Sinar Mas Land dan Sumitomo Forestry Luncurkan Pendidikan Internasional di Kota Wisata Ecovia

Kolaborasi strategis Sinar Mas Land, Sumitomo Forestry, dan Kipina Kids Indonesia menghadirkan fasilitas pendidikan anak usia dini berstandar internasional di Kota Wisata Ecovia, Cibubur yang dibuka tahun 2027.

Perusahaan pengembang properti Sinar Mas Land secara resmi telah menjalin kerja sama strategis dengan perusahaan kehutanan global Sumitomo Forestry untuk mengembangkan fasilitas pendidikan anak usia dini berkualitas tinggi. Kolaborasi tripartit ini melibatkan Kipina Kids Indonesia sebagai operator utama yang akan menerapkan kurikulum berstandar internasional di kawasan hunian terpadu Kota Wisata Ecovia yang berlokasi di Cibubur. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilakukan secara simbolis oleh para eksekutif tingkat tinggi dari ketiga entitas tersebut pada 26 Oktober 2026.

Detail Kolaborasi dan Pihak Terlibat

Penandatanganan kesepakatan penting ini disaksikan oleh Prasetijo Tanumihardja yang menjabat sebagai CEO Residential National Sinar Mas Land, Akihiro Kosoku selaku Business Development Director Sumitomo Forestry Indonesia, serta Sudino Lim yang merupakan CEO Kipina Kids Indonesia. Peristiwa penandatanganan ini berlangsung di lokasi pengembangan Kota Wisata Ecovia, menandakan langkah konkret dalam mewujudkan visi bersama untuk menyediakan lingkungan hidup yang komprehensif bagi para penghuni kawasan tersebut.

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Kehadiran fasilitas pendidikan ini direncanakan mulai beroperasi secara penuh pada tahun 2027 di area komersial Kota Wisata Ecovia. Inisiatif ini merupakan bagian integral dari pengembangan township seluas 156,5 hektare yang dihasilkan dari kolaborasi antara Sinar Mas Land dan Sumitomo Forestry. Kawasan ini berada di dalam masterplan yang lebih besar dari Kota Wisata dengan total luas mencapai 750 hektare, yang dirancang untuk menyediakan hunian berkualitas serta berbagai fasilitas penunjang kebutuhan keluarga modern.

Kurikulum Finlandia dan Pendekatan Holistik

Kipina Kids Indonesia akan memperkenalkan Enhanced Finland Curriculum, sebuah metode pembelajaran yang terinspirasi secara mendalam dari sistem pendidikan Finlandia yang terkenal global. Kurikulum inti nasional Finlandia untuk Pendidikan Anak Usia Dini diadaptasi secara khusus untuk konteks lokal, dengan memadukan konsep pembelajaran berbasis bermain, kegiatan yang terstruktur rapi, serta instruksi yang terfokus berdasarkan bukti-bukti penelitian ilmiah terkini. Pendekatan ini dirancang untuk mendukung perkembangan anak secara holistik, mencakup empat aspek utama yaitu emosional, sosial, kognitif, dan fisik.

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Kurikulum Kipina mencakup enam bidang perkembangan utama yang sangat penting bagi pertumbuhan anak. Keenam bidang tersebut adalah perkembangan kognitif melalui eksplorasi dan permainan, kesadaran akan budaya serta keberagaman, hubungan interpersonal dan pengembangan karakter, perkembangan fisik serta kesadaran kesehatan, literasi komunikasi dan bahasa, serta numerasi. Sudino Lim berharap dapat bekerja sama dengan para orang tua untuk mendampingi anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang memiliki rasa ingin tahu tinggi, percaya diri, mandiri, serta memiliki kecintaan untuk terus belajar sepanjang hayat mereka.

Ekosistem Kawasan dan Fasilitas Pendukung

Prasetijo Tanumihardja menjelaskan bahwa pengembangan township tidak hanya berhenti pada penyediaan hunian saja, tetapi juga memerlukan dukungan ekosistem yang relevan dengan kebutuhan keluarga modern. Ia menyatakan bahwa kehadiran Kipina Kids Indonesia memperkuat posisi fasilitas pendidikan di Kota Wisata Ecovia. Dalam tiga tahun ke depan, mereka juga menargetkan hadirnya berbagai fasilitas penunjang lainnya seperti sarana olahraga, clubhouse, kafe, restoran, hingga supermarket untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari penghuni kawasan tersebut.

Akihiro Kosoku menambahkan bahwa tujuan mereka adalah agar Kota Wisata Ecovia berkembang sebagai kawasan berkelanjutan yang tidak hanya menawarkan hunian dan lingkungan berkualitas, tetapi juga mendukung kehidupan keluarga dalam jangka panjang. Irawan Harahap, CEO Urban Solution Development Sinar Mas Land, menegaskan bahwa keberhasilan menghadirkan Kipina Kids Indonesia adalah wujud komitmen Sinar Mas Land untuk terus memperkuat ekosistem pendidikan berkualitas. Sebelumnya, Sinar Mas Land telah menghadirkan ILON ACADEMY di BSD City, sebuah sekolah dasar berstandar internasional yang mengintegrasikan kurikulum International Baccalaureate.

Konektivitas dan Aksesibilitas Kawasan

Dari sisi aksesibilitas, lokasi Kipina Kids Indonesia di Kota Wisata Ecovia menawarkan kemudahan akses dari berbagai wilayah Jabodetabek. Pengunjung dan penghuni dapat memanfaatkan Tol Jagorawi, Tol JORR 1 melalui jalur Jatiasih, serta Tol JORR 2 yang terhubung dengan Tol Cinere-Jagorawi dan Tol Jakarta-Cikampek. Konektivitas ini memastikan bahwa keluarga dari berbagai penjuru kota dapat dengan mudah menjangkau fasilitas pendidikan berstandar internasional ini tanpa hambatan lalu lintas yang signifikan.

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Selain menggunakan kendaraan pribadi, kawasan ini juga didukung oleh konektivitas transportasi publik yang modern dan efisien. Rute LRT Jabodebek Cibubur-Cawang-Dukuh Atas menyediakan layanan kereta listrik yang menghubungkan kawasan ini dengan pusat-pusat bisnis utama di Jakarta. Selain itu, terdapat layanan shuttle bus dari dalam Kota Wisata menuju berbagai titik strategis di Jakarta, termasuk Sudirman, Senayan, Semanggi, Grogol, dan ITC Mangga Dua, memastikan mobilitas harian para penghuni dan pengunjung berjalan lancar.