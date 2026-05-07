Sindikat Joki UTBK-SNBT 2026 di Surabaya Terbongkar: Beroperasi 9 Tahun dengan Tarif Ratusan Juta Rupiah

Polisi berhasil mengungkap jaringan joki UTBK-SNBT 2026 di Surabaya yang telah beraksi sejak 2017, melibatkan 14 tersangka dengan tarif mencapai 700 juta rupiah per orang.

Pihak kepolisian di Surabaya baru saja membongkar sebuah skandal besar terkait kecurangan dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur Ujian Tulis Berbasis Komputer atau UTBK-SNBT tahun 2026.

Pengungkapan ini menjadi perhatian publik karena sindikat joki tersebut ternyata telah beroperasi dalam jangka waktu yang sangat lama, yakni sejak tahun 2017. Berdasarkan keterangan resmi dari Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfi Sulistiawan, tersangka utama dalam kasus ini telah menjalankan aksinya selama kurang lebih sembilan tahun sebelum akhirnya berhasil diringkus oleh aparat penegak hukum di Gedung Satreskrim Mapolrestabes Surabaya pada Kamis tanggal tujuh Mei.

Skala operasi yang dilakukan oleh kelompok ini tergolong sangat terorganisir dan sistematis, sehingga mampu mengelabui berbagai sistem pengawasan selama hampir satu dekade. Selama rentang waktu operasionalnya, sindikat ini tercatat telah melayani sekitar seratus lima puluh klien yang ingin masuk ke perguruan tinggi negeri tanpa melalui proses perjuangan akademik yang jujur. Mirisnya, dari jumlah tersebut, sebanyak seratus empat belas peserta dilaporkan berhasil lolos dan diterima di berbagai kampus negeri berkat bantuan jasa perjokian ini.

Pihak kepolisian saat ini sedang mengumpulkan seluruh identitas peserta yang terlibat dan berencana melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atau Dikti untuk menentukan langkah hukum serta sanksi administratif yang tepat bagi para peserta yang menggunakan jasa curang tersebut. Praktik ini tentu saja mencederai rasa keadilan bagi ribuan calon mahasiswa lain yang belajar dengan keras untuk meraih mimpi mereka. Hal yang paling mencengangkan dari kasus ini adalah besaran tarif yang dipatok oleh sindikat joki tersebut.

Mereka menawarkan jasa dengan harga yang sangat fantastis, berkisar antara lima ratus juta rupiah hingga tujuh ratus juta rupiah untuk satu kali pesanan. Penentuan harga ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan bergantung pada tingkat kesulitan masuk ke program studi tertentu serta reputasi kampus tujuan. Semakin favorit program studi tersebut, maka semakin tinggi pula biaya yang harus dibayarkan oleh klien. Uang hasil kejahatan tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada seluruh anggota jaringan, termasuk kepada para eksekutor atau joki yang mengerjakan ujian.

Secara umum, joki menerima imbalan antara dua puluh hingga tiga puluh juta rupiah, namun untuk kampus yang sangat prestisius, seorang joki bisa mendapatkan bayaran hingga tujuh puluh lima juta rupiah per ujian. Dalam operasi penangkapan ini, polisi berhasil mengamankan empat belas orang tersangka yang semuanya berjenis kelamin laki-laki. Latar belakang para pelaku sangat beragam, yang menunjukkan bahwa jaringan ini melibatkan berbagai lapisan profesional. Di antara mereka terdapat mahasiswa, pelaku wiraswasta, pegawai P3K di kantor pemerintahan, hingga seorang dokter.

Kehadiran berbagai profesi dalam sindikat ini memperlihatkan betapa kompleksnya jaringan yang mereka bangun untuk memastikan kelancaran aksi perjokian tersebut. Daftar tersangka meliputi individu dengan inisial HRS, IKP, PIF, FP, BPH, DP, MI, RZ, HER, BH, SP, SA, ITR, dan CDR dengan rentang usia yang bervariasi. Kecurangan ini mulai terendus ketika panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru atau SNPMB 2026 menemukan indikasi kejanggalan pada hari pertama pelaksanaan UTBK-SNBT yang berlangsung pada Selasa, dua puluh satu April.

Salah satu titik kecurangan ditemukan di Universitas Negeri Surabaya atau Unesa. Seorang peserta laki-laki berusia sekitar dua puluh tiga hingga dua puluh empat tahun dicurigai sebagai joki yang mencoba masuk ke program studi kedokteran di salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Timur. Modus yang digunakan tergolong sangat rapi, di mana pelaku menggunakan foto yang sama dengan kartu UTBK-SNBT tahun sebelumnya, namun telah diedit sedikit untuk mengelabui mata pengawas.

Nama yang tertera pada kartu tersebut adalah nama klien, bukan nama sang joki. Kecerdikan pelaku akhirnya runtuh setelah pihak wakil rektor satu Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni Unesa, Martadi, melakukan pemeriksaan mendalam. Tim pengawas menemukan adanya kemiripan foto hingga sembilan puluh lima persen antara dua pendaftaran yang berbeda. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut dan verifikasi ke sekolah asal peserta, ditemukan bahwa foto pada ijazah asli tidak sesuai dengan foto peserta yang sedang menempuh ujian.

Hal inilah yang menjadi bukti kuat terjadinya pemalsuan dokumen dan praktik perjokian. Atas kejadian tersebut, pihak Universitas Negeri Surabaya segera melaporkan kasus ini ke Polsek Lakarsantri dan Polrestabes Surabaya agar diproses secara hukum. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh instansi pendidikan untuk memperketat sistem pengawasan agar integritas dunia pendidikan tetap terjaga





