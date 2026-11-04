Singapura dan Indonesia Bentuk Satuan Tugas Hadapi Karhutla

Singapura dan Indonesia sepakat membentuk satuan tugas bersama untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Langkah ini memperkuat koordinasi regional penanganan kabut asap lintas batas dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan.

Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan dan Menteri Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir telah melakukan pertemuan bilateral di Gedung Pancasila, Kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta, pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2026. Pertemuan resmi antara kedua pemimpin diplomatik tersebut difokuskan untuk memperkuat mekanisme koordinasi regional dalam menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang sering menjadi isu silang batas di kawasan Asia Tenggara.

Skema Satuan Tugas Bersama Karhutla

Keputusan strategis untuk membentuk satuan tugas bersama telah disepakati oleh kedua negara guna meningkatkan pertukaran informasi secara lebih cepat dan memastikan koordinasi lapangan yang lebih erat. Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan dan Menteri Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir bertanggung jawab langsung atas implementasi kesepakatan strategis ini sebagai bagian dari upaya preventif regional yang lebih komprehensif.

Also read Batu Bara RI Rp75 T, CORE Indonesia: Cuan Dagangnya Diduga Nyangkut di Singapura

Posisi Singapura dan Dukungan Regional

Grace Fu, Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura, menyampaikan secara eksplisit bahwa pembentukan tim khusus ini merupakan langkah konkret untuk mencegah peristiwa karhutla dimulai dari sumber utamanya di wilayah tetangga. Dalam pidatonya yang berkaitan dengan pembahasan tingkat kedua Rancangan Undang-Undang Amandemen Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas di Singapura pada hari Rabu, Grace Fu menegaskan bahwa negaranya siap terus bekerja sama dengan negara-negara tetangga untuk memperkuat kerangka kerja regional yang sudah ada.

Dampak Kesehatan dan Kualitas Udara

Isu kritis ini semakin mendesak mengingat Singapura baru saja mengalami episode kabut asap terparah sejak tahun 2015 dalam beberapa pekan terakhir. Masyarakat Singapura dipaksa membatasi aktivitas di luar ruangan dan menyesuaikan kegiatan sehari-hari karena kualitas udara yang tidak sehat. Grace Fu menekankan bahwa fenomena kabut asap lintas batas bukan semata-mata bencana alam, melainkan juga dipicu oleh aktivitas manusia termasuk praktik pembukaan lahan yang tidak bertanggung jawab.

Advertisement

Penegakan Hukum dan Regulasi Baru

Untuk menangani akar masalah tersebut, pemerintah Singapura mengajukan perubahan terhadap Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas guna memperkuat kewenangan penyelidikan. Perubahan regulasi ini mencakup penguatan mekanisme pengumpulan dan verifikasi informasi, penelusuran hubungan korporasi serta rantai pasok, dan pemberian sanksi ekonomi terhadap entitas yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan tidak bertanggung jawab. Pemerintah juga akan memperluas pengawasan terhadap perusahaan yang memiliki keterkaitan bisnis atau pendanaan dengan aktivitas ilegal tersebut.

Tantangan Lintas Batas dan Langkah Seterusnya

Meskipun penguatan regulasi domestik bertujuan melindungi masyarakat dari dampak buruk kesehatan, Grace Fu mengakui bahwa undang-undang saja tidak serta-merta menyelesaikan persoalan kompleks ini. Penanganan efektif masalah karhutla tetap membutuhkan kerja sama erat dengan negara-negara tetangga seperti Indonesia karena keterbatasan yurisdiksi masing-masing negara dalam menangani aktivitas yang berlangsung di wilayah berdaulat negara lain. Upaya berkelanjutan dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat di seluruh kawasan menjadi kunci utama untuk mengatasi dampak pencemaran yang saat ini ditanggung jutaan masyarakat di Asia Tenggara.