Siswa SMPLPI Semarang Tewas Jatuh Dari Lantai Tiga Setelah Keliru Identifikasi Lokasi

Polisi mengklarifikasi kematian siswi OMP di Semarang yang terjatuh dari lantai tiga SMPLPI, bukan lantai empat PKBM. Kasus ini memicu penyelidikan kelalaian infrastruktur sekolah.

Polisi Republik Indonesia telah menyelesaikan investigasi awal mengenai kasus kematian seorang siswi yang terjatuh dari gedung pendidikan di Kota Semarang. Korban berinisial Om, berusia 16 tahun, meninggal dunia setelah terjatuh dari lantai tiga ke lantai dasar di gedung SMPLPI Semarang. Peristiwa tragis ini terjadi pada Kamis, tanggal 12 November, sekitar pukul 17.15 Waktu Indonesia Barat.

Klarifikasi Lokasi Kejadian Oleh Polisi

Terdapat kebingungan publik terkait lokasi persis insiden tersebut. Awalnya, banyak pihak mengira korban terjatuh dari gedung PKBM Bhakti Pandansari di Jalan Menoreh. Namun, hasil pengecekan tegas oleh kepolisian memastikan bahwa korban adalah siswa aktif kelas X di SMPLPI Semarang yang beralamat di Jalan Menoreh Utara Raya, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur.

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Mekanisme Jatuhnya Korban Dari Lantai Tiga

Menurut keterangan polisi, korban berada di lantai tiga bangunan sekolah ketika insiden terjadi. Ia mendekati sebuah jendela bagian bawah yang memiliki lubang pada dinding bangunan. Korban diduga memasukkan kepalanya melalui lubang tersebut untuk melihat ke bawah. Saat melakukan aksi itu, korban kehilangan keseimbangan sehingga terjatuh ke lantai dasar. Ia dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian oleh petugas medis yang tiba lebih awal.

Investigasi Potensi Kelalaian Infrastruktur Sekolah

Polisi sedang mendalami dugaan unsur kelalaian dari pihak sekolah terkait keberadaan lubang pada dinding tersebut. Hasil penyelidikan sementara menunjukkan bahwa lubang itu dibuat beberapa minggu sebelumnya. Lubang tersebut berfungsi sebagai jalur akses perbaikan pendingin ruangan atau AC yang rusak. Dinding tempat lubang dibuat terbuat dari kalsiboard atau bahan sejenis tripleks yang relatif rapuh.

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Kondisi Korban dan Riwayat Kesehatan Mental

Informasi dari keluarga korban mengungkapkan bahwa Om memiliki riwayat gangguan mental sejak lahir. Ia rutin menjalani pengobatan dan pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Gondokusumo selama dua minggu pada tanggal 20 September 2026. Keluarga korban juga menginformasikan adanya dugaan percobaan bunuh diri yang pernah dialami korban pada tahun sebelumnya saat masih duduk di bangku SMP.

Kesaksian dan Tanggapan Pihak Terkait

Pada saat kejadian berlangsung, aktivitas belajar mengajar di sekolah sudah selesai. Hanya ada petugas keamanan dan beberapa siswa yang sedang berolahraga secara mandiri di area tersebut. Camat Gajahmungkur, Al Frida, membenarkan peristiwa tersebut dan menyebutkan bahwa korban diduga merupakan siswa berkebutuhan khusus. Bantuan ambulans dari PMI segera dipanggil setelah Ketua RT setempat mendengar suara jatuh dan menghubungi layanan darurat.