Skandal Artis Tiongkok: Dari Pajak Hingga Pelecehan Seksual, Hukum Tegas Tak Pandang Bulu

Kasus-kasus yang melibatkan artis ternama Tiongkok menjadi sorotan dunia. Mulai dari penggelapan pajak yang meruntuhkan karier hingga kasus pelecehan seksual yang menyeret nama besar. Artikel ini mengulas beberapa kasus terkenal yang menunjukkan betapa ketatnya penegakan hukum di Tiongkok dan bagaimana popularitas tidak dapat melindungi seseorang dari sanksi hukum dan sosial.

Republik Rakyat Tiongkok, dikenal dengan penegakan hukum nya yang ketat bagi seluruh warganya, termasuk dalam hal perpajakan. Masalah pajak sering kali menjadi skandal yang menghancurkan karier para artis ternama di Tiongkok, bahkan dalam sekejap. Popularitas dan nama besar mereka justru menjadi sorotan dunia, membuktikan bahwa ketenaran tidak dapat melindungi mereka dari hukum negara dan sanksi sosial.

Kasus-kasus ini beragam, mulai dari penggelapan pajak hingga kasus hukum yang lebih serius seperti pelecehan seksual. Berikut adalah ulasan lengkap mengenai beberapa kasus yang menggemparkan dunia hiburan Tiongkok.\Kris Wu, seorang aktor dan penyanyi terkenal yang namanya melambung setelah debut sebagai anggota grup idola EXO, kini menjalani hukuman penjara. Kris Wu terlibat dalam kasus hukum yang sangat serius, yaitu pelecehan seksual. Pada Juli 2021, seorang wanita bernama Du Meizhu melaporkan bahwa dirinya telah dilecehkan oleh Kris Wu. Sang aktor kemudian ditangkap pada 31 Juli 2021 dan ditahan pada 16 Agustus 2021. Setelah melalui proses hukum yang panjang, Kris Wu dijatuhi hukuman 13 tahun penjara pada 25 November 2022. Setelah masa hukumannya selesai, Kris Wu akan dideportasi dari Tiongkok. Kasus Kris Wu menjadi pengingat keras bagi publik bahwa tidak ada pengecualian terhadap hukum, bahkan bagi mereka yang memiliki nama besar dan penggemar setia.\Zheng Shuang, seorang artis cantik yang dulu sangat populer, kini praktis menghilang dari dunia hiburan. Karirnya hancur setelah terjerat skandal ibu pengganti dan penggelapan pajak. Sebelumnya, Zheng Shuang menjadi pusat perhatian karena dituduh menggunakan jasa ibu pengganti namun kemudian dilaporkan meninggalkan anak-anaknya. Hal ini memicu kemarahan publik dan hujan hujatan yang tak henti-hentinya. Krisis bertambah parah ketika masalah penggelapan pajak terungkap. Akibatnya, pemerintah Tiongkok mengambil tindakan tegas dengan menghentikan semua aktivitas Zheng Shuang di dunia hiburan. Semua proyek seni, iklan, dan keterlibatan lainnya dibatalkan secara total. Kasus Zheng Shuang adalah contoh nyata betapa pentingnya menjaga integritas dan kepatuhan terhadap hukum, bahkan di tengah gemerlapnya dunia hiburan





Artis Tiongkok Skandal Pajak Pelecehan Seksual Kris Wu Zheng Shuang Hukum Tiongkok Penegakan Hukum Dunia Hiburan

