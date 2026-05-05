Siswi SMP Korban Pencabulan di Kupang, Pelaku Tetangga Sendiri

Seorang siswi SMP di Kupang menjadi korban pencabulan oleh tetangganya sendiri di sebuah rumah kosong. Polisi telah menaikkan status kasus ke penyidikan dan menjerat pelaku dengan pasal pencabulan anak.

Seorang siswi Sekolah Menengah Pertama menjadi korban pencabulan di sebuah rumah kosong yang terletak di samping UPTD PPA Dinas Sosial, Jalan Rambutan, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang .

Kejadian ini dilaporkan oleh FO, ibu korban yang juga merupakan warga Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Laporan polisi terkait kasus ini telah didaftarkan dengan nomor LP/B/47/III/2026/SPKT/Polsek Maulafa/Polresta Kupang Kota/Polda NTT. Kapolsek Maulafa, AKP Fery Nur Alamsyah, pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2026, menjelaskan bahwa korban adalah putri kandung dari pelapor dan masih di bawah umur, dengan inisial VA. Peristiwa tragis ini terjadi pada hari Jumat, 20 Maret 2026, sekitar pukul 18.00 Wita.

Saat itu, VA sedang bermain di teras depan rumahnya ketika JN, yang merupakan tetangga korban, lewat dan mengajaknya ke sebuah rumah kosong. Korban, tanpa curiga, mengikuti pelaku menuju lokasi tersebut. Setibanya di rumah kosong, pelaku JN langsung melakukan tindakan pencabulan terhadap VA. Setelah melakukan perbuatan keji tersebut, pelaku memberikan sejumlah uang sebesar Rp 100.000 kepada korban dengan maksud untuk membungkamnya agar tidak melaporkan kejadian tersebut kepada siapapun.

Setelah berhasil mengamankan pelaku, penyidik dari unit Reskrim Polsek Maulafa segera melakukan gelar perkara yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Maulafa, AKP Fery Nur Alamsyah. Dalam proses gelar perkara tersebut, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup kuat untuk mengindikasikan adanya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Berdasarkan temuan tersebut, status penanganan kasus ini secara resmi ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

Kapolsek menjelaskan bahwa pasal yang disangkakan kepada pelaku JN adalah pasal 147 Subsider pasal 115 huruf b K, HP. Ia menegaskan bahwa proses hukum dalam kasus ini akan dijalankan secara profesional dan menyeluruh, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku dan keadilan yang setimpal bagi korban. Pihak kepolisian berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban selama proses hukum berlangsung, serta memastikan bahwa hak-hak korban terpenuhi.

Selain itu, kepolisian juga akan menggali informasi lebih lanjut untuk mengungkap motif pelaku dan mencegah kejadian serupa terulang kembali di masa mendatang. Kasus ini menjadi perhatian serius bagi pihak kepolisian dan masyarakat Kota Kupang. Tindakan pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan yang sangat merugikan dan memiliki dampak psikologis yang mendalam bagi korban. Pihak kepolisian mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya orang tua, untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan terhadap anak-anak mereka.

Penting untuk membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak agar mereka merasa nyaman untuk berbagi cerita dan melaporkan jika mengalami kejadian yang tidak menyenangkan. Selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk tidak ragu melaporkan kepada pihak kepolisian jika mengetahui adanya tindak kejahatan, terutama yang melibatkan anak-anak. Upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak membutuhkan kerjasama dari semua pihak, termasuk keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah.

Dengan bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, diharapkan dapat melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Kasus ini juga menyoroti pentingnya peran UPTD PPA Dinas Sosial dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban kekerasan, serta melakukan upaya rehabilitasi dan pemulihan psikologis bagi mereka





