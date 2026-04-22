Singapura Tegaskan Sikap Netral dan Pentingnya Kepercayaan di Tengah Rivalitas AS-China

Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, memperingatkan potensi konflik AS-China serta menekankan komitmen Singapura untuk menjaga kedaulatan nasional dan stabilitas maritim di kawasan tanpa memihak.

Menteri Luar Negeri Singapura , Vivian Balakrishnan , melontarkan peringatan keras mengenai bahaya laten dari konflik bersenjata antara dua kekuatan global, Amerika Serikat dan China, di kawasan Pasifik.

Dalam paparannya di acara CNBC CONVERGE LIVE, ia menekankan bahwa ketegangan yang saat ini terjadi di Selat Hormuz hanyalah gambaran kecil jika dibandingkan dengan dampak katastropik yang akan ditimbulkan oleh perang terbuka antara kedua raksasa tersebut. Bagi Singapura, posisi strategisnya yang berada di antara dua kepentingan besar ini menuntut kewaspadaan tingkat tinggi. Sebagai negara yang menjalin kemitraan erat dengan kedua belah pihak, Singapura secara tegas menolak untuk memihak atau menjadi pion dalam persaingan geopolitik mereka.

Balakrishnan menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Singapura berakar pada kepentingan nasional jangka panjang yang independen dan tidak akan goyah meskipun menghadapi tekanan diplomatik dari Washington maupun Beijing. Dalam konteks ekonomi, posisi Singapura memang sangat unik. Amerika Serikat merupakan investor asing terbesar di Singapura dengan ribuan perusahaan yang beroperasi, sementara di sisi lain, China adalah mitra dagang terbesar bagi negara tersebut. Namun, Balakrishnan menegaskan bahwa hubungan ekonomi ini tidak akan mendikte kedaulatan Singapura.

Ia menyatakan bahwa negaranya ingin menjadi mitra yang kooperatif bagi siapa saja tanpa harus dimanfaatkan. Ketegasan ini mencakup aspek kedaulatan maritim, terutama terkait Selat Malaka yang merupakan arteri perdagangan vital bagi dunia. Berkaca dari eskalasi di Timur Tengah, ia menegaskan bahwa Singapura, bersama Indonesia dan Malaysia, berkomitmen untuk menjaga jalur perdagangan tersebut tetap terbuka dan bebas dari segala bentuk pungutan liar atau hambatan transit, sesuai dengan ketentuan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Hak lintas transit bagi kapal internasional adalah harga mati yang tidak bisa ditawar dalam kebijakan maritim negara-negara di kawasan tersebut. Lebih jauh lagi, di tengah krisis kepercayaan yang melanda sistem internasional saat ini, Balakrishnan dan Wakil Perdana Menteri Singapura, Gan Kim Yong, menyoroti pentingnya membangun kembali kepercayaan antarnegara. Kepercayaan bukan sekadar nilai moral, melainkan aset ekonomi yang mampu menurunkan biaya transaksi global secara signifikan. Singapura bertekad menjadi pihak yang dapat diprediksi, andal, dan tepercaya di tengah ketidakpastian geopolitik.

Gan Kim Yong menambahkan bahwa di masa depan, Singapura akan fokus membangun ekosistem layanan berbasis kepercayaan yang lebih komprehensif, mencakup aspek manajemen risiko, keamanan siber, hingga tata kelola kecerdasan buatan (AI). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa sebagai pusat keuangan global, Singapura tetap relevan dan aman bagi investor internasional di tengah gejolak persaingan antar-kekuatan besar yang terus membayangi stabilitas ekonomi dunia.

Langkah-langkah preventif ini mencerminkan strategi Singapura dalam menavigasi arus geopolitik yang semakin kompleks dengan tetap memegang teguh prinsip hukum internasional dan integritas nasional yang kuat





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Singapura Vivian Balakrishnan Geopolitik AS-China UNCLOS

United States Latest News, United States Headlines

