Singapore Airlines Catat Pertumbuhan Penumpang Signifikan di Tahun Fiskal 2025-2026

Grup Singapore Airlines melaporkan peningkatan tajam jumlah penumpang dan tingkat keterisian sebesar 7,7% pada tahun fiskal 2025-2026. Kinerja kuat ini didorong oleh permintaan libur Paskah dan limpahan penumpang dari Eropa.

Grup Singapore Airlines (SIA) mengumumkan kinerja luar biasa pada tahun fiskal yang berakhir Maret 2026, dengan mencatat kenaikan jumlah penumpang sebesar 7,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka pertumbuhan ini menunjukkan pemulihan dan ekspansi yang kuat dalam industri penerbangan global, yang semakin diperkuat oleh strategi operasional yang efektif dari maskapai asal Singapura ini.

Tingkat keterisian penumpang (passenger load factor/PLF) grup tersebut secara keseluruhan mencapai angka impresif 90,6 persen. Angka ini merupakan indikator penting dari efisiensi operasional, di mana lebih banyak kursi terisi pada setiap penerbangan, berkontribusi langsung pada profitabilitas maskapai. Baik Singapore Airlines sebagai maskapai utama maupun Scoot, anak perusahaan yang berfokus pada penerbangan bertarif rendah, menunjukkan performa yang sangat baik. Singapore Airlines sendiri mencatatkan PLF bulanan sebesar 90,3 persen, sementara Scoot melampauinya dengan PLF mencapai 91,7 persen. Perbedaan ini mencerminkan, kemungkinan, daya tarik masing-masing segmen pasar yang dilayani oleh kedua maskapai tersebut. Keberhasilan ini terungkap dalam dokumen resmi yang diajukan oleh perusahaan kepada bursa efek, memberikan transparansi mengenai kinerja finansial dan operasional kepada publik dan investor. Laporan tersebut juga menyoroti lonjakan lalu lintas penumpang secara tahunan (year on year/yoy) sebesar 14,7 persen pada bulan Maret. Angka ini jauh melampaui peningkatan kapasitas penumpang yang hanya sebesar 7,2 persen, menunjukkan bahwa permintaan perjalanan udara secara signifikan melebihi pasokan yang ditawarkan oleh maskapai pada periode tersebut. Peningkatan volume penumpang gabungan yang diangkut oleh grup ini melonjak 14,9 persen secara tahunan, mencapai rekor bulanan baru sebanyak 3,8 juta penumpang. Angka ini tidak hanya menandai pencapaian operasional, tetapi juga menegaskan posisi Singapore Airlines sebagai pemain kunci dalam lanskap penerbangan internasional. Berdasarkan pernyataan resmi SIA, pertumbuhan lalu lintas penumpang yang kuat ini dipicu oleh beberapa faktor krusial. Pertama, adanya peningkatan permintaan perjalanan udara yang signifikan menjelang periode libur Paskah pada awal April. Momen libur panjang seperti ini selalu menjadi pendorong utama aktivitas perjalanan, baik untuk keperluan rekreasi maupun mudik. Antusiasme masyarakat untuk memanfaatkan libur tersebut tercermin dalam tingginya permintaan tiket penerbangan. Selain itu, faktor geopolitik juga memberikan kontribusi yang tak terduga namun signifikan. SIA mengamati adanya limpahan (spillover) penumpang yang memilih rute-rute tujuan Eropa. Fenomena ini terjadi karena kapasitas penerbangan melalui pusat-pusat udara utama di Timur Tengah mengalami dampak negatif akibat konflik yang sedang berlangsung di kawasan tersebut. Ketidakpastian dan risiko yang terkait dengan perjalanan melalui Timur Tengah mendorong sebagian penumpang untuk mencari alternatif rute lain, dan dalam kasus ini, jaringan luas serta reputasi Singapore Airlines menjadikannya pilihan yang menarik. Hal ini menunjukkan kemampuan maskapai untuk beradaptasi dengan dinamika pasar global dan memanfaatkan peluang yang muncul dari perubahan situasi. Kemampuan untuk mengelola jaringan rute secara fleksibel dan menawarkan konektivitas yang andal menjadi aset penting dalam menghadapi tantangan dan ketidakpastian di pasar penerbangan internasional. Responsivitas terhadap perubahan tren perjalanan dan kemampuan untuk menawarkan solusi alternatif bagi para pelancong adalah kunci keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang. Kinerja yang solid ini tidak hanya mencerminkan keunggulan operasional dan strategi pasar yang cerdas, tetapi juga kemampuan grup maskapai ini untuk menavigasi kompleksitas industri penerbangan global. Dengan terus berinvestasi pada armada modern, peningkatan layanan pelanggan, dan ekspansi jaringan rute yang strategis, Singapore Airlines berada pada posisi yang kuat untuk mempertahankan momentum pertumbuhannya di masa mendatang. Perusahaan terus berupaya meningkatkan pengalaman penumpang, mulai dari proses pemesanan tiket hingga kenyamanan selama penerbangan. Inovasi dalam teknologi digital juga menjadi fokus utama untuk mempermudah interaksi penumpang dengan maskapai dan menyediakan layanan yang lebih personal. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kondisi ekonomi global yang dinamis, komitmen Singapore Airlines terhadap kualitas, keandalan, dan inovasi akan terus menjadi fondasi kesuksesan mereka. Laporan ini juga memberikan sinyal positif bagi industri pariwisata dan ekonomi secara umum, karena peningkatan aktivitas penerbangan seringkali berkorelasi dengan peningkatan belanja konsumen dan pergerakan bisnis. Dengan tren yang terus membaik, Singapore Airlines diperkirakan akan terus memainkan peran penting dalam menghubungkan dunia dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui layanan transportasi udara yang prima. Ke depannya, maskapai ini kemungkinan akan terus memantau tren pasar dan menyesuaikan strategi mereka untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan menguntungkan di tengah lanskap industri penerbangan yang terus berevolusi. Pengawasan ketat terhadap efisiensi biaya operasional, pengelolaan kapasitas, dan pengembangan pasar baru akan menjadi prioritas utama. Keberlanjutan operasional juga menjadi isu penting, dengan upaya terus-menerus untuk mengurangi jejak karbon dan mengadopsi praktik yang lebih ramah lingkungan dalam seluruh aspek operasional perusahaan. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran global akan isu perubahan iklim dan tuntutan konsumen yang semakin tinggi terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab





