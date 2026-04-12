Siswa SMP di Riau Tewas Akibat Ledakan Senapan Rakitan: Pelanggaran Hukum Disoroti

Seorang siswa SMP di Siak, Riau, tewas akibat ledakan senapan rakitan saat ujian praktik. Insiden ini memicu penyelidikan mendalam dan sorotan terhadap potensi pelanggaran hukum, serta menyoroti pentingnya pengawasan dan keamanan di lingkungan sekolah.

Seorang siswa Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) di Siak , Riau , meninggal dunia pada Rabu, 8 April 2026 akibat ledakan senapan tiga dimensi rakitan. Senapan tersebut dibuat oleh korban berinisial MA (15 tahun) untuk keperluan ujian praktik . Peristiwa tragis ini menggugah perhatian publik dan memicu penyelidikan mendalam mengenai penyebab serta potensi pelanggaran hukum yang menyertainya.

Insiden ini menyoroti pentingnya pengawasan dan keamanan dalam lingkungan pendidikan, serta risiko yang terkait dengan pembuatan dan penggunaan senjata rakitan, bahkan dalam konteks kegiatan belajar mengajar.\Kronologi kejadian yang diungkapkan oleh pihak kepolisian memberikan gambaran rinci mengenai detik-detik terjadinya ledakan maut tersebut. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polsek Siak, Ajun Komisaris Raja Kosmos Parmulais, menjelaskan bahwa insiden terjadi saat korban sedang mengikuti ujian praktik di sekolah. MA, bersama teman-temannya dalam kelompok, membuat senapan tiga dimensi rakitan sebagai hasil karya. Sebelum melakukan penembakan, korban sempat meminta teman-temannya untuk menjauh, mengindikasikan adanya kesadaran akan potensi bahaya. Namun, ketika tembakan dilakukan, senapan tersebut tiba-tiba meledak. Ledakan tersebut mengakibatkan pecahan senapan berhamburan mengenai aula sekolah, dinding kelas, dan terutama kepala korban. Material dari ledakan juga menimbulkan asap dan mengakibatkan luka serius pada korban. Investigasi lebih lanjut dilakukan untuk mengungkap secara detail mekanisme ledakan dan jenis bahan yang digunakan dalam pembuatan senapan rakitan tersebut. Pihak kepolisian juga mengamankan bukti-bukti berupa potongan besi, bubuk hitam sisa ledakan, dan bagian-bagian plastik untuk dianalisis di laboratorium forensik.\Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Riau, Komisaris Besar Zahwani Pandra Arsyad, menambahkan bahwa senapan rakitan tersebut meledak saat korban sedang mempraktikkan cara penggunaannya di depan guru. Bola kecil yang digunakan dalam senapan tersebut mengenai kepala korban, menyebabkan luka tembus hingga ke belakang kepala dan mengakibatkan pendarahan. Korban segera dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah di Siak, namun nyawanya tidak tertolong. Tim dokter memperkirakan korban telah meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Insiden ini memunculkan pertanyaan serius mengenai standar keselamatan dan pengawasan di lingkungan sekolah. DPR, melalui anggota Komisi III Abdullah, menyoroti potensi pelanggaran hukum terkait insiden ini, termasuk Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, yang mengatur mengenai kepemilikan dan pembuatan senjata api ilegal. Abdullah juga menyebutkan potensi pelanggaran terhadap Pasal 474 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berkaitan dengan kelalaian yang menyebabkan kematian. DPR menekankan perlunya penyelidikan mendalam untuk mengungkap seluruh aspek terkait insiden ini, termasuk tanggung jawab sekolah dalam pengawasan kegiatan siswa, terutama yang berpotensi membahayakan. Abdullah juga menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap kegiatan siswa di sekolah, serta perlunya edukasi mengenai bahaya senjata api dan bahan peledak





