Situasi Keamanan di Habema: TNI Tingkatkan Patroli Pasca Pembakaran oleh KKB, Dukungan untuk Warga Terdampak

Pasca aksi pembakaran yang dilakukan oleh KKB di Habema, Satgas Koops TNI Habema meningkatkan patroli keamanan dan memberikan bantuan kepada warga yang terdampak. Insiden ini memicu ketakutan dan memaksa sejumlah warga mengungsi. TNI juga menemukan indikasi adanya OTK bersenjata di lokasi kejadian.

Letkol Inf Wirya Arthadiguna dari Habema mengkonfirmasi bahwa pihaknya segera bergerak menuju lokasi kejadian setelah menerima informasi dari masyarakat setempat. Aksi pembakaran yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata ( KKB ) tersebut berawal dari laporan warga. Setelah menerima laporan, tim Satgas Koops TNI Habema langsung merespons dan bergerak ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mengamankan situasi. Insiden ini telah memicu ketakutan yang luar biasa di kalangan penduduk lokal.

Banyak warga yang terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka untuk mencari perlindungan, akibat rumah mereka hangus terbakar dan kekhawatiran akan adanya serangan lanjutan. Satgas Koops TNI Habema melakukan penyisiran intensif di sekitar area muara dan pemukiman warga guna memastikan kondisi wilayah tersebut benar-benar aman. Dari hasil pemantauan menggunakan drone Satgas Koops TNI Habema, terungkap adanya beberapa orang tidak dikenal (OTK) yang membawa senjata api di sekitar lokasi kejadian. Menanggapi temuan tersebut, pihak TNI kini mengintensifkan patroli keamanan di Distrik Pogoma dan wilayah sekitarnya. Langkah ini diambil untuk memberikan jaminan keselamatan bagi warga dan mencegah kelompok bersenjata tersebut mengulangi aksi serupa. Selain fokus pada pengamanan, prajurit TNI di lapangan juga langsung membantu warga yang terdampak. Mereka mendata kerusakan materiil serta memberikan dukungan moral kepada para pengungsi.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-IdulfitriLebaran Betawi 2026 memiliki makna lebih dari sekadar seremoni pasca-Idulfitri. Hal ini dikatakan Ketua Dewan Adat Majelis Kaum Betawi sekaligus Gubernur

Read more »

Dean James Tegaskan Komitmen Bela Timnas Indonesia Pasca Skandal PasporPemain Timnas Indonesia, Dean James, kembali menegaskan komitmennya untuk membela panji Merah Putih meski sempat menghadapi tekanan berat akibat skandal paspor. Setelah melalui investigasi KNVB, James dinyatakan tidak bersalah dan siap kembali bermain.

Read more »

Iran Batasi Lalu Lintas Kapal di Selat Hormuz Pasca Gencatan Senjata AS-IranIran berencana membatasi jumlah kapal yang melintas di Selat Hormuz, jalur vital perdagangan minyak dunia, setelah gencatan senjata sementara dengan AS. Kebijakan ini berpotensi meningkatkan biaya pengiriman dan mempengaruhi harga minyak global.

Read more »

Dokter Tifa Ungkap Perasaan ke Rismon Sianipar Pasca Perubahan Sikap Terkait Kasus Ijazah JokowiDokter Tifa menulis surat terbuka untuk Rismon Sianipar setelah Rismon mengubah pendiriannya dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Surat tersebut mengungkapkan kenangan masa lalu dan dinamika persahabatan mereka.

Read more »

Ketua BPKN RI Tekankan Penguatan Kelembagaan Pasca Putusan MK untuk Jamin Hak-hak KonsumenKetua BPKN RI tekankan penguatan kelembagaan pasca putusan MK untuk jamin hak konsumen. Simak peran BPKN dan perlindungan konsumen di Indonesia.

Read more »

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi GeopolitikIHSG

Read more »