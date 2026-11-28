Polresta Malang Kota menetapkan empat tersangka wanita dalam kasus penganiayaan致死 yang menimpa siswi SMA SN di Kota Malang, Jawa Timur pada November 2026.

Kepolisian Resor Kota Malang Kota di Jawa Timur resmi menetapkan empat remaja perempuan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan berat yang berujung kematian seorang siswi Sekolah Menengah Atas. Tragedi mengerikan ini terjadi di wilayah Kota Malang, Jawa Timur, dan menyingkap dinamika pergaulan pemuda serta urgensi pengawasan keluarga yang lebih ketat.

Kasus ini menewaskan SN, seorang siswi berusia 17 tahun yang bersekolah di salah satu SMA negeri di kota tersebut. Kepala Polresta Malang Kota, Komisaris Besar Danang Setiyo Pambudi S, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan penyelidikan. Ia menegaskan bahwa keempat pelaku adalah anak di bawah umur yang menghadapi proses hukum karena keterlibatan mereka dalam peristiwa kekerasan tersebut.

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SN dinyatakan meninggal dunia pada Rabu malam, tanggal 25 November 2026, setelah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh kelompok remaja tersebut. Laporan medis dan hasil investigasi awal police menunjukkan bahwa kondisi fisik korban memburuk drastis akibat serangan yang dilakukan secara bersama-sama. Kematian ini menjadi akhir dari rangkaian peristiwa kekerasan yang telah berlangsung beberapa waktu sebelum korban dilarikan ke rumah sakit.

Identitas keempat tersangka ini telah diidentifikasi oleh pihak kepolisian dengan menggunakan inisial untuk melindungi data pribadi mereka. Tersangka pertama berinisial CAN yang berusia 16 tahun dan merupakan warga Kecamatan Blimbing. Tersangka kedua adalah IDH yang berusia 17 tahun dan juga berasal dari wilayah Kecamatan Blimbing yang sama dengan CAN.

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Tiga tersangka lainnya terdiri dari SP yang berusia 16 tahun, warga Kecamatan Kedungkandang, serta WRLI yang berusia 16 tahun dan berdomisili di Kecamatan Lowokwaru. Data demografis dan lokasi tempat tinggal para tersangka ini telah dikumpulkan untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Kedekatan geografis dan sosial dari para tersangka menjadi salah satu faktor yang dianalisis oleh penyidik.

Salah satu dari keempat tersangka tersebut diketahui berada dalam satu institusi pendidikan yang sama dengan korban, yaitu SN. Sementara itu, tiga tersangka lainnya bersekolah di SMA yang berbeda dari korban. Perbedaan latar belakang pendidikan ini menjadi catatan penting dalam profiling psikologis pelaku oleh tim kepolisian yang menangani kasus ini.

Polisi mengungkap bahwa motif utama dugaan penganiayaan tersebut bermula dari perasaan sakit hati yang dimiliki oleh salah satu tersangka, yaitu SP, terhadap korban SN. Perasaan dendam atau amarah yang mendalam menjadi pemicu terjadinya kekerasan fisik massal yang dilakukan oleh kelompok remaja ini terhadap SN di wilayah Malang.

Hingga saat ini, pihak kepolisian belum memberikan rincian spesifik mengenai peristiwa atau situasi apa yang memicu perasaan sakit hati tersebut. Penyelidikan masih terus dilakukan untuk menggali motivasi psikologis dan kronologi lengkap yang melatarbelakangi tindakan brutal ini. Transparansi informasi mengenai motif detail akan diumumkan setelah proses penyelidikan dinyatakan cukup dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

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Kasus ini menyoroti pentingnya peran orang tua dalam mengawasi pergaulan anak-anak remaja. Kejadian tragis di Malang menjadi peringatan keras bagi masyarakat luas mengenai bahaya konflik remaja yang tidak terkontrol. Pengawasan aktif dan komunikasi terbuka antara orang tua dan anak diharapkan dapat mencegah tragedi serupa terjadi di masa depan.

Pihak Polresta Malang Kota akan melanjutkan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penyelidikan akan berfokus pada pengumpulan bukti fisik dan kesaksian yang valid untuk memperkuat berkas perkara. Masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan dan tidak menyebarkan informasi yang belum diverifikasi untuk menjaga kelancaran proses hukum.