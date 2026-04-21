Sinergi Kemenkes dan BPOM Percepat Inovasi Diagnostik dan Kemandirian Farmasi Nasional

Kemenkes dan BPOM bersinergi mendorong efisiensi biaya tes deteksi tuberkulosis IGRA serta mengoptimalkan kekayaan alam Indonesia untuk kemandirian industri farmasi nasional melalui hilirisasi riset.

Kementerian Kesehatan ( Kemenkes ) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM ) secara resmi menegaskan komitmen mereka untuk memperkuat regulasi serta mengakselerasi inovasi di bidang kesehatan nasional. Fokus utama dari kolaborasi strategis ini adalah pengembangan produk kesehatan berbasis dalam negeri yang mampu menjawab tantangan penyakit menular, khususnya tuberkulosis (TBC).

Dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menyoroti pentingnya efisiensi biaya dalam penyediaan teknologi diagnostik. Salah satu sorotan utama adalah inovasi produk Interferon-Gamma Release Assay (IGRA). Saat ini, biaya tes IGRA di pasar masih mencapai angka satu juta rupiah per pemeriksaan. Pemerintah memiliki ambisi besar untuk menekan biaya tersebut hingga menyentuh angka 50 ribu rupiah saja. Jika target ini berhasil diwujudkan, efisiensi yang dihasilkan terhadap keuangan negara akan sangat signifikan, sekaligus memperluas akses deteksi dini bagi masyarakat luas mengingat beban kasus tuberkulosis di Indonesia saat ini mencapai 867 ribu kasus per tahun. Selain menyoroti efisiensi biaya, Wamenkes Benjamin menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mengawal inovasi diagnostik. Proses pengawalan ini dianggap vital agar setiap terobosan teknologi medis tidak hanya berhenti pada tahap riset, tetapi dapat segera dimanfaatkan di lapangan untuk menekan angka penularan penyakit. Pihak BPOM, di bawah komando Kepala BPOM Taruna Ikrar, mendapatkan apresiasi dari pemerintah serta para pelaku industri farmasi seperti Biofarma atas langkah-langkah percepatan birokrasi yang kini dinilai lebih responsif dan efektif dibandingkan sebelumnya. Percepatan ini mencakup penyederhanaan izin edar dan pendampingan riset yang memungkinkan produk inovasi karya anak bangsa dapat segera menembus pasar nasional dengan standar keamanan dan kualitas yang terjaga ketat. Lebih jauh lagi, BPOM sedang menggencarkan inisiatif pemanfaatan kekayaan hayati Indonesia sebagai pilar kemandirian farmasi nasional. Dengan memiliki sekitar 31 ribu spesies tumbuhan dari total 40 ribu spesies di dunia, Indonesia memiliki potensi ekonomi yang luar biasa besar dalam pengembangan obat-obatan berbasis bahan alam. Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menyatakan bahwa fokus strategis saat ini adalah meningkatkan nilai tambah produk herbal menjadi produk farmasi yang bernilai tinggi, bukan sekadar produk herbal standar. Strategi hilirisasi riset ini diharapkan mampu memangkas ketergantungan Indonesia pada bahan baku obat impor yang selama ini menyedot devisa negara dalam jumlah besar. Melalui pendekatan berbasis riset, keamanan, dan mutu yang ketat, BPOM memastikan bahwa setiap produk kesehatan hasil inovasi dalam negeri mampu bersaing dan memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan kesehatan nasional, sekaligus menggerakkan ekonomi domestik yang diperkirakan bernilai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya





