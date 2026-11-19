Mensafr S.P. Natanegara menjelaskan revisi UU Pertahanan untuk memasukkan strategi defensif aktif dan pembentukan satuan teritorial di seluruh kabupaten.

Mensafr S.P. Natanegara menjelaskan pembentukan satuan teritorial di seluruh Indonesia sebagai implementasi nyata dari sistem pertahanan rakyat semesta yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan persepsi bahwa langkah tersebut bermaksud memiliterisasi daerah, padahal tujuannya adalah menjalankan amanat konstitusi demi kepentingan nasional. Sjafrie menekankan bahwa fondasi pertahanan ini melibatkan seluruh komponen bangsa sesuai Pasal 30 UUD 1945.

Konsultasi Revisi Undang-Undang Pertahanan Negara

Langkah strategis ini didahului dengan kunjungan ke Gedung DPR RI untuk berdiskusi dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad serta Ketua Komisi I DPR Utut Adianto. Pertemuan tersebut bertujuan mengonsultasikan rencana penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Sjafrie menilai regulasi berusia lebih dari dua dekade ini perlu diperbarui agar selaras dengan dinamika dan kebutuhan pertahanan terkini yang belum terakomodasi dalam aturan lama.

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Penegasan Strategi Pertahanan Defensif Aktif

Salah satu poin krusial yang diusulkan dalam revisi tersebut adalah penegasan prinsip strategi pertahanan Indonesia yang bersifat defensif aktif. Prinsip ini menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki niat maupun kepentingan untuk menyerang negara lain, namun tetap siaga penuh menjaga kedaulatan wilayah teritorial dan kepentingan nasional. Sjafrie menyoroti bahwa strategi pertahanan saat ini masih belum tersurat secara eksplisit dalam Undang-Undang Pertahanan yang berlaku saat ini.

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Implementasi Satuan Teritorial di Seluruh Kabupaten

Pembentukan satuan teritorial dirancang untuk diterapkan di seluruh kabupaten dan kota sebagai wujud implementasi langsung Pasal 30 UUD 1945. Sjafrie menegaskan bahwa pendekatan ini bukan bermaksud untuk memiliterisasi daerah, melainkan merupakan amanat konstitusi dan amanat kepentingan nasional. Pendekatan ini memastikan bahwa pertahanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab angkatan bersenjata, melainkan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat di tingkat lokal.

Penguatan Fungsi Pengawasan DPR RI

Di akhir pertemuan, Mensafr S.P. Natanegara turut menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan kebijakan pertahanan. Langkah pengawasan ini mencakup pengawalan progres pembangunan batalyon di berbagai wilayah agar seluruh langkah strategis pemerintah berjalan sinkron. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tindakan dalam rangka pertahanan negara tetap sesuai dengan koridor aturan yang berlaku dan tidak menyimpang dari prinsip defensif aktif.