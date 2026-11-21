Disdikbud Singkawang mengeluarkan imbauan kesiapsiagaan banjir kepada seluruh satuan pendidikan. Langkah ini diambil menyusul cuaca ekstrem untuk melindungi warga sekolah.

Kota Singkawang mengintensifkan langkah kesiapsiagaan bencana melalui instruksi resmi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang, Asmadi, menerbitkan imbauan khusus yang ditujukan kepada seluruh satuan pendidikan di wilayah tersebut. Keputusan strategis ini diambil sebagai respons langsung terhadap kondisi cuaca ekstrem yang melanda kawasan tersebut.

Hujan lebat yang terjadi dalam beberapa hari terakhir menjadi pemicu utama diluncurkannya peringatan ini. Seluruh kepala sekolah di tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat diimbau untuk tidak lengah. Tujuannya adalah memastikan keselamatan seluruh warga sekolah dari potensi dampak banjir yang mengancam.

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Mekanisme Proteksi Aset Pendidikan

Asmadi menekankan bahwa setiap satuan pendidikan harus segera mengamankan berbagai aset penting yang berada di bawah tanggung jawab mereka. Langkah antisipasi ini harus diambil sejak dini tanpa menunggu datangnya genangan air di lingkungan sekolah. Prioritas utama meliputi buku pelajaran, komputer, laptop, serta peralatan laboratorium yang berharga.

Dokumen vital sekolah juga harus mendapat perhatian serius untuk diamankan dari risiko kerusakan akibat air. Hal ini mencakup ijazah siswa, laporan hasil studi atau rapor, serta berbagai arsip administrasi lainnya. Pengelolaan aset fisik dan dokumen ini menjadi kunci dalam menjaga kelancaran proses pembelajaran pasca-bencana.

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Koordinasi Jaga Piket dan Lingkungan

Setiap kepala sekolah ditugaskan untuk segera mengatur jadwal piket yang ketat guna memantau kondisi lingkungan sekolah. Koordinasi antarwarga sekolah harus diperkuat agar mampu merespons perkembangan cuaca dengan cepat. Khususnya saat hujan dengan intensitas tinggi, kesiagaan tingkat tinggi harus selalu dijaga oleh seluruh personel.

Keterlibatan masyarakat sekitar juga menjadi elemen krusial dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan dini. Apabila ditemukan tanda-tanda kenaikan permukaan air, saluran air yang tersumbat, atau pohon yang rawan tumbang, seluruh warga sekolah diminta segera melaporkannya. Pelaporan segera ini memungkinkan pihak berwenang untuk menindaklanjuti masalah tersebut sebelum menimbulkan kerugian besar.

Komitmen Waspada Bencana Dini

Imbauan ini berfungsi sebagai panggilan tegas untuk siaga dan waspada terhadap potensi bencana. Asmadi menyatakan bahwa bencana sebenarnya bisa diantisipasi sejak awal jika kesiapsiagaan diterapkan dengan disiplin. Seluruh warga sekolah diharapkan tidak meremehkan sinyal bahaya yang terlihat di lingkungan sekitar.

Keselamatan siswa, guru, dan staf sekolah adalah prioritas utama yang harus dilindungi. Langkah-langkah preventif yang telah diinstruksikan ini menjadi standar baru dalam manajemen risiko bencana di satuan pendidikan. Kesiapan menghadapi cuaca ekstrem kini menjadi bagian tak terpisahkan dari operasional harian sekolah di Singkawang.