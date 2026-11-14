Siti Hediati Hariyadi Tinjau Strategi Pembenihan Ikan di BPBAT Mandiangin

Komisi IV DPR RI mengapresiasi teknologi pembenihan ikan lokal di BPBAT Mandiangin, Kalimantan Selatan, sebagai upaya strategis melestarikan spesies bernilai ekonomi tinggi sekaligus meningkatkan produksi perikanan air tawar.

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyatakan bahwa teknologi pembenihan yang diterapkan di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin memiliki peran sangat strategis dalam menjaga kelestarian spesies ikan lokal sekaligus meningkatkan produksi dan pendapatan para pembudidaya di wilayah Kalimantan Selatan.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang lebih dikenal dengan Titiek Soeharto melakukan kunjungan kerja spesifik ke Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin di Kabupaten Banjar pada Jumat tanggal 13 November 2026 untuk memantau langsung perkembangan teknologi pembenihan ikan lokal. Titiek Soeharto menilai bahwa pengembangan teknologi ini merupakan langkah krusial untuk menjaga keberadaan spesies ikan yang bernilai ekonomi tinggi namun keberadaannya mulai sulit ditemukan di perairan alami.

Also read Siti Badriah Nangis Dapat Kado Ultah Mewah dari Krisjiana

Dalam temuannya di Martapura, Kabupaten Banjar pada Sabtu tanggal 14 November 2026, Titiek Soeharto menjelaskan bahwa pihaknya mendapatkan masukan berharga dari para pembudidaya, pelaku usaha, serta pemerintah daerah mengenai kondisi di lapangan. Ia menegaskan bahwa ikan Channa striata dan ikan belida menjadi modal penting untuk memperkuat ketersediaan benih ikan lokal yang semakin langka di alam bebas.

Nilai Ekonomi dan Pelestarian Ikan Belida

Ikan belida dikenal luas sebagai salah satu bahan baku kuliner khas Palembang yang memiliki nilai ekonomi tinggi, namun populasinya di alam semakin menurun sehingga memerlukan dukungan melalui pengembangan teknologi budidaya yang efektif dan berkelanjutan. Pelestarian spesies ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga keanekaragaman hayati perairan, tetapi juga untuk memastikan pasokan benih berkualitas bagi para pembudidaya agar produksi perikanan air tawar dapat berkembang tanpa mengabaikan keberlanjutan sumber daya ikan lokal.

Advertisement

Teknologi pembenihan yang dikembangkan di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan benih berkualitas bagi para pembudidaya, sehingga produksi perikanan air tawar dapat berkembang pesat tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan sumber daya ikan lokal yang ada.

Dorongan Infrastruktur KKP di Kalimantan

Siti Hediati Hariyadi juga mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperkuat infrastruktur kelembagaan perikanan di Kalimantan melalui pembangunan unit pelaksana teknis di provinsi-provinsi lain agar pelayanan pengembangan budidaya ikan dapat lebih merata di seluruh wilayah. Ia mengungkap bahwa Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin sangat diapresiasi karena tidak hanya bertahan eksis, tetapi juga mampu mengembangkan berbagai inovasi teknologi yang menghasilkan benih-benih ikan berharga untuk dibagikan kepada para pembudidaya.

Kabupaten Banjar tercatat sebagai penyumbang produksi perikanan budidaya air tawar terbesar di Kalimantan Selatan dengan mencapai angka 55.099 ton pada tahun 2025, sehingga sektor tersebut menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama daerah yang strategis. Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al Habsyi menegaskan bahwa sektor perikanan budidaya ini menjadi pilar strategis daerah dalam mendukung ketahanan pangan nasional, membuka lapangan pekerjaan baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Bantuan Bibit dan Kerjasama Pemkab Banjar

Pemerintah Kabupaten Banjar terus memperkuat kerja sama dengan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin melalui berbagai program padat karya seperti pelatihan intensif, pendampingan kelompok pembudidaya, penyaluran bantuan benih dan calon indukan, penyediaan mesin pakan otomatis, serta pengujian kualitas air dan pakan secara berkala. Dalam rangka mendukung program tersebut, Komisi IV DPR RI menyerahkan bantuan masing-masing 20 ribu ekor bibit ikan kepada lima kelompok pembudidaya yang terdiri atas tiga kelompok di Kabupaten Banjar dan dua kelompok di Banjarbaru.