Siphiwe Tshabalala: Pemain Afrika Selatan yang Terus Dikenang di Piala Dunia 2026

Siphiwe Tshabalala, pemain Afrika Selatan yang pernah bermain di Piala Dunia 2010, kembali menjadi perhatian di Piala Dunia 2026. Ia mencetak gol pembuka Piala Dunia 2010 melawan Meksiko dan menjadi salah satu pemain terbaik di turnamen tersebut.

Selebrasi khasnya yang menari-nari di sisi lapangan membuat sosok Siphiwe Tshabalala masih cukup dikenang oleh banyak penggemar sepak bola dunia. Debut Memukau Kiper 40 Tahun di Piala Dunia 2026 !

Instagram Vozinha Meledak usai Bantu Tanjung Verde Tahan Spanyol Lebih jauh, de javu laga Meksiko vs Afrika Selatan terjadi lagi di grup A Piala Dunia 2026 atau 16 tahun kemudian. Tak pelak, nama Siphiwe Tshabalala kembali disebut. Pemain bernama lengkap Lawrence Siphiwe Tshabalala itu lahir pada 25 September 1984 di Phiri, Soweto, salah satu kota di Afrika Selatan. Karier sepak bolanya bermula saat berusia 6 tahun.

Saat itu, Siphiwe Tshabalala gabung akademi Phiri Arsenal. Setelahnya, ia berpindah ke Phiri Movers, Kaizer Chiefs dan Moroka Swallows. Siphiwe Tshabalala baru memulai debut profesionalnya pada 2003 untuk Alexandra United. Semusim kemudian, ia hijrah ke Free State Stars dan raih gelar Baymed Cup.

Kesuksesan baru didapat Siphiwe Tshabalala ketika kembali ke Kaizer Chiefs. 11 musim di sana, winger Afsel tersebut berhasil sumbangkan 9 trofi. Sempat merantau ke Liga Turki bersama BB Erzurumspor, Siphiwe Tshabalala menutup karier sepak bolanya bersama klub Afrika Selatan AmaZulu FC pada 2021. Siphiwe Tshabalala menjadi pemain pertama yang dipanggil timnas Afrika Selatan ketika masih bermain di Divisi Pertama Nasional pada Januari 2006. Debutnya terjadi ketika Afrika Selatan bersua Mesir pada 14 Januari 2026 dalam agenda persahabatan.

Setelah itu, ia selalu jadi tulang punggung negaranya. Tercatat, Siphiwe Tshabalala tampil dalam tiga edisi Piala Afrika serta masing-masing sekali di Piala Konfederasi dan Piala Dunia untuk Afrika Selatan. Akan tetapi, nama Siphiwe Tshabalala mulai dikenal penggemar ketika mencetak gol pembuka Piala Dunia FIFA 2010 melawan Meksiko pada menit ke-55. Gol Siphiwe Tshabalala ke gawang Meksiko di Piala Dunia 2010 kemudian masuk dalam daftar nominasi Puskas Award, penghargaan gol terbaik tahunan oleh FIFA.

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Siphiwe Tshabalala Piala Dunia 2026 Afrika Selatan Sepak Bola

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