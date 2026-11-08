Singapore Tourism Board Dorong Literasi AI untuk Daya Saing Tenaga Kerja Pariwisata

Candace Lim dari Singapore Tourism Board menjelaskan integrasi AI dalam sektor pariwisata Jakarta, 6 November 2026.

Pertemuan penting mengenai pelatihan personel pariwisata berlangsung di kantor Kementerian Pariwisata Jakarta pada Jumat, 6 November 2026. Sesi diskusi ini merupakan bagian dari forum ASEAN-Korea Roundtable on Tourism yang membahas transformasi digital dalam industri jasa.

Integrasi Teknologi AI dalam Operasional Pariwisata

Candace Lim, Deputy Director of Hospitality and Tourism Talent Singapore Tourism Board, menegaskan bahwa teknologi kecerdasan buatan menjadi alat vital bagi pelaku usaha. Teknologi ini membantu perusahaan mengolah informasi besar dengan cepat dan memahami kebutuhan wisatawan secara lebih mendalam. Proses operasional menjadi lebih efisien karena pemrosesan data yang sebelumnya memakan waktu kini dapat diselesaikan secara instan.

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Perubahan mendasar ini memengaruhi kualifikasi keterampilan yang harus dimiliki tenaga kerja di sektor perhotelan dan perjalanan. Candace Lim menyatakan bahwa kemampuan menggunakan AI akan menentukan daya saing pekerja pariwisata di pasar global. Ia menekankan bahwa adopsi teknologi ini tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan terhadap kehadiran tenaga manusia.

Candace Lim memberikan pernyataan tegas bahwa AI tidak akan menggantikan pekerja pariwisata sepenuhnya. Namun, pekerja pariwisata yang bisa menggunakan AI akan menggantikan mereka yang tidak bisa dalam persaingan kerja. Pernyataan ini menjadi dasar strategi literasi digital yang diterapkan oleh Singapore Tourism Board di berbagai posisi pekerjaan.

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Strategi Pelatihan Keterampilan Dasar dan Etika

Singapura mendorong literasi AI sebagai bagian dari keterampilan dasar yang wajib dikuasai oleh seluruh sektor pekerja. Singapore Tourism Board memetakan kebutuhan teknologi berdasarkan peran masing-masing pekerja di sektor perhotelan dan pariwisata secara spesifik. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap jenjang karir mendapatkan materi pelatihan yang relevan dengan tugas harian mereka.

Program pelatihan mencakup materi praktis seperti layanan dengan bantuan AI, pemasaran digital, dan pemesanan daring. Keamanan siber dan etika pengelolaan data juga menjadi fokus penting dalam kurikulum modern tersebut. Candace Lim memastikan bahwa keterampilan ini menjangkau berbagai jenjang pekerjaan agar tidak hanya dinikmati kelompok tertentu.

Candace Lim mengingatkan agar penerapan AI tidak mengurangi nilai kemanusiaan dalam industri pelayanan. Teknologi seharusnya membuat orang-orang menjadi lebih manusiawi, bukan sebaliknya, menurut pandangannya. Penggunaan teknologi menuntut lembaga pendidikan menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan industri terkini.

Kolaborasi Pendidikan dan Industri Pariwisata

Dr. Dea Prasetyawati dari BINUS University membahas hubungan erat antara pendidikan, industri, pemerintah, dan teknologi. Kolaborasi antarpihak diperlukan agar proses pembelajaran tidak tertinggal dari perubahan kebutuhan pekerjaan yang cepat. Kurikulum harus mengikuti dinamika industri agar lulusan memiliki keterampilan yang relevan ketika memasuki dunia kerja.

Nigel Wong Chun Teim, President Malaysian Association of Tour and Travel Agents, menilai industri pariwisata masih menghadapi tantangan persepsi profesi. Ia menyebut sebagian masyarakat masih memandang pekerjaan di sektor pariwisata sebagai pilihan sementara atau pekerjaan dengan keterampilan rendah.

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Pandangan tersebut dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan industri yang semakin kompleks dan memerlukan wawasan luas. Pekerja pariwisata perlu memahami hubungan antarelemen dalam ekosistem perjalanan dan melihat kebutuhan wisatawan secara holistik. Nigel Wong Chun Teim menyoroti peluang kerja sama ASEAN dan Korea dalam pengembangan pendidikan pariwisata.

Peluang Kerjasama Regional dan Akses Pelatihan

Nigel Wong Chun Teim melihat teknologi dan platform yang dikembangkan perusahaan rintisan Korea berpotensi memperkuat sistem pembelajaran. Perangkat lunak tersebut digabungkan dengan kerangka pendidikan lokal memberikan peluang melompat lebih jauh dibandingkan metode konvensional. Ia berharap kolaborasi teknologi dapat mempercepat penyusunan kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan pasar.

Candace Lim menjelaskan bahwa pekerja dengan ijazah tetap membutuhkan keterampilan tambahan seiring perubahan karakter wisatawan. Ia mendorong penyelenggara pelatihan menyediakan kursus singkat yang dapat diikuti tanpa mengganggu jadwal kerja utama. Pelatihan setengah hari atau satu hari memberi kesempatan karyawan mempelajari keterampilan baru sembari tetap berproduksi.

Than Htut, Secretary General Myanmar Tourism Federation, menekankan pentingnya hubungan sinergis antara lembaga pendidikan dan industri. Perusahaan perhotelan, restoran, operator tur, serta institusi pelatihan perlu menyusun program pembelajaran berdasarkan kebutuhan pekerjaan yang aktual. Hal ini memastikan bahwa setiap lulusan siap menghadapi tantangan industri pariwisata di era digital.