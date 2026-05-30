Sisi Otentik Karya Sastra Menurut Ignas Kleden: Antara Tipologi, Ketegangan, dan Kenihilan Referensi

Buku tebal Ignas Kleden menantang stigma sastra sebagai dunia khayal yang tidak ilmiah. Melalui analisis kritis, ia mengungkap tiga sisi otentik karya sastra: ketiadaan tipologi, ketegangan antara dunia empiris dan ideal, serta kenihilan referensi dalam sajak. Dengan contoh dari etnografi, novel, dan puisi, Ignas menunjukkan bahwa sastra memiliki otentisitas yang sejajar dengan karya ilmu sosial.

Sejak dahulu, sastra sering dianggap hanya sebagai dunia khayal yang tidak ilmiah karena sifat fiktifnya. Namun, Ignas Kleden menantang pandangan tersebut dengan gagasan kritis-reflektif dalam bukunya yang tebal.

Bagi Ignas, pandangan yang memisahkan karya sastra sebagai khayalan dan karya ilmu sosial sebagai kenyataan adalah tradisional. Alasan utamanya, banyak fakta yang terdapat dalam karya sastra, sekaligus banyak fiksi dalam karya ilmu sosial. Hal ini juga didukung oleh sosiolog C. Wright Mills yang menekankan pentingnya imajinasi dalam kedua ranah tersebut. Ignas menyebut contoh laporan etnografi Clifford Geertz yangZZYZZ memuat pengalaman-pengalaman khas sastra, serta novel Mochtar Lubis yang penuh fakta.

Melalui bukunya yang terdiri dari 590 halaman, Ignas ingin menunjukkan sisi otentik karya sastra dibandingkan karya lain. Buku ini dibagi dalam enam tema besar yang ungkapkan tiga ciri otentik sastra: ketiadaan tipologi, ketegangan antara dunia empiris dan ideal, serta kenihilan referensi dalam sajak. Kedua ranah, sastra dan ilmu sosial, memeZZZZbutuhkan imajinasi untuk membuat konsep. Pandangan popSeealine menyebut dunia sastra sebagai dunia imajiner, maka apakah ilmu sosial tidak memiliki dunia imajiner?

Ignas menegaskan bahwa ilmuwan membutuhkan abstraksi, yang tidak terlepas dari imajinasi untuk mereduksi kenyataan ke dalam generalisasi. Jika ilmuwan menggunakan imajinasi untuk abstraksi, sastrawan menggunakannya untuk konkretisasi: menciptakan karakter unik yang mewakili watak dan tindakan. Karena itulah, karya sastra yang sukses menampilkan karakter-karakter unik-menolak pendekatan nomologis yang umum. Contohnya, cinta, mati, dan hidup adalah gejala universal, namun cara manusia menghadapinya bersifat spesifik dan menjadi ciri khas sastra.

Sisi otentik kedua adalah hadirnya ketegangan antara dunia empiris dan ideal. Di sini, Ignas mengutip Paul Ricoeur dengan istilah '.

') Kuntowijoyo sebagai contoh. Dalam cerpen Kuntowijoyo ada pahlawan dunia empiris (sosok baik) pahlawan dunia ideal (Sangadi yang buruk, tapi dikubur di makam pahlawan karena keburukannya mengarah pada musuh). Ignas menantang pembaca: apakah manusia membuat sejarah atau sebaliknya? Sisi otentik ketiga, khusus sajak, adalah kenihilan referensi sebagai standar ideal, berbeda dengan teks ilmu pengetahuan yang memerlukan banyak referensi.

Sajak harus menunda referensi agar makna utuh terekspos; seperti kata Ricoeur, standar ideal sajak adalah nol referensi tapi tak terbatas makna. Sajak yang berhasil mereduksi peristiwa dengan mengoptimalkan makna, melepaskan kata dari makna baku untuk eksplorasi makna baru. Penutupnya, Ignas menggunakan analogi indah untuk mengistimewakan karya sastra





