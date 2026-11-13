Sistem Cuaca Tersembunyi Picu Banjir Aceh Meski El Nino

Riset Monash University mengungkap sistem cuaca lambat pemicu hujan ekstrem di Aceh. El Nino tidak menjamin kemarau saat dinamika atmosfer lokal tetap aktif.

Penemuan ilmiah terbaru mengungkapkan bahwa hujan ekstrem di wilayah tropis tidak selalu disebabkan oleh siklon tropis. Sistem cuaca yang sebelumnya luput dari perhatian ilmuwan memiliki kontribusi signifikan terhadap curah hujan tinggi. Temuan ini sangat relevan bagi Indonesia yang saat ini menghadapi anomali dinamika atmosfer yang kompleks.

Padahal, kondisi El Nino secara umum berpotensi mengurangi curah hujan. Namun, hujan ekstrem tetap dapat terjadi dan memicu bencana banjir. Fenomena ini baru-baru ini melanda sejumlah wilayah di Aceh. Banjir di Kabupaten Pidie Jaya telah merendam 8.608 rumah dan berdampak pada 32.272 jiwa dalam beberapa pekan ini. Hujan lebat di wilayah hulu menyebabkan debit air sungai meningkat drastis hingga meluap ke permukiman penduduk.

Also read Gubernur Aceh tekankan SKPA percepat sarapan APBA hingga TKD bencana

Mekanisme Cuaca Tropis yang Terabaikan

Tim peneliti dari Monash University di Australia berhasil mengidentifikasi sistem atmosfer yang sering dianggap remeh. Selama ini, sistem yang bergerak lebih lambat dan disebut sebagai "mode kelembaban" atau moisture modes dianggap kurang penting. Padahal, sistem ini berkontribusi besar pada pembentukan hujan ekstrem di wilayah tropis.

Christian Jakob, salah satu penulis studi, menjelaskan bahwa siklon tropis sering dianggap sebagai "diva" di wilayah tropis. Siklon ini mendapat perhatian besar karena dampaknya yang sangat dramatis. Namun, sistem cuaca yang tidak terlalu mencolok muncul lebih sering. Secara kolektif, sistem ini amat penting bagi pembentukan curah hujan di kawasan tropis.

Advertisement

Berbeda dengan wilayah lintang menengah yang memiliki sistem cuaca mudah dikenali seperti front dingin, sistem tropis lebih rumit. Para ilmuwan sebelumnya belum memiliki kerangka klasifikasi setara untuk mengidentifikasi sistem pengorganisasi awan. Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada badai petir individual atau gelombang atmosfer berskala besar yang telah berkembang selama beberapa dekade.

Definisi Baru Objek Cuaca Tropis

Penelitian ini mendefinisikan moisture modes sebagai objek cuaca yang dapat diidentifikasi dan dilacak. Sebelumnya, konsep ini hanya berupa teori tanpa bentuk fisik yang terukur. Muhamad Reyhan Respati, penulis utama studi dan mahasiswa doktoral di Monash University, menyatakan bahwa kebaruan riset terletak pada pendefinisian ini. Ia juga berafiliasi dengan Departemen Geofisika dan Meteorologi di IPB University, Bogor.

Tim peneliti menggunakan lebih dari tiga dekade pengamatan satelit untuk mendukung temuan mereka. Data yang dianalisis mencakup periode tahun 1984 hingga 2016. Mereka berhasil mengidentifikasi kawasan awan tinggi dan dingin yang berkaitan dengan konveksi tropis. Awan ini dapat dikenali melalui pengukuran radiasi karena memiliki suhu jauh lebih rendah dibandingkan permukaan Bumi.

Setelah kawasan awan terorganisasi diidentifikasi, peneliti memperlakukannya sebagai objek tersendiri. Pergerakan, kecepatan, dan lama bertahannya diamati untuk membedakan karakteristik masing-masing sistem cuaca. Moisture modes bergerak relatif lambat, gelombang gravitasi inersia bergerak lebih cepat, sedangkan sistem campuran memiliki karakteristik di antara keduanya.

Kontribusi Sistem terhadap Curah Hujan Tropis

Temuan terpenting riset ini adalah besarnya kontribusi ketiga sistem cuaca terhadap curah hujan di kawasan tropis. Peneliti menggunakan data satelit pengukuran curah hujan Global Precipitation Measurement atau GPM. Data tersebut mencakup periode Juni 2000 hingga Desember 2016 untuk perhitungan yang akurat.

Advertisement

Penghitungan dilakukan dengan mengaitkan hujan yang terjadi dalam radius 1.000 kilometer dari pusat sistem cuaca. Pengukuran ini dilakukan selama masa hidup masing-masing sistem cuaca. Hasil analisis menunjukkan empat jenis sistem yang dianalisis, termasuk siklon tropis, berkaitan dengan sekitar 60 persen total curah hujan.

Wilayah yang dianalisis berada dalam rentang 20 derajat lintang utara hingga 20 derajat lintang selatan. Moisture modes dan sistem campuran masing-masing berkontribusi hampir 20 persen terhadap total curah hujan. Sementara itu, gelombang gravitasi inersia dan siklon tropis masing-masing berkontribusi hingga sekitar 5 persen.

Dampak Nyata Bencana dan Implikasi Masa Depan

Peristiwa banjir di Aceh memperlihatkan ancaman hujan ekstrem tidak selalu mengikuti gambaran umum kondisi iklim musiman. Di Kabupaten Gayo Lues, banjir bandang membawa kayu gelondongan dan lumpur tebal. Banjir ini menghanyutkan rumah serta merusak jembatan dan fasilitas umum.

Peristiwa itu menegaskan bahwa dinamika atmosfer regional dan lokal dapat menciptakan kondisi mendukung pembentukan awan hujan secara intensif. Hal ini terjadi bahkan ketika El Nino berkembang dan berpotensi mengurangi pasokan hujan secara keseluruhan. Pemahaman baru ini krusial untuk memitigasi risiko bencana hidrometeorologi di masa depan.