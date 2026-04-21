Sinyal Keretakan Aliansi, UEA Ancam Gunakan Yuan dalam Perdagangan Minyak

Uni Emirat Arab memperingatkan AS terkait potensi penggunaan yuan dalam perdagangan minyak di tengah tekanan ekonomi akibat konflik berkepanjangan dengan Iran serta keraguan atas dukungan finansial Washington.

Ketegangan geopolitik dan ekonomi di kawasan Teluk mencapai titik krusial setelah Uni Emirat Arab (UEA) memberikan peringatan keras kepada Departemen Keuangan Amerika Serikat terkait stabilitas perdagangan energi mereka. Dalam pertemuan diplomatik tingkat tinggi di Washington pekan lalu, Gubernur Bank Sentral UEA, Khaled Mohamed Balama, menyampaikan kekhawatiran mendalam kepada Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, mengenai keberlanjutan posisi dominan dolar AS dalam transaksi minyak mereka.

Sinyal ini ditafsirkan sebagai ancaman tersembunyi bahwa Abu Dhabi mulai mempertimbangkan penggunaan yuan China sebagai alternatif mata uang dalam perdagangan minyak, sebuah langkah yang dapat mengguncang hegemoni dolar secara global. Pertemuan tersebut mencerminkan keretakan hubungan ekonomi yang semakin nyata antara Washington dan salah satu sekutu strategis utamanya di Timur Tengah. Faktor utama yang mendasari kekhawatiran UEA adalah tekanan ekonomi hebat akibat eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Balama secara eksplisit menyinggung potensi krisis likuiditas dolar yang dapat melanda negaranya, terutama jika biaya perlindungan ekonomi terus membengkak akibat strategi perang asimetris Teheran. Laporan menunjukkan bahwa UEA menanggung beban paling berat dari dampak serangan Iran, termasuk laporan kerusakan signifikan dari ribuan drone dan rudal yang menargetkan pangkalan serta infrastruktur vital. Dalam kondisi di mana biaya pertahanan melonjak, kemampuan UEA untuk menjaga cadangan dolar yang stabil mulai dipertanyakan. Permintaan dukungan likuiditas kepada pihak AS menjadi ujian bagi aliansi tersebut, mengingat Federal Reserve cenderung selektif dalam memberikan paket bantuan darurat, berkaca dari preseden bantuan keuangan untuk Argentina tahun lalu. Situasi ini diperparah dengan diskursus mengenai beban biaya perang yang dibebankan kepada negara-negara Teluk oleh pemerintahan Presiden Donald Trump. Estimasi dari Harvard Kennedy School menunjukkan bahwa pengeluaran harian AS dalam konflik ini mencapai angka yang fantastis, memicu perdebatan mengenai siapa yang seharusnya menanggung beban tersebut. Kekecewaan publik terhadap ketergantungan militer pada AS pun mulai terbuka, ditandai dengan pernyataan tokoh berpengaruh seperti Abdulkhaleq Abdulla, mantan penasihat Presiden UEA, yang secara eksplisit meminta penutupan pangkalan militer AS. Bagi sebagian kalangan di Abu Dhabi, pangkalan tersebut kini dianggap lebih sebagai beban strategis daripada aset keamanan. Sementara itu, Iran terus memperkuat posisi tawar mereka dengan memaksa kapal-kapal di Selat Hormuz melakukan pembayaran menggunakan yuan atau mata uang kripto untuk menghindari jangkauan sanksi keuangan AS. Dinamika ini memaksa UEA untuk meninjau kembali strategi ekonomi nasional mereka demi melindungi stabilitas jangka panjang di tengah pusaran konflik global yang semakin tidak menentu





