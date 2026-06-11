Sinergi Pemprov Maluku Utara dan Harita Nickel dalam Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja Lokal

Gubernur Maluku Utara dan Harita Nickel menjalin kerja sama strategis melalui pembukaan ratusan lowongan kerja dan program pelatihan vokasi bagi pemuda daerah untuk meningkatkan daya saing industri.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara baru saja mencapai tonggak sejarah baru dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut. Hal ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan strategis antara Gubernur Maluku Utara , Sherly Tjoanda Laos, dengan Executive Vice President External Relations Harita Nickel , Latif Supriadi.

Acara penting ini berlangsung di sela-sela agenda Job Fair yang diinisiasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara. Langkah ini dipandang sebagai wujud nyata dari kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam mengatasi tantangan pengangguran serta meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal agar mampu bersaing di era industri modern yang semakin kompleks. Gubernur Sherly Tjoanda Laos menyampaikan apresiasi yang mendalam terhadap konsistensi Harita Nickel dalam mendukung pembangunan manusia di Maluku Utara.

Beliau menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah komitmen berkelanjutan untuk memastikan masyarakat setempat tidak hanya menjadi penonton dalam perkembangan industri di tanah kelahiran mereka sendiri. Dalam kunjungannya bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe dan Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua, Gubernur meninjau langsung gerai pengembangan karier yang disediakan oleh perusahaan.

Salah satu poin utama yang menjadi sorotan adalah pembukaan 416 lowongan pekerjaan yang mencakup berbagai posisi krusial, seperti operator alat berat, mekanik, pengemudi, serta berbagai peran operasional lainnya yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan pertambangan skala besar. Lebih jauh lagi, fokus kerja sama ini tidak hanya tertuju pada penyerapan tenaga kerja secara instan, tetapi juga pada pengembangan kompetensi jangka panjang melalui jalur pendidikan vokasi.

Harita Nickel secara aktif menjalankan program pengembangan keterampilan yang dirancang khusus untuk menyesuaikan kemampuan generasi muda dengan standar kebutuhan dunia industri. Kerja sama dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Ternate menjadi kunci utama dalam penyelenggaraan pelatihan berbasis industri ini. Salah satu inisiatif unggulannya adalah Program Peningkatan Keahlian dan Keterampilan Pemuda atau yang dikenal dengan nama PELITA yang telah berjalan sejak tahun 2023.

Program ini memberikan pelatihan intensif bagi pemuda daerah untuk menguasai keterampilan teknis, terutama dalam pengoperasian alat berat, yang merupakan kompetensi mahal dan sangat dibutuhkan di sektor pertambangan dan konstruksi. Keberhasilan program PELITA telah terbukti dengan banyaknya lulusan yang kini telah terserap ke dalam dunia kerja, baik di internal Harita Nickel maupun di perusahaan mitra lainnya. Pendekatan vokasi ini dinilai jauh lebih efektif karena memberikan pengalaman praktis yang relevan dengan kondisi lapangan, sehingga memperpendek masa adaptasi pekerja baru.

Bagi pemuda yang tinggal di wilayah terpencil seperti Pulau Obi, akses terhadap pelatihan berkualitas seperti ini merupakan peluang emas untuk mengubah taraf hidup dan membuka pintu karier yang lebih luas. Dengan memiliki sertifikasi dan keahlian yang diakui, mereka tidak lagi hanya mengandalkan keberuntungan, tetapi memiliki nilai tawar yang tinggi di pasar tenaga kerja. Dari sisi korporasi, Latif Supriadi menekankan bahwa pengembangan SDM lokal adalah bagian integral dari strategi pertumbuhan perusahaan.

Menurutnya, kesuksesan sebuah perusahaan tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan dan kemajuan komunitas di sekitar wilayah operasional. Ketika pemuda Maluku Utara mampu berkembang dan memiliki masa depan yang lebih cerah, hal tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi perusahaan dan menciptakan harmoni sosial yang positif. Sinergi ini menciptakan ekosistem di mana perusahaan mendapatkan tenaga kerja kompeten dari lokal, sementara masyarakat mendapatkan akses pendidikan dan pekerjaan yang layak.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Disnakertrans Maluku Utara, Marwan Polisiri, menyatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan korporasi adalah langkah strategis yang harus diperkuat. Beliau berharap agar pola kerja sama seperti ini dapat direplikasi oleh perusahaan lain yang beroperasi di Maluku Utara. Dengan adanya dukungan dari sektor industri, pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam memetakan kebutuhan pasar kerja dan menyusun kurikulum pelatihan yang tepat sasaran.

Harapannya, transformasi tenaga kerja lokal menjadi tenaga kerja yang berdaya saing tinggi akan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional secara keseluruhan. Melalui integrasi antara kebijakan pemerintah dan investasi industri, Maluku Utara optimis dapat mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantangan global





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Harita Nickel Maluku Utara Pelatihan Vokasi Lowongan Kerja Pengembangan SDM

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