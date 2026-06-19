Sinar Mas Land Raih Silver Winner FIABCI World Prix d'Excellence Awards 2026 untuk BSD City

Sinar Mas Land dinobatkan sebagai Silver Winner dalam kategori Masterplan pada FIABCI World Prix d'Excellence Awards 2026 melalui proyek BSD City, mengukuhkan standar pengembangan kota pintar dan berkelanjutan di tingkat global.

Sinar Mas Land berhasil meraih predikat Silver Winner dalam kategori Masterplan pada ajang FIABCI World Prix d'Excellence Awards 2026 yang diselenggarakan di Hofburg Vienna, Austria.

Penghargaan ini diberikan untuk proyek BSD City di Tangerang, sebuah mega township yang dikembangkan dengan konsep integrated smart digital city. Herry Hendarta, Deputy Group CEO Strategy Development and Assets Sinar Mas Land, menyatakan penghargaan menjadi pengakuan terhadap konsistensi perencanaan dan pengembangan BSD City yang telah memenuhi standar kualitas dan keberlanjutan internasional. FIABCI World Prix d'Excellence Awards merupakan ajang bergengsi yang menilai aspek konsep pengembangan, implementasi, keberlanjutan, inovasi, serta kontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan.

Sinar Mas Land menjadi salah satu dari dua perwakilan Indonesia yang meraih penghargaan pada gelaran tersebut, dan ini adalah kali ke-12 perusahaan memperoleh penghargaan dari FIABCI sejak tahun 2011. BSD City telah berkembang menjadi ekosistem perkotaan yang menyediakan hunian, pusat bisnis, institusi pendidikan berstandar internasional, layanan kesehatan, serta ruang terbuka hijau.

Konsep live, learn, work, play, shop, and dine didukung infrastruktur digital seperti jaringan fiber optik, implementasi Internet of Things (IoT), dan sistem monitoring berbasis digital untuk meningkatkan mobilitas, keamanan, dan kenyamanan. Selain itu, pengembangan kawasan juga mengintegrasikan inisiatif ramah lingkungan seperti pemanfaatan energi terbarukan, pengelolaan air, dan pelestarian ruang hijau, sejalan dengan komitmen pembangunan berkelanjutan.

Penghargaan ini memperkuat posisi Sinar Mas Land sebagai pengembang nasional yang capable bersaing di pasar global dan terus berinovasi dalam menciptakan kota mandiri yang meningkatkan kualitas hidup serta nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan





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