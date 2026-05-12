Sinergi Kemendagri dan Papdesi dalam Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Desa Berkelanjutan

Kemendagri menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan aparatur desa dalam Munas II Papdesi untuk mendorong pembangunan desa yang mandiri dan profesional.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat fondasi pembangunan nasional melalui penguatan peran pemerintah desa. Hal ini terlihat nyata dalam kehadiran perwakilan kementerian pada kegiatan Musyawarah Nasional atau Munas II Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia yang disingkat sebagai DPP Papdesi .

Dalam kesempatan strategis tersebut, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dari Kemendagri, La Ode Ahmad P Bolombo, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah untuk menciptakan sinergi yang lebih erat antara otoritas pusat dan pemerintah daerah. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa pembangunan desa dapat berjalan secara berkelanjutan dan terukur, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat di pelosok negeri.

Lebih lanjut, La Ode menjelaskan bahwa melalui forum Munas II Papdesi ini, pemerintah berupaya membangun soliditas di kalangan aparatur pemerintah desa. Tujuannya adalah agar para perangkat desa menjadi lebih adaptif terhadap perubahan zaman, semakin profesional dalam menjalankan tugas administratif, serta mampu mendukung agenda besar pembangunan nasional dengan lebih efektif. Desa dipandang memiliki posisi yang sangat strategis karena berperan sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat.

Selain itu, desa juga menjadi penggerak utama bagi ekonomi nasional melalui potensi lokal yang ada. Oleh karena itu, kolaborasi antarpemangku kepentingan harus terus ditingkatkan agar setiap program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat tidak hanya berhenti di tingkat kabupaten atau kota, tetapi benar-benar terimplementasi dengan baik hingga ke tingkat desa. Penguatan kapasitas aparatur desa menjadi poin krusial yang ditekankan dalam pertemuan tersebut. Sebagai garda terdepan, aparatur desa dituntut untuk memiliki kompetensi yang mumpuni dalam mengelola sumber daya desa.

Sinergi lintas sektor dianggap sebagai kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa yang lebih merata. Pemerintah berharap agar forum Musyawarah Nasional ini tidak sekadar menjadi pertemuan rutin, melainkan mampu menghasilkan berbagai gagasan segar dan rekomendasi yang konstruktif. Rekomendasi tersebut nantinya diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan melalui penguatan ekonomi desa, perbaikan kelembagaan pemerintahan desa, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bersih dari praktik maladministrasi.

Selain fokus pada tata kelola, pembahasan dalam Munas II Papdesi juga menyentuh aspek dukungan finansial dan program bantuan sosial. Ketua Umum DPP Papdesi, Wargiyati, memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah pusat atas berbagai program strategis yang telah diluncurkan. Salah satu poin penting yang dibahas adalah mengenai implementasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang menyasar kelompok rentan seperti ibu hamil dan lansia. Kehadiran program MBG ini dinilai sangat membantu meringankan beban anggaran desa, terutama dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai atau BLT.

Dengan adanya intervensi dari pemerintah pusat melalui program tersebut, pemerintah desa kini memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk mengoptimalkan alokasi anggaran desa ke sektor lain, seperti program pemberdayaan ekonomi kreatif, pembangunan infrastruktur dasar, serta peningkatan kualitas pendidikan di desa. Senada dengan hal tersebut, Menteri Koperasi Ferry Juliatono turut memberikan apresiasi atas terselenggaranya Munas II Papdesi. Menurutnya, momentum ini harus dijadikan titik balik untuk memposisikan desa sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek pembangunan.

Artinya, masyarakat dan pemerintah desa harus memiliki peran aktif dalam merencanakan dan menentukan arah pembangunan di wilayah mereka sendiri. Kolaborasi antara pemerintah dan Papdesi menjadi sangat penting agar program pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dapat berjalan secara optimal dan tepat sasaran. Dengan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, diharapkan ketimpangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan dapat semakin berkurang, sehingga tercipta pemerataan kesejahteraan yang lebih adil bagi seluruh rakyat Indonesia





