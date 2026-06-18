Siswi SMP Menyebabkan Kematian Guru SD Setelah Menusuknya

Seorang siswi kelas VII SMP bernama YI menyebabkan kematian guru SD Sri Khodijah setelah menusuknya dengan pisau. Kejadian ini terjadi di Kabupaten OKU Selatan, Sumatra Selatan.

Seorang siswi kelas VII SMP bernama YI menyebabkan kematian guru SD Sri Khodijah setelah menusuknya dengan pisau. Kejadian ini terjadi di Kabupaten OKU Selatan, Sumatra Selatan.

YI yang berusia 13 tahun diketahui melakukan aksi tersebut setelah panik karena dilihat oleh guru korban saat mencuri di rumahnya. Pelaku berkoordinasi dengan Polsek Rantau Alai untuk menyerahkan diri setelah mengetahui kabar tentang kematian guru korban. Informasi ini kemudian diteruskan ke Polres Ogan Ilir yang selanjutnya berkoordinasi dengan Satreskrim Polres untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Unit Reskrim Polsek Buay Pemaca langsung bergerak menuju Rantau Alai untuk menjemput YI.

Menurut AKP Aston L Sinaga, peristiwa penusukan diduga bermula ketika pelaku hendak melakukan pencurian di rumah korban. Setelah itu, YI berlari menuju rumahnya dan memberitahu orang tuanya tentang kejadian tersebut. Orang tua YI kemudian memberitahu polisi tentang kejadian tersebut dan polisi langsung bergerak untuk menangkap YI. Setelah mengetahui kabar tentang kematian guru korban, YI berkoordinasi dengan Polsek Rantau Alai untuk menyerahkan diri.

Informasi ini kemudian diteruskan ke Polres Ogan Ilir yang selanjutnya berkoordinasi dengan Satreskrim Polres untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Unit Reskrim Polsek Buay Pemaca langsung bergerak menuju Rantau Alai untuk menjemput YI. AKP Aston L Sinaga mengatakan bahwa peristiwa penusukan diduga bermula ketika pelaku hendak melakukan pencurian di rumah korban. Setelah itu, YI berlari menuju rumahnya dan memberitahu orang tuanya tentang kejadian tersebut.

Orang tua YI kemudian memberitahu polisi tentang kejadian tersebut dan polisi langsung bergerak untuk menangkap YI





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Siswi SMP Guru SD Kematian Menusuk Pencurian

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