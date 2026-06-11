Sinar Mas Land Rilis Dairyland, Theme Park Peternakan di Hiera BSD City

Sinar Mas Land, kolaborasi antara Sinar Mas Land, Mitsubishi Corporation, dan Surbana Jurong, menghadirkan Dairyland, theme park bertemakan peternakan, di Hiera BSD City, Tangerang, Banten. Dairyland merupakan destinasi wisata edukatif yang memadukan hiburan dan edukasi dalam satu ekosistem tematik.

Sinar Mas Land menghadirkan Dairyland , theme park bertemakan peternakan, di Hiera BSD City, Tangerang , Banten . Dairyland merupakan destinasi wisata edukatif yang memadukan hiburan dan edukasi dalam satu ekosistem tematik.

Penandatanganan cooperation agreement Dairyland at Hiera BSD dilakukan oleh Daisuke Kobayashi, Theodore Tennoch, dan Yosua Lestijanto Gunawan. Dairyland Hiera diharapkan dapat menjadi family destination ikonik baru di BSD City yang mampu meningkatkan kualitas hidup sekaligus memperkuat daya tarik kawasan bagi masyarakat Jabodetabek





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sinar Mas Land Dairyland Theme Park Peternakan Hiera BSD City Tangerang Banten Destinasi Wisata Kolaborasi Mitsubishi Corporation Surbana Jurong

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bahlil Berpeluang Lawan Prabowo di 2029 Imbas Viral Lagu “Mas Bahlil Ganteng”Fenomena lagu “Mas Bahlil Ganteng” yang ramai beredar di media social dinilai bukan sekadar tren hiburan. Pengamat intelijen dan geopolitik Amir

Read more »

Singgung Lagu Mas Bahlil Ganteng, Mufti PDIP Kritik Kenaikan BBM: Kapan Pemerintah Memahami Rakyat?Kenaikan harga BBM kali ini tergolong drastis.

Read more »

5 Rekomendasi Sunscreen SPF 30 untuk Dipakai Indoor, Ringan dan Harga TerjangkauPaparan sinar UV dan blue light tetap mengancam meski di dalam ruangan

Read more »

Bahlil: MBG itu Makan Bergizi Gratis, Jangan Dipelintir 'Mas Bahlil Ganteng'Bahlil meminta singkatan MBG tidak dipelintir. Alasannya, MBG merupakan program yang bagus untuk anak-anak dan rakyat Indonesia.

Read more »