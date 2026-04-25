Siraman Adat Jawa El Rumi Disaksikan Al Ghazali, Haru dan Bahagia Memenuhi Keluarga

Jakarta – Momen bahagia tengah dirasakan keluarga Anang Hermansyah dan Ashanty . Putra bungsu mereka, El Rumi , resmi menjalani prosesi siraman adat Jawa sebagai bagian dari rangkaian pernikahan dengan Syifa Hadju .

Acara yang berlangsung khidmat dan tertutup ini dihadiri oleh keluarga dan kerabat dekat, serta didukung penuh oleh kakak kandungnya, Al Ghazali. Al Ghazali mengungkapkan rasa haru dan bangganya menyaksikan adiknya bersiap memasuki babak baru kehidupan. Prosesi siraman yang kental dengan nuansa budaya Jawa ini menjadi simbol penyucian diri El Rumi sebelum mengikat janji suci dengan Syifa Hadju. Al Ghazali menjelaskan bahwa acara berjalan dengan lancar dan penuh berkah.

Ia juga membeberkan bahwa rangkaian acara pernikahan adiknya ini mengusung konsep tradisional Jawa yang kuat, mencerminkan akar budaya keluarga mereka. Kehadiran Al Ghazali tidak hanya sebagai seorang kakak yang mendukung, tetapi juga sebagai saksi penting dalam perjalanan menuju pernikahan adiknya. Ia merasa campur aduk antara bahagia dan haru melihat El Rumi akan segera membangun rumah tangga sendiri dan meninggalkan rumah masa kecil mereka.

Dulu, rumah itu selalu ramai dengan kehadiran Al, El, dan Dul, namun kini El akan memulai petualangan baru dengan pasangannya. Suasana hangat dan penuh kehangatan terasa di kediaman saat acara siraman berlangsung. Al Ghazali menceritakan bagaimana seluruh anggota keluarga berkumpul bersama, saling memberikan doa dan dukungan kepada El Rumi dan Syifa Hadju. Momen ini juga menjadi kesempatan bagi El Rumi untuk menerima wejangan berharga dari kedua orang tuanya, Anang Hermansyah dan Ashanty, sebelum resmi melangkah ke jenjang pernikahan.

Obrolan hangat dan nasihat bijak terjalin di sela-sela acara, memberikan bekal bagi El Rumi dalam menghadapi tantangan dan kebahagiaan dalam membangun rumah tangga. Selain itu, kehadiran Alyssa Daguise, kekasih Al Ghazali, turut mencuri perhatian. Banyak orang penasaran mengenai kabar bahagia terkait kehamilan dan rencana persalinannya. Ketika ditanya mengenai hal tersebut, Al Ghazali hanya tersenyum dan meminta doa terbaik agar keinginan mereka untuk segera memiliki buah hati dapat terwujud dalam waktu dekat.

Ia tampak antusias menantikan kehadiran anggota keluarga baru dan mempersiapkan diri dengan mengikuti kelas parenting. Al Ghazali juga membagikan nasihat untuk sang adik, El Rumi, agar selalu menjaga komunikasi dan saling pengertian dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Ia berharap El Rumi dan Syifa Hadju dapat menjadi pasangan yang saling melengkapi dan selalu mendukung satu sama lain. Acara siraman ini menjadi bukti betapa eratnya ikatan keluarga Anang Hermansyah dan Ashanty.

Dukungan dan kehadiran Al Ghazali serta anggota keluarga lainnya menunjukkan betapa pentingnya momen ini bagi mereka. Dekorasi acara yang detail dan romantis, seperti yang terlihat dalam perayaan ulang tahun dan baby shower Alyssa Daguise sebelumnya, juga mencerminkan betapa bahagianya keluarga ini menyambut pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju. Selain persiapan pernikahan El Rumi, keluarga ini juga tengah menantikan kelahiran anak pertama Al Ghazali dan Alyssa Daguise.

Al Ghazali mengungkapkan antusiasmenya menanti kelahiran buah hati pertamanya dan telah mempersiapkan diri dengan mengikuti kelas parenting. Ia berharap dapat menjadi ayah yang baik dan memberikan yang terbaik bagi anaknya.

Konsumsi jemaah haji juga telah diuji coba sebanyak tiga kali sehari, dengan memperhatikan batas waktu makan. Semua persiapan ini dilakukan untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan jemaah haji selama menjalankan ibadah di tanah suci





