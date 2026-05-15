Sindikat Pencurian Tas Lululemon Senilai 1 Miliar di Kargo Bandara Soekarno-Hatta Terbongkar

Polresta Bandara Soekarno-Hatta menangkap tiga tersangka pencurian tas mewah Lululemon yang menyasar barang ekspor menuju Cina dengan total kerugian melebihi 1 miliar rupiah.

Kasus pencurian barang ekspor berskala besar kembali mengguncang area kargo Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil membongkar sindikat pencurian tas mewah merek Lululemon yang mengakibatkan kerugian finansial mencapai lebih dari 1 miliar rupiah.

Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan resmi yang diajukan oleh PT Pungkook Indonesia One pada 27 April 2026, setelah perusahaan tersebut menyadari adanya ketidaksesuaian jumlah barang yang sampai di tujuan. Perusahaan ekspor tersebut sebelumnya telah mengirimkan total 4.749 tas Lululemon dari Grobogan menuju Shanghai, Cina, menggunakan layanan kargo PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Barang-barang tersebut tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada 13 April 2026 sebelum dijadwalkan terbang menggunakan pesawat GA 0894.

Namun, pada 20 April 2026, pihak pelanggan di Shanghai memberikan notifikasi bahwa terdapat 108 tas yang hilang dengan taksiran nilai mencapai 213 juta rupiah hanya dalam satu pengiriman tersebut. Berdasarkan penyelidikan mendalam dan pemeriksaan rekaman CCTV di area RA BST serta Pergudangan Soewarna, pihak kepolisian menemukan bukti bahwa terdapat 40 karton dari total 512 karton yang sengaja disisihkan saat proses pemeriksaan X-Ray pada Senin, 13 April 2026 sekitar pukul 15.30 WIB.

Polresta Bandara Soetta kemudian bergerak cepat dan menangkap tiga tersangka berinisial RR alias K, AD, dan FCS di wilayah Karawaci, Kota Tangerang pada 29 April 2026. Dari hasil pemeriksaan, terungkap bahwa ketiga pelaku memiliki peran yang terstruktur. Tersangka F bertugas mengkondisikan agar karton-karton sasaran dipisahkan dari pemeriksaan dan segera dimasukkan ke dalam truk box. Sementara itu, RR berperan sebagai otak intelektual sekaligus eksekutor utama yang bekerja sebagai tim operasional ekspor di salah satu perusahaan di area bandara.

Adapun tersangka AD membantu dalam proses eksekusi pencurian. Mirisnya, tas-tas mewah hasil curian tersebut dijual kepada seorang penadah berinisial BO dengan harga yang sangat rendah, yakni hanya 300 ribu rupiah per buah. Para pelaku mengakui telah melakukan aksi ini secara berulang sejak tahun 2024 hingga 2026, di mana pencurian dalam jumlah kecil dilakukan sangat sering tanpa pernah terdeteksi sebelumnya. Menanggapi kejadian ini, PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports memberikan klarifikasi tegas untuk menjaga reputasi perusahaan.

Assistant Deputy Communication and Legal Kantor Cabang Bandara Soekarno-Hatta, Yudistiawan, menegaskan bahwa tidak ada satu pun karyawan InJourney Airports yang terlibat dalam sindikat pencurian tersebut. Ia menjelaskan bahwa petugas kargo yang diduga melakukan tindak pidana bukanlah pegawai internal InJourney Airports. Pihak manajemen bandara menyatakan dukungan penuh terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Bandara Soekarno-Hatta.

Yudistiawan juga mengimbau seluruh pekerja di kawasan bandara, terlepas dari instansi mana mereka bernaung, untuk senantiasa mematuhi peraturan hukum yang berlaku dan menjaga integritas demi nama baik bandara sebagai pintu gerbang utama negara. Manajemen berkomitmen untuk memberikan bantuan data dan dukungan teknis agar kasus ini dapat dituntaskan hingga ke akar-akarnya. Sebagai langkah preventif ke depan, Manajemen Bandara Internasional Soekarno-Hatta berkomitmen memperkuat pengawasan di seluruh aktivitas logistik dan kargo.

Hal ini dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait guna memastikan operasional bandara tetap berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Keamanan, keselamatan, dan integritas operasional menjadi prioritas utama agar kepercayaan pelaku usaha ekspor-impor tetap terjaga. Di sisi lain, Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, Komisaris Besar Wisnu Wardana, menyatakan bahwa para tersangka kini terancam hukuman berat. Mereka dijerat dengan pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) huruf g mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu.

Dengan pasal tersebut, para pelaku terancam hukuman penjara maksimal selama sembilan tahun. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pihak yang bekerja di area sensitif seperti kargo bandara agar tidak menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi





