Pemerintah Singapura merevisi batas nilai properti untuk skema dukungan sosial mulai Maret 2027 serta mengumumkan rabat pajak properti satu kali guna meringankan beban warga.

Kementerian Keuangan Singapura resmi mengumumkan peningkatan ambang batas nilai tahunan properti sebagai syarat kelayakan bagi skema dukungan sosial pemerintah. Langkah strategis ini bertujuan menjaga daya beli dan akses bantuan bagi warga kelas menengah yang terkena dampak inflasi serta kenaikan nilai aset. Revisi kebijakan ini akan mulai berlaku efektif pada 1 Maret 2027 mendatang, menandai perubahan signifikan dalam struktur fiskal negara.

Mekanisme Nilai Tahunan dan Kriteria Revisi

Kementerian Keuangan Singapura menjelaskan bahwa nilai tahunan atau annual value merupakan ukuran estimasi pendapatan sewa kotor tahunan properti tanpa memperhitungkan perabot atau biaya perawatan. Otoritas pajak Singapura menggunakan metrik ini bersama dengan pendapatan rumah tangga untuk menentukan tingkat bantuan bertingkat bagi penduduk. Revisi terbaru ini diperlukan karena banyak nilai properti hunian telah mengalami kenaikan sejak penyesuaian terakhir yang dilakukan pada tahun 2025.

Also read Ekonom nilai UMP 2027 sejumlah provinsi belum sebanding KHL

Sebagai respons terhadap tren kenaikan pasar properti, pemerintah menaikkan batas ambang Tingkat Pertama dari nilai maksimal 21.000 dolar Singapura menjadi 24.000 dolar Singapura. Perubahan ini langsung berdampak pada jumlah warga yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan sosial maksimal. Dengan kenaikan batas ini, lebih banyak rumah tangga yang tinggal di properti dengan nilai rendah dapat tetap memenuhi kriteria kelayakan tanpa terhalang oleh revaluasi aset.

Ketimpangan Aset dan Posisi Pemangku Kepentingan

Revisi juga mencakup penyesuaian untuk Tingkat Kedua yang sebelumnya mencakup properti dengan nilai di atas 21.000 hingga 31.000 dolar Singapura. Setelah revisi, batas tersebut akan disesuaikan menjadi properti dengan nilai di atas 24.000 hingga 32.000 dolar Singapura. Langkah ini dirancang untuk memastikan warga Singapura yang tinggal di flat Badan Perumahan dan Pembangunan atau HDB serta rumah pribadi tidak kehilangan akses dukungan hanya karena kenaikan nilai properti mereka.

Advertisement

Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menyeimbangkan fiskal negara dengan kesejahteraan sosial di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dengan memperluas cakupan nilai properti yangeligible, Kementerian Keuangan berharap dapat mengurangi beban psikologis dan finansial bagi keluarga yang sering kali memiliki aset tinggi namun pendapatan bulanan yang tertahan. Revisi ini juga menjadi sinyal positif bahwa pemerintah memahami dinamika harga aset di sektor residensial secara mendetail.

Dampak Nyata dan Rabat Pajak untuk Rumah Tangga

Selain revisi batas kelayakan, pemerintah juga mengumumkan rabat pajak properti satu kali untuk tahun 2027 sebagai langkah mitigasi biaya hidup. Warga yang menghuni flat HDB akan menerima diskon sebesar 15 persen dari tagihan pajak mereka. Sementara itu, pemilik properti hunian pribadi akan mendapatkan rabat sebesar 10 persen dengan batas maksimum pembayaran sebesar 100 dolar Singapura. Rabat ini bersifat satu kali dan tidak berulang setiap tahunnya.

Mekanisme pemberian rabat ini dirancang untuk membantu meredam dampak langsung pembayaran pajak properti terhadap arus kas rumah tangga. Dengan adanya bantuan finansial langsung ini, pemerintah berharap dapat memitigasi kekhawatiran masyarakat mengenai kenaikan biaya hidup yang berkelanjutan. Langkah integrasi antara penyesuaian batas nilai dan rabat pajak menciptakan jaring pengaman sosial yang lebih tebal bagi masyarakat kelas menengah dan bawah.

Langkah Proaktif Menjaga Stabilitas Sosial

Kebijakan ini menegaskan peran aktif pemerintah dalam mengantisipasi fluktuasi pasar properti dan dampaknya terhadap kesejahteraan warga. Penyesuaian nilai tahunan secara berkala memastikan bahwa skema dukungan sosial tetap relevan dengan kondisi ekonomi nyata. Masyarakat dapat mengharapkan transparansi lebih lanjut mengenai kriteria kelayakan yang akan diterapkan di masa depan seiring implementasi aturan baru.

Advertisement

Dengan implementasi yang dimulai pada Maret 2027, pemerintah memberi waktu bagi warga untuk mempersiapkan diri secara finansial. Rabat pajak yang akan berlaku pada tahun yang sama memberikan insentif langsung yang dapat membantu meringankan beban biaya operasional rumah tangga. Kombinasi antara perluasan akses bantuan sosial dan insentif fiskal ini menjadi tulang punggung kebijakan ekonomi sosial Singapura menuju masa depan yang lebih stabil.