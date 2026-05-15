Sisi Gelap Industri Surogasi di Ukraina: Perjuangan Bertahan Hidup di Tengah Perang

Mengupas kisah Karina dan fenomena surogasi komersial di Ukraina yang menjadi jalan pintas ekonomi bagi perempuan terdampak perang, namun menuai kritik tajam terkait eksploitasi kemanusiaan.

Karina kini sedang menjalani masa kehamilan enam bulan, namun janin yang tumbuh di dalam rahimnya bukanlah darah dagingnya sendiri. Ia bukan sekadar ibu pengganti biasa, melainkan seseorang yang menyewakan rahimnya untuk mengandung embrio yang berasal dari sel telur dan sperma pasangan asal China.

Praktik ini dikenal secara luas sebagai surogasi, sebuah industri yang berkembang pesat di Ukraina. Bagi Karina, keputusan ini bukan lahir dari keinginan pribadi untuk membantu orang lain, melainkan sebuah bentuk keputusasaan yang dipicu oleh tragedi perang. Saat menginjak usia 17 tahun, kehidupan Karina hancur total ketika kota kelahirannya, Bakhmut, berubah menjadi medan pertempuran yang sangat mengerikan pada fase awal invasi Rusia.

Rumah tempat ia berteduh lenyap menjadi puing dan abu, memaksanya bersama pasangannya untuk mengungsi ke ibu kota Kyiv demi mencari keselamatan. Namun, kenyataan di Kyiv tidaklah lebih mudah. Mereka terjebak dalam kesulitan ekonomi yang mencekik dan kesulitan menemukan pekerjaan tetap yang mampu menghidupi keluarga kecil mereka.

Momen titik balik terjadi ketika Karina berada di sebuah toko, menatap sisa uang di tangannya yang nyaris tidak cukup untuk membeli kebutuhan paling mendasar, yaitu roti dan popok bagi anak perempuannya yang baru berusia satu setengah tahun. Dalam kondisi terdesak tersebut, ia memutuskan untuk mengambil langkah ekstrem dengan menjadi ibu pengganti.

Karina secara terbuka mengakui bahwa ia tidak akan pernah mempertimbangkan pilihan ini jika bukan karena dampak destruktif dari perang yang menyebabkan jutaan warga kehilangan mata pencaharian, lonjakan inflasi yang tidak terkendali, serta anjloknya PDB Ukraina secara drastis. Meski pada awalnya ia merasa marah dan kecewa terhadap situasi yang memaksanya menjual fungsi reproduksinya, kini ia mencoba menerima kenyataan tersebut. Saat ini, Karina tinggal di sebuah apartemen di pinggiran Kyiv yang disediakan oleh klinik surogasi sebagai bagian dari fasilitas selama masa kehamilannya.

Kompensasi finansial yang dijanjikan menjadi daya tarik utama sekaligus ironi dalam situasi ini. Karina dijanjikan akan menerima uang sebesar 17.000 dolar AS, sebuah jumlah yang hampir dua kali lipat dari gaji rata-rata penduduk di Ukraina. Namun, jumlah ini sebenarnya mengalami penurunan dari janji awal sebesar 21.000 dolar AS, karena salah satu bayi kembar yang dikandungnya meninggal dunia, sehingga pembayarannya dipotong sesuai dengan klausul kontrak yang telah ditandatangani.

Meskipun menghadapi risiko kesehatan dan beban emosional, Karina kini justru berencana untuk kembali mengandung bayi di masa depan guna menabung uang yang cukup untuk membeli rumah sendiri. Sebelum konflik bersenjata meletus, Ukraina dikenal sebagai pusat surogasi komersial terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Meskipun perang memberikan dampak signifikan, data menunjukkan bahwa jumlah kelahiran melalui surogasi hampir kembali ke tingkat sebelum perang, yang menunjukkan betapa kuatnya permintaan pasar global terhadap jasa ini.

Namun, di balik keuntungan finansial bagi beberapa orang, industri ini menuai kritik tajam dan kecaman etika. Parlemen Ukraina saat ini sedang mengkaji rancangan undang-undang yang bertujuan untuk memperketat pengawasan terhadap industri surogasi, termasuk rencana untuk melarang warga asing menjadi klien. Fakta bahwa 95 persen klien surogasi adalah warga asing memperkuat tuduhan bahwa industri ini telah mengubah proses reproduksi manusia menjadi sekadar komoditas perdagangan yang mengeksploitasi perempuan miskin dan rentan.

Maria Dmytrieva, seorang aktivis hak perempuan, berpendapat bahwa sangat tidak etis membiarkan perempuan Ukraina melahirkan bayi bagi orang asing di saat angka kelahiran nasional menurun tajam akibat perang. Ia menuduh klinik-klinik surogasi secara sengaja menargetkan perempuan yang berada dalam kondisi ekonomi paling terpuruk melalui kampanye iklan yang manipulatif. Salah satu contoh yang sangat kontroversial adalah penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam iklan klinik surogasi pada awal tahun ini.

Iklan tersebut menampilkan narasi yang memaksa perempuan untuk memilih antara menyewakan rahim mereka atau tidak mampu membeli pakaian untuk anak-anak mereka, sebuah bentuk tekanan psikologis yang sangat nyata. Selain itu, klinik besar seperti BioTexCom Centre for Human Reproduction pernah mempromosikan diskon 'Black Friday' untuk bayi surogasi pada tahun 2021, yang dianggap sangat menghina martabat manusia. BioTexCom bahkan pernah terseret dalam penyelidikan kejaksaan pada tahun 2018 terkait dugaan perdagangan manusia dan ketidaksesuaian DNA antara orang tua biologis dengan bayi yang lahir.

Meskipun pihak klinik membantah keras segala tuduhan tersebut dan mengklaim bahwa mereka membantu orang mewujudkan impian menjadi orang tua, kasus-kasus ini mempertegas adanya celah hukum dan moral yang berbahaya dalam industri surogasi di Ukraina. Karina sendiri sempat mendekati BioTexCom, namun ia memilih untuk tidak melanjutkan kerja sama karena merasa diperlakukan secara dingin dan tidak manusiawi pada pertemuan pertamanya





