menarik perhatian luas dari masyarakat, terutama para orang tua siswa yang merasa khawatir akan keamanan anak-anak mereka di lingkungan sekolah.

Merespons tekanan publik dan demi menjaga integritas institusi, pihak yayasan serta manajemen sekolah segera mengambil langkah responsif dengan menonaktifkan sementara kepala sekolah yang bersangkutan dari jabatannya. Keputusan ini diumumkan secara resmi melalui akun Instagram sekolah pada pertengahan Mei 2026. Pihak manajemen menekankan bahwa penonaktifan ini dilakukan untuk menjunjung tinggi transparansi serta memastikan bahwa proses investigasi internal dapat berjalan dengan lancar tanpa ada intervensi dari pihak mana pun.

Hingga saat ini, oknum kepala sekolah tersebut tidak diperbolehkan menjalankan tugas-tugas kedinasannya sampai pemeriksaan selesai dilakukan secara menyeluruh. Salah satu poin yang paling memprihatinkan dari pengakuan para korban adalah adanya pola pendekatan yang terencana. Beberapa unggahan menyebutkan bahwa oknum tersebut sengaja mendekati siswi-siswi yang dianggap rentan secara emosional, terutama mereka yang mengalami kondisi fatherless atau kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari sosok ayah.

Manipulasi psikologis ini digunakan untuk membangun kepercayaan dan ketergantungan emosional, sehingga korban merasa bahwa pelaku adalah satu-satunya sosok yang memahami dan mendukung mereka. Pola ini merupakan ciri khas dari child grooming, di mana pelaku membangun ikatan emosional dengan anak untuk mempermudah terjadinya eksploitasi atau pelecehan seksual di kemudian hari. Menanggapi situasi ini, Komnas Perempuan turut memberikan edukasi mengenai bahaya child grooming. Mereka menjelaskan bahwa grooming adalah bentuk kekerasan berbasis gender terhadap anak, khususnya perempuan, yang dilakukan melalui penyalahgunaan relasi kuasa.

Pelaku biasanya memanfaatkan posisi mereka yang lebih tinggi—dalam hal ini sebagai pemimpin sekolah—untuk memanipulasi korban melalui pendekatan psikologis dan emosional yang terukur. Hal ini membuat korban seringkali tidak menyadari bahwa mereka sedang berada dalam situasi bahaya hingga tindakan pelecehan yang lebih serius terjadi. Untuk mendalami kasus ini lebih lanjut, pihak yayasan telah membentuk tim investigasi khusus. Tim ini bertugas mengumpulkan fakta-fakta di lapangan, meminta keterangan dari saksi-saksi, dan mengumpulkan bukti-bukti pendukung lainnya.

Fokus utama sekolah saat ini adalah menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif bagi seluruh siswa-siswi agar proses belajar mengajar tidak terganggu oleh skandal ini. Yayasan berjanji akan bersikap terbuka terhadap hasil investigasi dan menyerahkan segala proses hukum kepada pihak berwenang jika ditemukan bukti pelanggaran pidana yang nyata. Kasus ini menjadi pengingat keras bagi seluruh lembaga pendidikan di Indonesia tentang pentingnya sistem pengawasan yang ketat terhadap tenaga pendidik dan pimpinan sekolah.

Relasi kuasa yang timpang antara guru dan murid seringkali menjadi celah terjadinya tindakan asusila. Oleh karena itu, sekolah diharapkan tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada perlindungan anak dan penyediaan ruang pengaduan yang aman bagi siswa. Kesadaran akan bahaya grooming harus ditingkatkan, baik di kalangan guru, staf, maupun orang tua, agar tanda-tanda awal manipulasi dapat dideteksi lebih dini sebelum jatuh korban lebih banyak





