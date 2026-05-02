Siswa Deli Serdang Buang Paket Makanan Bergizi Gratis, Diduga Basi dan Tidak Layak Makan

Aksi protes siswa SMP Negeri 1 Pantai Labu, Deli Serdang, dengan membuang puluhan paket Makanan Bergizi Gratis (MBG) karena diduga basi dan tidak layak konsumsi. Investigasi menemui kendala, dan pihak terkait saling menyalahkan.

Aksi protes yang tidak lazim dilakukan oleh para siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang , Sumatera Utara, menjadi sorotan publik. Mereka secara terbuka membuang puluhan paket Makanan Bergizi Gratis ( MBG ) yang mereka terima, sebuah tindakan yang dipicu oleh kekecewaan mendalam terhadap kualitas makanan yang dianggap tidak layak konsumsi dan diduga telah basi.

Kejadian ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai pengawasan dan kualitas program MBG yang bertujuan untuk meningkatkan gizi siswa di wilayah tersebut. Kisah ini bermula ketika Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memberikan jatah makan siang untuk hari Jumat, yang merupakan hari libur nasional, lebih awal pada hari Kamis.

Veronica Margaret, Ketua Tim Kerja Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Deli Serdang, menjelaskan bahwa karena proses memasak dilakukan pada pagi hari, makanan tersebut kemungkinan besar sudah tidak segar dan bahkan basi ketika dikonsumsi oleh para siswa pada hari berikutnya. Hal ini diperparah dengan kurangnya penanganan dan penyimpanan yang memadai, sehingga mempercepat proses pembusukan makanan. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sumatera Utara, T. Agung Kurniawan, mengakui adanya indikasi makanan kurang layak tersebut, namun ia menyayangkan tindakan para siswa yang dianggap tidak etis.

Menurutnya, SPPG telah menawarkan untuk mengganti makanan yang tidak layak tersebut, namun pihak sekolah menolak tawaran tersebut. Agung menekankan bahwa pemberian sanksi kepada suplier (SPPG) belum dapat dilakukan sebelum hasil uji laboratorium keluar. Ia bahkan menyatakan bahwa menyalahkan SPPG atas tindakan siswa membuang makanan adalah tidak adil.

'Siswa-siswi itu yang buang makanan, masa iya SPPG disalahkan,' ujarnya dengan nada ketus saat dihubungi oleh wartawan pada Sabtu, 2 Mei 2026. Pernyataan ini memicu perdebatan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program MBG. Ironisnya, proses investigasi terhadap kasus ini kini menemui jalan buntu. Dinas Kesehatan Deli Serdang menghadapi kendala dalam melakukan uji laboratorium untuk memastikan tingkat kebusukan makanan yang dibuang oleh para siswa.

Hal ini disebabkan oleh keterbatasan fasilitas dan sumber daya yang dimiliki oleh dinas kesehatan setempat. Hingga saat ini, BGN Sumatera Utara masih menunggu koordinasi lebih lanjut dengan pihak sekolah untuk mendapatkan sampel makanan dan informasi yang lebih detail. Meskipun belum ada laporan keracunan massal dari sekolah lain, kejadian ini menjadi peringatan keras bagi implementasi program MBG di wilayah Deli Serdang.

Perlu adanya pengawasan kualitas makanan yang lebih ketat dan sistem pengendalian yang lebih efektif untuk memastikan bahwa makanan yang disajikan kepada siswa aman, bergizi, dan layak konsumsi. Selain itu, penting untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara SPPG, sekolah, dan dinas kesehatan untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Program MBG seharusnya menjadi solusi untuk meningkatkan gizi siswa, bukan justru menjadi sumber masalah kesehatan dan kekecewaan.

Kasus ini juga menyoroti pentingnya edukasi kepada siswa mengenai cara menangani makanan yang tidak layak konsumsi dengan benar, serta pentingnya menyampaikan keluhan atau laporan kepada pihak yang berwenang. Lebih jauh lagi, perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses pelaksanaan program MBG, mulai dari perencanaan, pengadaan, pengolahan, hingga penyajian makanan, untuk mengidentifikasi kelemahan dan mencari solusi yang tepat. Dengan demikian, program MBG dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi kesehatan dan pendidikan siswa





