Siswa Prancis Blokir 48 Sekolah Tolak Sistem Penerimaan Parcoursup

Sebanyak 48 sekolah menengah di Prancis diblokade oleh siswa yang menuntut pembatalan Parcoursup. Demonstrasi Gen Z ini menolak usulan pemerintah yang dinilai tidak memadai.

Berbagai sekolah menengah di Prancis mengalami gangguan operasional signifikan akibat aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para siswa Gen Z. Aksi kolektif ini terjadi pada hari Selasa tanggal 3 November 2026, dengan fokus utama pada penolakan terhadap sistem penerimaan universitas yang berlaku saat ini.

Para peserta demonstrasi, yang sebagian besar merupakan pelajar sekolah menengah, berkumpul di depan SMA Helene Boucher di Paris. Mereka memegang spanduk bertuliskan Generasi Revolusi untuk menyuarakan kemarahan mereka kepada pasukan polisi antihuru-huru CRS yang menjaga area tersebut. Aksi ini menjadi simbol dari gelombang protes yang meluas di kalangan anak muda Eropa.

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Mekanisme Pemblokiran dan Data Resmi

Menurut data resmi yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan Prancis, setidaknya sebanyak 48 sekolah menengah telah mengalami pemblokiran total hingga pukul 09.30 waktu setempat pada hari tersebut. Angka ini mencakup sekitar 1% dari total jumlah sekolah menengah yang ada di seluruh Prancis. Pemblokiran akses fisik ke fasilitas pendidikan ini merupakan taktik utama yang digunakan oleh para aktivis pelajar untuk menekan pemerintah.

Pendapat Pihak Siswa dan Tuntutan Utama

Gabriel, seorang siswa berusia 16 tahun yang ikut berpartisipasi dalam unjuk rasa, menyatakan dengan tegas bahwa mereka menuntut penghapusan total platform Parcoursup. Platform ini adalah sistem penerimaan universitas nasional di Prancis yang menjadi sorotan karena dinilai tidak adil. Gabriel juga menambahkan bahwa usulan pemerintah beserta komitmen pendanaan yang ditawarkan masih jauh dari kata memadai bagi kebutuhan siswa.

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Para siswa lainnya menuduh pihak berwenang merespons blokade damai tersebut dengan tindakan yang bersifat represif. Meskipun demikian, mereka menegaskan tekad yang kuat untuk terus melanjutkan aksi protes. Kelompok ini menuduh bahwa respons otoritas justru semakin menjauhkan mereka dari solusi dialogis atas masalah pendidikan yang menyangkut masa depan mereka.

Konteks Protes Gen Z dan Tawaran Pemerintah

Demam aksi demonstrasi ini terjadi di tengah gelombang protes Gen Z yang meluas di sejumlah negara Eropa. Penyebab utamanya meliputi kekhawatiran mendalam mengenai biaya hidup yang terus meningkat, kondisi sistem pendidikan yang memburuk, serta persepsi publik bahwa kalangan politik gagal mengambil tindakan nyata. Di Prancis, para siswa secara spesifik menuntut renovasi gedung sekolah yang sudah tua dan usang.

Tuntutan lain meliputi penambahan jumlah guru untuk mengurangi beban mengajar serta penambahan kuota kursi di universitas. Selain itu, mereka meminta perombakan total sistem penerimaan mahasiswa, yang menurut para kritikus dalam kalangan pelajar, justru merugikan sebagian besar siswa yang ingin melanjutkan studi. Para demonstran juga menuntut alokasi anggaran yang lebih besar untuk kesejahteraan mereka.

Respon Menteri Pendidikan dan Langkah Selanjutnya

Pekan lalu, Menteri Pendidikan Edouard Geffray telah mengusulkan sejumlah langkah perbaikan untuk meredakan ketegangan. Usulan tersebut mencakup pengurangan jumlah siswa per kelas, alokasi miliaran euro untuk renovasi gedung sekolah, serta penambahan kuota di perguruan tinggi. Pemerintah juga berkomitmen untuk menerapkan sistem penerimaan baru paling lambat pada tahun 2028.

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Namun, perwakilan dari para siswa menolak keras tawaran tersebut karena dianggap tidak mencukupi untuk mengatasi masalah struktural yang ada. Mereka menyatakan bahwa aksi protes akan terus berlanjut hingga tuntutan mereka benar-benar ditindaklanjuti secara konkret. Ketegangan antara kalangan pelajar dan pemerintah diperkirakan akan tetap tinggi mengingat kesenjangan harapan yang masih lebar.