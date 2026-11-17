Kisah misterius serpihan pesawat Pan Am Penerbangan 812 di Buleleng. Puing korban 1974 tersebar di Desa Tinga-tinga. Evakuasi pemerintah pusat belum pernah dilakukan selama puluhan tahun.

Penemuan serpihan pesawat yang diduga berasal dari kecelakaan Pan Am Penerbangan 812 pada tahun 1974 di kawasan hutan dan perbukitan Desa Tinga-tinga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali, masih menjadi temuan yang tersebar hingga kini. Kepala Desa Tinga-tinga, I Komang Adi Wirawan, membenarkan bahwa puing-puing pesawat tersebut hingga kini memang masih berada di wilayah desanya.

Ia menegaskan bahwa lokasi penemuan puing tersebut berada di bawah tebing dan di sekitar aliran sungai di Desa Tinga-tinga. Beberapa potongan dari alat-alat pesawat memang ditemukan di dalam sungai desa oleh warga maupun pengunjung yang berdatangan ke air terjun di sekitarnya.

Also read Kementerian PAN-RB koordinasikan kebutuhan guru Sekolah Rakyat

Adi Wirawan menjelaskan bahwa serpihan tersebut kerap bermunculan terutama saat musim hujan karena terbawa arus sungai dari arah hutan di perbukitan. Kondisi ini menyebabkan serpihan mudah dijumpai oleh warga maupun pengunjung yang berkunjung di sekitar atau di dekat-dekat tebing yang ditabrak pesawat tersebut.

Mekanisme Penemuan Puing di Medan Ekstrem

Menurut Adi, jumlah serpihan yang tersisa di kawasan hutan sebenarnya masih sangat banyak. Namun, sebagian besar tidak selalu terlihat karena tertimbun tanah atau tertutup material banjir. Ia menyebutkan bahwa ada yang sudah terkubur, dan mungkin akan muncul lagi ketika ada banjir, lalu tertutup kembali setelah air surut.

Adi menduga puing-puing yang kembali terlihat belakangan ini sebelumnya terpendam di bawah material banjir. Sebagian potongan kecil kemungkinan sempat dibawa warga, sementara komponen berukuran besar tetap tertinggal di lokasi karena mustahil diangkat secara manual oleh warga biasa.

Advertisement

Ia menceritakan pengalaman pribadinya saat menemukan ban pesawat yang masih utuh pada tahun 2020. Ia juga menemukan potongan-potongan lain yang tidak dikenal fungsinya karena ukurannya yang terlalu besar untuk diangkat. Selain ban, ia juga menemukan komponen seperti gir pesawat yang masih berada di lokasi kejadian.

Pada acara upacara di wilayah tersebut, juga ditemukan item pribadi korban yang belum dievakuasi, seperti sebatang syal yang masih utuh. Penemuan-penemuan ini terjadi di tengah medan yang sangat terjal, di mana titik jatuh pesawat berada di kawasan perbukitan dan hutan.

Kendala Akses dan Kondisi Medan Lokasi Kejadian

Untuk mencapai lokasi kejadian lewat jalur biasa, warga harus berjalan kaki sekitar enam jam. Kondisi medan yang berat ini menjadi salah satu faktor kesulitan dalam memantau atau mengevakuasi sisa-sisa pesawat.

Sementara itu, jalur pintas melalui kawasan air terjun hanya memakan waktu sekitar tiga jam, tetapi medannya tergolong ekstrem. Jalur ini mengharuskan pengunjung untuk menggunakan tali pengaman demi keselamatan selama pendakian. Kondisi geografis yang sulit ini menjelaskan mengapa puing-puing tetap tertinggal selama bertahun-tahun.

Kesulitan akses ini juga berdampak pada upaya pengumpulan data atau investigasi lebih lanjut mengenai sisa-sisa tragedi tersebut. Medan yang terjal dan berbahaya menjadi penghalang utama bagi siapapun yang ingin masuk ke area tebing penabrakan pesawat secara mendalam.

Posisi Warga dan Upacara Keagamaan di Tinga-tinga

Pan Am Penerbangan 812 yang menabruk bukit di wilayah Desa Tinga-tinga saat hendak menuju Bali pada tanggal 22 April 1974. Selain serpihan pesawat, terdapat pula makam para korban di pemakaman Desa Adat Tinga-tinga. Pemakaman ini menjadi tempat terakhir bagi jenazah-jenazah yang dievakuasi.

Advertisement

Jenazah para korban dahulu dimakamkan dalam satu kawasan di pemakaman desa karena kondisi tubuh yang tidak utuh saat dievakuasi. Hal ini menciptakan trauma kolektif yang dalam bagi masyarakat sekitar dan menjadi bagian dari sejarah kelam yang tidak terpisahkan dari identitas desa.

Pada tanggal 23 Oktober 2026, desa adat bersama warga menggelar upacara keagamaan Hindu di tiga titik strategis. Lokasi yang dipilih adalah tebing tempat pesawat menabrak, area pemakaman korban di Desa Tinga-tinga, serta kawasan pantai atau segara desa.

Tujuan utama upacara tersebut adalah untuk membersihkan area lokasi di sana dan juga area Desa Tinga-tinga. Selain itu, upacara ini juga berfungsi sebagai mendoakan arwah korban supaya bisa tenang dan mendapatkan tempat yang baik di sisi Tuhan. Rangkaian ritual ini merupakan wujud penghormatan warga terhadap korban tragedi tersebut.

Dampak Historis dan Kelalaian Evakuasi Pemerintah

Berdasarkan catatan yang diterimanya, tragedi penerbangan tersebut menewaskan seluruh penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 107 orang. Adi Wirawan mengonfirmasi bahwa total korbannya semuanya meninggal dengan keadaan tubuh yang tidak utuh lagi akibat benturan keras saat menabrak bukit.

Adi juga mengungkapkan bahwa sejak peristiwa itu terjadi, belum pernah ada proses evakuasi terhadap bangkai maupun serpihan oleh pihak berwenang. Ia menegaskan bahwa belum ada pemerintah Indonesia, baik tingkat pusat maupun daerah, yang pernah datang untuk menanyakan atau menangani hal ini secara serius.

Ketidakadiran pihak pemerintah hingga puluhan tahun setelah tragedi ini terjadi menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab negara dalam penanganan situs sejarah kecelakaan udara. Warga Desa Tinga-tinga merasa bahwa lokasi tersebut seharusnya menjadi prioritas perhatian dan penanganan yang lebih profesional.

Warga berharap adanya langkah konkret dari pemerintah untuk mengevakuasi sisa-sisa pesawat yang tersebar di wilayah mereka. Upaya ini tidak hanya penting untuk preservasi sejarah, tetapi juga untuk memberikan ketenangan bagi para ahli dan masyarakat yang membutuhkan kepastian mengenai lokasi terakhir pesawat tersebut.