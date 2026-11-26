Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto menegaskan penataan ruang laut vital untuk menyeimbangkan ekonomi dan lingkungan, sejalan dengan target 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam mengelola kekayaan sumber daya lautan yang melimpah. Peningkatan kebutuhan akan ruang laut menuntut adanya pendekatan pengelolaan yang jauh lebih komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan. Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau yang dikenal dengan panggilan Titiek Soeharto, menegaskan hal ini sebagai fondasi utama dalam mewujudkan ketahanan ekonomi nasional sekaligus menjaga kelestarian ekosistem.

Peran Strategis Penataan Ruang Laut

Penataan ruang laut memainkan peran sentral dalam menyeimbangkan tiga pilar utama pembangunan, yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Siti Hediati Soeharto menyampaikan pandangan ini secara eksplisit dalam pidatonya pada acara Global Marine Spatial Planning Conference and Expo 2026 yang berlangsung di Bali pada Kamis, 26 November 2026. Pernyataan tersebut menjadi jawaban atas urgensi regulasi yang mampu menjawab dinamika penggunaan wilayah laut yang semakin kompetitif.

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Menurut Titiek, kekayaan laut Indonesia bukan sekadar aset alam, tetapi juga merupakan sumber pangan global, jalur perdagangan internasional, penyedia energi, hingga tumpuan hidup bagi jutaan warga yang tinggal di kawasan pesisir. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan ruang laut harus dirancang dengan pertimbangan jangka panjang. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya tidak mengorbankan daya dukung lingkungan bagi generasi mendatang.

Komitisi Legislasi dan Anggaran DPR RI

Komisi IV DPR RI menyatakan komitmen teguh untuk mengawal implementasi pengelolaan ruang laut berkelanjutan melalui pelaksanaan tiga fungsi utama lembaga legislatif. Fungsi pertama adalah legislatif, di mana DPR berupaya menyiapkan aturan hukum yang kuat dan jelas. Kepastian hukum ini sangat krusial untuk mencegah konflik pemanfaatan ruang laut di antara berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, regulasi yang solid juga berfungsi melindungi ekosistem marun dan menjaga hak-hak warga pesisir dari ekspansi industri yang tidak terkendali.

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Fungsi kedua yang dipegang oleh Komisi IV adalah fungsi anggaran. Alokasi dana negara harus diarahkan secara strategis untuk memperkuat infrastruktur marun. Investasi ini mencakup peningkatan produktivitas sektor perikanan, pembangunan fasilitas pendukung, serta upaya konservasi untuk menjaga kelestarian laut. Dengan pendanaan yang tepat, pemerintah dapat memastikan bahwa pembangunan infrastruktur laut tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal.

Ketahanan Pangan dan Kerangka Kerja PBB

Pentingnya penataan ruang laut juga berkaitan erat dengan strategi ketahanan pangan nasional, khususnya dalam upaya menyediakan sumber protein berkualitas bagi masyarakat. Titiek menekankan bahwa pemerintah perlu memastikan kejelasan zonasi laut, ketersediaan fasilitas yang memadai, serta kesehatan ekosistem laut yang optimal. Dengan demikian, pengelolaan ruang laut harus diarahkan untuk meningkatkan produksi pangan laut sambil tetap melestarikan alam, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memajukan konsep ekonomi biru.

Di sisi internasional, Peter Thomson, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kelautan, memaparkan tiga kerangka utama penataan ruang laut. Pertama, membuka peluang ekonomi laut yang bertanggung jawab dengan menghormati batas ekologis. Kedua, mengamankan kelestarian melalui institusi yang kuat dan aturan yang jelas. Ketiga, mentransformasi rencana menjadi kebijakan efektif dan investasi terukur yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Konferensi ini diharapkan melahirkan kemitraan yang saling menguntungkan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, kementerian terkait, pemerintah daerah, akademisi, serta pelaku usaha. Sinergi ini diperlukan agar kebijakan yang disusun dapat berjalan efektif dan melahirkan proyek-proyek konkret. Target strategis yang telah ditetapkan mencakup pengembangan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih hingga tahun 2029, yang akan menjadi indikator keberhasilan implementasi kebijakan ruang laut di tingkat lokal.